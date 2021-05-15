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вор у законі (234) криміналітет (293) РНБО (1721)

РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

До іноземців, які потрапили у список санкцій РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані такі обмеження як блокування активів, заборона в'їзду, неможливість набуття громадянства, примусове видворення.

Як зазначив глава держави, частина цих людей зараз перебувають за межами України.

"Одним словом, тим, хто не в Україні, - нема чого сюди приїжджати, а тим, хто в Україні, - нема чого тут затримуватись. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо - прощавайте", - сказав він.

Дивіться також: РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
Браво, СНБО! Браво, Президент!
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14.05.2021 18:18
+4
Какие то полумеры....
А нельзя как Михо в Грузии 1 раз создать закон, который автоматически вводит санкции против человека, подпадающего под критерии "вора в законе"*?
Что бы нельзя было приторговывать местами в этом списке фамилий СНБО?
Как они с контрабандистами сделали....
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14.05.2021 18:20
+4
А фамилии их что назвать не религия не позволяет?? Или это большой секрет?? Или их и нет??
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14.05.2021 18:31
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Когда они введут санкции в зеленского, клоуну будет не очень смешно
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14.05.2021 18:18 Відповісти
мечты сбываются, зебобик. И чаще, чем клоунам бы хотелось
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14.05.2021 19:56 Відповісти
Браво, СНБО! Браво, Президент!
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14.05.2021 18:18 Відповісти
Ну если,заняться больше нечем... СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2626
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14.05.2021 18:21 Відповісти
ПреЗЕ... так далеко та глибоко зайшов в реформах, що може заставити ... пенсіонерів так підняти народжуваність в Україні... щоб скривилося від заздрості навіть геомагнітне поле Землі...

А боротися з бідністю буде так самовіддано , щоб здивувати навіть штучний інтелєкт, не кажучи вже про Вітю що крав шапки для Ахмєтова, а тепер - миє тазики в бані Путіна...
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14.05.2021 19:22 Відповісти
А видосик? Клоун любит видосики, а ты тут со своими восклицательными знаками...Скучно, девочки...
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14.05.2021 19:57 Відповісти
Это круто! Слава СНБО!
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14.05.2021 18:19 Відповісти
РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2712 наївний?
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14.05.2021 20:41 Відповісти
Какие то полумеры....
А нельзя как Михо в Грузии 1 раз создать закон, который автоматически вводит санкции против человека, подпадающего под критерии "вора в законе"*?
Что бы нельзя было приторговывать местами в этом списке фамилий СНБО?
Как они с контрабандистами сделали....
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14.05.2021 18:20 Відповісти
Какие? СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 234
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14.05.2021 18:20 Відповісти
огласите весь список, пожалуйста
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14.05.2021 18:25 Відповісти
Могилевич рыдает. СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1669
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14.05.2021 18:26 Відповісти
Віто Карлеоне теж. РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7020
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14.05.2021 20:42 Відповісти
А фамилии их что назвать не религия не позволяет?? Или это большой секрет?? Или их и нет??
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14.05.2021 18:31 Відповісти
против 111 иностранных гражданю Источник: https://censor.net/ru/n3265378

У вірмен проблеми, ось Аваківських підтримали, чужим зась. РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1689
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14.05.2021 20:40 Відповісти
Очкуешь?
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14.05.2021 21:05 Відповісти
а Бене, который с тремя иностранными гражданствами и в розыске у ФБР, тоже уже сказали прощай? Или в этом случае не все так однозначно? А, Вован?? РНБО ввів санкції проти 111 іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8176
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14.05.2021 20:13 Відповісти
и стали они еще авторитетнее
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14.05.2021 22:32 Відповісти
правильно. зрады нет.
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15.05.2021 00:03 Відповісти
Что творит чертяка. Медвечук а теперь авторитеты. Красавчик. Работает на зелехторат.
Никакой конкретики. Зато как громыхает
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15.05.2021 00:37 Відповісти
 
 