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Закарпатье (2395) малярия (17)

В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ

В Закарпатской области обнаружили два случая заболевания малярией. Женщина и мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев, у которых подтвердили болезнь, прибыли в Украину из Конго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр общественного здоровья (ЦОС).

Оба случая заболевания малярией зафиксировали у граждан Республики Конго. В конце января оттуда в Украину приехала женщина с маленьким ребенком.

По словам женщины, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. Однако на третий день после прибытия в Украину у мальчика началась лихорадка ㅡ температура тела поднималась до 39 ° C. Примерно в это время симптомы болезни начали проявляться и у матери.

Уже через неделю после приезда мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Лабораторные исследования выявили у них возбудителя малярии.

Как отмечают в ЦОС, сейчас состояние больных удовлетворительное, им назначили соответствующее лечение.

В то же время продолжаются противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование.

Малярия - это инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими подъемами температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Есть четыре вида малярии, самой является тропическая малярия, которая в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров. Возбудитель малярии может бессимптомно жить в организме человека до трех лет.

Что делать в случае обнаружения симптомов малярии:

во время путешествия или в течение 1-3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок;
лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, часто завершается летально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
А шо делать?! Закарпатье как никак тропическая зона, сезон дождей и все такое
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18.02.2021 19:44
+3
О, блин! Это моя больная тема. Я, шесть месяцев в году, живу в самом страшном малярийном регионе: в Гане, где опасен каждый восьмой комар. Для сравнения, в такой же экваториальной Венесуэлле- опасен каждый 200-й. Я видел, что с людьми делает эта болячка. Он их уничтожает очень быстро.
Главное: эти пациенты поймали эту хрень не у нас, хотя, на вчерашнем УКРНЕТе, какой-то медицинский деятель предрекал, что в связи с тотальной сменой климата- у нас малярия уже не на пороге, она у нас уже дома.
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18.02.2021 19:49
+2
Легко. Ничего смешного. Если работать в этом экваториальном кошмаре годами и принимать всегда, как положено, эти противомалярийные хреновины, то почки уйдут в небытие. В мучениях.
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18.02.2021 20:54
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Зашибись. Мало нам ковида.
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18.02.2021 19:37 Ответить
А шо делать?! Закарпатье как никак тропическая зона, сезон дождей и все такое
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18.02.2021 19:44 Ответить
😃
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18.02.2021 20:37 Ответить
Это на всю жизнь . Но не заразное для окружающих .
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18.02.2021 19:45 Ответить
Це добре, малярія вбиває коронавірус В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6325
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18.02.2021 19:43 Ответить
цыгане заразили комах малярией...ну бувайе..
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18.02.2021 19:47 Ответить
О, блин! Это моя больная тема. Я, шесть месяцев в году, живу в самом страшном малярийном регионе: в Гане, где опасен каждый восьмой комар. Для сравнения, в такой же экваториальной Венесуэлле- опасен каждый 200-й. Я видел, что с людьми делает эта болячка. Он их уничтожает очень быстро.
Главное: эти пациенты поймали эту хрень не у нас, хотя, на вчерашнем УКРНЕТе, какой-то медицинский деятель предрекал, что в связи с тотальной сменой климата- у нас малярия уже не на пороге, она у нас уже дома.
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18.02.2021 19:49 Ответить
снежные комары из закарпаття страшна зброя...
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18.02.2021 19:52 Ответить
Протималярійні препарати приймаєте з метою профілактики?
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18.02.2021 19:54 Ответить
