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Новости Политика Украины
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СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены такие ограничения как блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

Как отметил глава государства, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.

"Одним словом, тем, кто не в Украине, - нечего бояться, а тем, кто в Украине, - нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте", - сказал он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Браво, СНБО! Браво, Президент!
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14.05.2021 18:18
+4
Какие то полумеры....
А нельзя как Михо в Грузии 1 раз создать закон, который автоматически вводит санкции против человека, подпадающего под критерии "вора в законе"*?
Что бы нельзя было приторговывать местами в этом списке фамилий СНБО?
Как они с контрабандистами сделали....
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14.05.2021 18:20
+4
А фамилии их что назвать не религия не позволяет?? Или это большой секрет?? Или их и нет??
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14.05.2021 18:31
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Когда они введут санкции в зеленского, клоуну будет не очень смешно
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14.05.2021 18:18 Ответить
мечты сбываются, зебобик. И чаще, чем клоунам бы хотелось
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14.05.2021 19:56 Ответить
Браво, СНБО! Браво, Президент!
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14.05.2021 18:18 Ответить
Ну если,заняться больше нечем... СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2626
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14.05.2021 18:21 Ответить
ПреЗЕ... так далеко та глибоко зайшов в реформах, що може заставити ... пенсіонерів так підняти народжуваність в Україні... щоб скривилося від заздрості навіть геомагнітне поле Землі...

А боротися з бідністю буде так самовіддано , щоб здивувати навіть штучний інтелєкт, не кажучи вже про Вітю що крав шапки для Ахмєтова, а тепер - миє тазики в бані Путіна...
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14.05.2021 19:22 Ответить
А видосик? Клоун любит видосики, а ты тут со своими восклицательными знаками...Скучно, девочки...
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14.05.2021 19:57 Ответить
Это круто! Слава СНБО!
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14.05.2021 18:19 Ответить
РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2712 наївний?
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14.05.2021 20:41 Ответить
Какие то полумеры....
А нельзя как Михо в Грузии 1 раз создать закон, который автоматически вводит санкции против человека, подпадающего под критерии "вора в законе"*?
Что бы нельзя было приторговывать местами в этом списке фамилий СНБО?
Как они с контрабандистами сделали....
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14.05.2021 18:20 Ответить
Какие? СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 234
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14.05.2021 18:20 Ответить
огласите весь список, пожалуйста
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14.05.2021 18:25 Ответить
Могилевич рыдает. СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1669
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14.05.2021 18:26 Ответить
Віто Карлеоне теж. РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7020
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14.05.2021 20:42 Ответить
А фамилии их что назвать не религия не позволяет?? Или это большой секрет?? Или их и нет??
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14.05.2021 18:31 Ответить
против 111 иностранных гражданю Источник: https://censor.net/ru/n3265378

У вірмен проблеми, ось Аваківських підтримали, чужим зась. РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1689
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14.05.2021 20:40 Ответить
Очкуешь?
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14.05.2021 21:05 Ответить
а Бене, который с тремя иностранными гражданствами и в розыске у ФБР, тоже уже сказали прощай? Или в этом случае не все так однозначно? А, Вован?? РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8176
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14.05.2021 20:13 Ответить
и стали они еще авторитетнее
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14.05.2021 22:32 Ответить
правильно. зрады нет.
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15.05.2021 00:03 Ответить
Что творит чертяка. Медвечук а теперь авторитеты. Красавчик. Работает на зелехторат.
Никакой конкретики. Зато как громыхает
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15.05.2021 00:37 Ответить
 
 