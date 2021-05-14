"Ручное" регулирование цен на топливо создает условия для "теневых" АЗС, - эксперты
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Инициатива властей установить государственное регулирование цен на нефтепродукты для АЗС только простимулирует кустарное производство бензина и схемы ухода от налогов.
Об этом заявил ряд экспертов и представители профильной ассоциации.
"Инициатива Министерства экономики и сельского хозяйства Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, создаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения", - говорится в статье Консалтинговой группы "А-95".
Не поддержали инициативу Кабмина и в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), отметив, что подобные инициативы противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес процессы.
"В рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проекте), но и затраты на транспортировку по Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменения курса валют, контроль качества, и тому подобное. Поэтому, "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и т.д.", - отметили в EBA.
К критике госрегулирования цен на горючее присоединилась также Нефтегазовая ассоциация Украины, отметив, что установление предельной надбавки на бензин и дизельное топливо спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для усиления позиций "теневых" АЗС.
Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.
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От дебилы ! Назовите хоть одну страну Европы, где во время карантина ввели регулирование цен на АЗС !?
П.С. Мы идём против ветра своим путём. В роли ведущего - гунявое нелоховское недоразумение......