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Экс-руководитель Госгеокадастра Закарпатья помогла присвоить 1,6 га земли в Ужгороде, потери государства - 15 млн грн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-руководитель Госгеокадастра Закарпатья помогла присвоить 1,6 га земли в Ужгороде, потери государства - 15 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения землями ужгородской общины на более чем 15 млн гривен. Дельцы провели сделку при содействии экс-руководства Госгеокадастра в Закарпатской области и одного из госпредприятий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра помогла вывести из коммунальной собственности земельный участок в Ужгороде. Его площадь составляла 1,6 га. По версии следствия, участок нелегально переоформили в пользование на физических лиц под дальнейшую застройку.

Экс-руководитель Госгеокадастра Закарпатья помогла присвоить 1,6 га земли в Ужгороде, потери государства - 15 млн грн, - СБУ 01

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении экс-начальнице Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области.

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Продолжается досудебное следствие.

Автор: Володимир Янченко
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надо посмотреть скоко она и кому отдала за должность когда была без приставки "экс"
может просто не успела отбить бабки в своё время...
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14.05.2021 16:06 Ответить
Вона не одна це робила, тому саджати потрібно всіх причетних, майже всю філію Держгеокодастру які готували документи для цієї афери!
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14.05.2021 16:12 Ответить
це ж виходить що гектар не по півтори тищі баксів...
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14.05.2021 17:28 Ответить
 
 