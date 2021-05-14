Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании 13 мая повторно рассмотрел в первом чтении доработанный проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Отмечается, что в новой редакции законопроекта согласованы дефиниции с другими законами, которые были приняты в этом году. Предлагается установить требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Согласно проекту, запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия Закона.

Народные депутаты отменили решение Комитета от 22 марта, которым был поддержан доработанный проект Закона № 4358, подготовленный к рассмотрению в первом чтении и приняли решение поддержать новый текст законопроекта № 4358-д и рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу .

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