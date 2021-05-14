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Новости Экономика
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АЗС (385) цены (2280)

"Ручное" регулирование цен на топливо создает условия для "теневых" АЗС, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инициатива властей установить государственное регулирование цен на нефтепродукты для АЗС только простимулирует кустарное производство бензина и схемы ухода от налогов.

Об этом заявил ряд экспертов и представители профильной ассоциации.

"Инициатива Министерства экономики и сельского хозяйства Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, создаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения", - говорится в статье Консалтинговой группы "А-95".

Не поддержали инициативу Кабмина и в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), отметив, что подобные инициативы противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес процессы.

"В рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проекте), но и затраты на транспортировку по Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменения курса валют, контроль качества, и тому подобное. Поэтому, "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и т.д.", - отметили в EBA.

К критике госрегулирования цен на горючее присоединилась также Нефтегазовая ассоциация Украины, отметив, что установление предельной надбавки на бензин и дизельное топливо спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для усиления позиций "теневых" АЗС.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.
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Топ комментарии
+2
Усі наші експерти фінансуються монополістами - тому вони доведуть все що їм вигідно, але на жаль не споживачу.
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14.05.2021 19:51
+1
МЫ ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ СКАТЫВАЕМСЯ К ВРЕМЕНЯМ ЯНУКОВИЧА И ПАРТИИ РЕГИОНОВ - АЖ НЕ ВЕРИТЬСЯ
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14.05.2021 17:18
+1
Боже, пропал дом..... (с)
От дебилы ! Назовите хоть одну страну Европы, где во время карантина ввели регулирование цен на АЗС !?
П.С. Мы идём против ветра своим путём. В роли ведущего - гунявое нелоховское недоразумение......
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14.05.2021 17:22
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Правила форума Совет форумчан
Ручной Рынок, это Путь к Коммунизму! ...почти в принципе, без всякой теневой экономики... -- мы там уже плавали -- все мели знаем! *)
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14.05.2021 17:15 Ответить
Експерти хай не кіздять! Зараз немає жорсткого регулювання, а нелегальні АЗС стоять на кожному кроці, то чого нам ще боятись? Потрібно брати ціноутворення під контроль, передавати Одеський НПЗ в оренду Сокару на 50 років за 1 грн, щоб Сокар там переробляв свою нафту на бензин і забороняти експорт російської нафти та нафтопродуктів в Україну!
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14.05.2021 20:02 Ответить
под полнечший контроль, по 1 грн. за литр, эх в министры тебя надо
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14.05.2021 23:39 Ответить
МЫ ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ СКАТЫВАЕМСЯ К ВРЕМЕНЯМ ЯНУКОВИЧА И ПАРТИИ РЕГИОНОВ - АЖ НЕ ВЕРИТЬСЯ
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14.05.2021 17:18 Ответить
Копай глубже! -- сперва вы скатитесь к Горбачёву...*)
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14.05.2021 17:20 Ответить
Боже, пропал дом..... (с)
От дебилы ! Назовите хоть одну страну Европы, где во время карантина ввели регулирование цен на АЗС !?
П.С. Мы идём против ветра своим путём. В роли ведущего - гунявое нелоховское недоразумение......
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14.05.2021 17:22 Ответить
Чому обов'язково крайнощі, або зовсім вільне, або ручне регулювання. В США капіталізм, але там пальне не скаче як кому заманеться, тому що там прозоре ціноутворення і є реальні контролюючі структури.
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14.05.2021 17:23 Ответить
Ты забыл ещё добавить, что он дешевле чем у нас !
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14.05.2021 17:52 Ответить
Судячи по коментам ціни у нас дуже низькі і щоб краще нам жилося їх треба піднімати негайно, і податки треба піднімати та зарплати чиновникам , бюрократам, захисникам прав людей, та спостерігачам усяким.
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14.05.2021 18:09 Ответить
"Ручне" регулювання цін на пальне створює умови для "тіньових" АЗС, - експерти - Цензор.НЕТ 9034
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14.05.2021 17:31 Ответить
Усі наші експерти фінансуються монополістами - тому вони доведуть все що їм вигідно, але на жаль не споживачу.
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14.05.2021 19:51 Ответить
 
 