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ВР (28734) сигареты (851) табак (284) электронные сигареты (44)

Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании 13 мая повторно рассмотрел в первом чтении доработанный проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Отмечается, что в новой редакции законопроекта согласованы дефиниции с другими законами, которые были приняты в этом году. Предлагается установить требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Согласно проекту, запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия Закона.

Народные депутаты отменили решение Комитета от 22 марта, которым был поддержан доработанный проект Закона № 4358, подготовленный к рассмотрению в первом чтении и приняли решение поддержать новый текст законопроекта № 4358-д и рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу .

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Забороніть краще державним службовцям нюхати наркотики.
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14.05.2021 16:51
+3
Питерастам заняться нечем?
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14.05.2021 17:01
+2
Надо исчо запретить курения кальянов в кальянных! А то зайдешь в кальянную посидеть, чистым воздухом подышать, а они курют и курют!
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14.05.2021 17:03
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Хо б не пил, не курил и ....
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14.05.2021 16:49 Ответить
ну лично меня бесит и раздражает сигаретный дым и водяной пар(которым очень много болячек разностися, т к аерозоль) из електронных сигарет. Даже тошнит от запаха, с тех пор как бросил.
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14.05.2021 16:51 Ответить
Полностью за, но что делать с людьми, курящими за рулем?
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14.05.2021 16:50 Ответить
Забороніть краще державним службовцям нюхати наркотики.
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14.05.2021 16:51 Ответить
Сейчас запретим, последнюю дорожку на дорожку и запретим.
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14.05.2021 16:52 Ответить
Может еще предложите взятки брать запретить?!
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14.05.2021 16:59 Ответить
Очень правильное и нужное дело.
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14.05.2021 16:51 Ответить
Пропоную провести референдум!
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14.05.2021 16:53 Ответить
от вредного воздействия табака - у вейпа нет табака!
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14.05.2021 16:55 Ответить
Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 4468
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14.05.2021 17:00 Ответить
Особисто меня бісить людина без маски у громадському місці. Заставьте , осіб несповна розуму, носити маски і курити він не буде. А так і куре і маске не носе, ну звісно поки не захворіє.
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14.05.2021 17:01 Ответить
Питерастам заняться нечем?
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14.05.2021 17:01 Ответить
Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 4295
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14.05.2021 17:02 Ответить
Надо исчо запретить курения кальянов в кальянных! А то зайдешь в кальянную посидеть, чистым воздухом подышать, а они курют и курют!
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14.05.2021 17:03 Ответить
Совок не искореним. Не курить в специально отведенных местах а тупо запретить....
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14.05.2021 17:06 Ответить
Та вы с обычным курением порядок наведите, никто же из этих вонючек закон не соблюдает.
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14.05.2021 17:08 Ответить
Курящее скотостадо - это биомусор. А биомусор надо утилизировать.
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14.05.2021 17:32 Ответить
Подождите, я конспектирую.
Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах - Цензор.НЕТ 3896
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14.05.2021 18:36 Ответить
Начало раши. Поздравляю!
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14.05.2021 17:57 Ответить
похоже кто-то с электронными сигаретами наступил на чьи-то табачные интересы
разобрались бы с обычными курильщиками - электронные хоть так не воняют
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14.05.2021 18:24 Ответить
Одно время менты хоть немного гоняли курильщиков в общественных местах. А сейчас это курящее быдло обоих полов (я не имею в виду тех, кто сосет дым в отведенных местах,) задолбало, курят в очередях, на остановках и других общественных местах. А тем, кто не курит, не нравится не запах табака, а дышать смесью той ядовитой гадости,которая находится в табачном дыме. И да, некурящие не идут туда, где отведены места для любителей травиться дымом и не устанавливают там свои порядки.
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14.05.2021 18:40 Ответить
Когда коту делать нефиг....
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14.05.2021 18:40 Ответить
_Ну так важнейшая же проблема! В пипл кинули этой какашкой - и он, поделившись на два лагеря, завзято это обсуждает. А пока болваны друг друга за чубы тягают - бандиты их грабят, грабят, снова грабят. И ещё грабят.
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14.05.2021 18:57 Ответить
Что не законопроект, то его суть заключается в "нельзя", Бесконечные тиски какие то. Вейп то не вреден, еще и дешевле. Покуда в раде заключили сделку с "тедисом" и обещали им нехилый куш в конце года, но при условии, что тедис не будет заворачивать цены, а регулятор в свою очередь обеспечит отсутствие конкуренции. Сейчас аналоги под шконку загонят, да останется один айкос и не более. У поляков вейп уже давно акцизный и стоит дороже сигарет. За парение на остановке сдерут штраф в 2тыс злотых на раз.
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14.05.2021 19:17 Ответить
Ожидаемые результаты обеда зебила с табачным магнатом кауфманом в ресторане "Рыба"))))
интересно, сколько ослу за это заплатили?
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14.05.2021 23:39 Ответить
 
 