Я- никаких, иначе бы уже сдох от чего-то иного. Но, экипаж заставляю! Дело в том, что согласно контракта, если не принимать препараты, а их там два. Не помню названий, почему-то. Так вот, если не принимать- то если заболеть, то это не будет являться страховым медицинским случаем. Со всеми вытекающими. Даже лечение и билет домой Компания не оплатит.
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18.02.2021 19:57 Ответить
Фансидар, наприклад
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18.02.2021 19:57 Ответить
Точно- его не принимаем. Я реально забыл названия. Бывает.
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18.02.2021 19:58 Ответить
Головне - орієнтуватись по лоції і не плутати лівий і правий борт . А назви хімози, якою годує корабельний лікар, можна і призабути ))))
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18.02.2021 20:02 Ответить
В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7567 Дело в том, что судовой врач- таки я. И кормлю экипаж этой химией- тоже я. Потому, мне стыдно, что я забыл название. Что-то с башкой, наверное. Возрастное. Но! Завтра я точно вспомню!
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18.02.2021 20:05 Ответить
Якщо Ви - судновий лікар, то з Вас - кумедна історія, яка відбулась на борту під час рейсу )))
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18.02.2021 20:19 Ответить
Ну, я, в принципе- старший помощник капитана. Но! Судовая медицина- таки на мне висит, согласно контракта. Мне везет, моё судно работает с максимальным удалением от берега- 3,6 мили, не более. Потому, если возникает проблема, то местный госпиталь- вот он. Как и местный крематорий, кстати. Один раз, за последние пять лет, этот крематорий- пригодился. Один поляк, с согласия семьи, так упокоился.
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18.02.2021 20:24 Ответить
ВО!!! Я вспомнил один препарат: малароне. Это точно, именно малароне!
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18.02.2021 20:27 Ответить
Ясно, похідна речовина від хініну.
З піратами в тих широтах доводилось зустрічатись?
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18.02.2021 20:32 Ответить
Неоднократно. Но, это в водах Камеруна. В водах Ганы их нет и никогда не было. А самые неприятные впечатления- это Колумбия и Бангладеш. Вот там был непосредственный и очень ближний контакт. В обоих случаях мы- победили, без потерь. У бенгладешских тварей- один 200-й. У колумбийских- два 300-х. Мне- есть чем гордиться.
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18.02.2021 20:42 Ответить
ти точно медик чи ти з приватної військової компанії ? =)) тільки нирки страждають від тоі хімії чи печінка тоже ? ти які чарівні вітаміни , прийшмаєш для зміцнення імунітету якщо не секрет ?
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18.02.2021 23:15 Ответить
за колумбийских и бангладешских пиратов-не слышал. Сомали, Малайзия, Папуа Гвинея, Нигерия, Либерия...В Сомалиленде даже с воинами кат жевал-через пару месяцев был случай -отпустили с плена пару украинских моряков...Вот хочется думать-я там тоже свою часть внес в это освобождение...
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29.03.2021 19:48 Ответить
Оце так кумедна історія! А також кумедна логіка, що якщо приймати ліки від малярії, то можна померти від чогось іншого. У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4479
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18.02.2021 20:50 Ответить
Легко. Ничего смешного. Если работать в этом экваториальном кошмаре годами и принимать всегда, как положено, эти противомалярийные хреновины, то почки уйдут в небытие. В мучениях.
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18.02.2021 20:54 Ответить
с того региона экипажами с малярией поступают в инфекционки...Не все выживают.
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29.03.2021 19:49 Ответить
Ну все, тепер треба заборонити польоти літаків, щоб не розлякали малярійних комарів у лютому.
Людей всіх закрити по домах, весь бізнес відправити на карантин, дороги перекрити, під'їзди заварити. Всім одягнути намордники - інакше штраф 17 000 грн.
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18.02.2021 19:53 Ответить
- А с ковидом , как там у вас ? А то в Украине снова адаптивный карантин .
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18.02.2021 20:04 Ответить
от ***... еще этого не хватало...
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18.02.2021 20:54 Ответить
Абизянки хотели у ЭС
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19.02.2021 00:06 Ответить
зельоная медицина приведет к тому, что украинцы будут умирать от чумы и холеры
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19.02.2021 08:28 Ответить
 
 