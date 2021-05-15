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Новости Политика Украины
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Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова

Двое министров написали заявления о своей отставки с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Председателя ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Она отметила: "В связи с многочисленными запросами от средств массовой информации сообщаю: В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ранее в своем  телеграме нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко озвучил подобную информацию. 

Он подчеркнул: "Мы таки живем не в парламентско-президентской, а офиснопрезидентской респупблике". 

"Степанов отказывается писать заявление, вопрос по нему фракция Слуг рассмотрит в понедельник", - продолжил Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос отставки Степанова рассмотрят на заседании фракции 17 мая, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Заробитчане сдают вахту следующей бригаде...
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14.05.2021 18:57
+12
Виконавча служба заарештувала рахунки "Укрзалізниці" через борги неповернуті кредиторам.
Де ж серОжаЛєщ буде харчуватися? 😀??
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14.05.2021 19:06
+12
Он не пропадет. Зеля снова пристроит дружбана

Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 9056
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14.05.2021 19:18
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Заробитчане сдают вахту следующей бригаде...
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14.05.2021 18:57 Ответить
100%
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14.05.2021 19:00 Ответить
Свой лимит-выбрали.С чувством выполненного долга.Степашка не спешит-вакцина,на подходе.
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14.05.2021 19:08 Ответить
Сезон уже другой. Нужон новый летний пиджачок с карманами.
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14.05.2021 19:16 Ответить


Аркадій Виделочка@Will__Kin 2 ч

Відправляли, з посади голови Одеської ОДА

Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова - Цензор.НЕТ 4458
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15.05.2021 12:34 Ответить
О а шо сталося???
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14.05.2021 19:31 Ответить
Зрозуміли, що звізда. Плєнітєльноє счастьє, намальоване Зєлєнскім - це куражиттися красиво, але не довго. І може закінчитись не лише *****, але й доживаням віку у тюрмі. Тобто посани продемонстрували здоровий інстинкт самозбереження. Якщо врахувати посади, на яких вони працювали, то слід розуміти, що про стан справ у економіці країни знають вони набагато більше, ніж рядові зебіли.
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14.05.2021 20:02 Ответить
та не - просто нет уже ни экономики, ни инфраструктуры...

95-квартал дорулился.
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14.05.2021 19:35 Ответить
Одно сплошное телевидение)))) классика ( хари отъели)
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15.05.2021 01:34 Ответить
У Кивы появились шансы, пусть не премьером, то хотя бы министром экономики.
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14.05.2021 20:11 Ответить
ага, внукам прибарахлились...
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14.05.2021 23:35 Ответить
Конечно отказался, его от такой кормушки пинками не отгонишь, а главное похоже делится с нужными людьми раз его не гонят.
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14.05.2021 19:04 Ответить
Виконавча служба заарештувала рахунки "Укрзалізниці" через борги неповернуті кредиторам.
Де ж серОжаЛєщ буде харчуватися? 😀??
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14.05.2021 19:06 Ответить
Ну уж в журналистику точно,не пойдет. Министры экономического развития и инфраструктуры Петрашко и Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 5557
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14.05.2021 19:09 Ответить
Он не пропадет. Зеля снова пристроит дружбана

Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 9056
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14.05.2021 19:18 Ответить
этот пивнык голубой, пройдоха тот еще, покруче прохиндея Ляшка.. Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова - Цензор.НЕТ 1315
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14.05.2021 21:18 Ответить
будут начинать новую жизнь Министр экономразвития Криклий и инфраструктуры Петрашко написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 6531

Victoria V.

Я помахала рукою якомусь мужчині, бо думала, що він мені помахав. А виявилося, що він махав іншій дівчині, яка стояла за мною. Щоб якось вийти із цієї не зручної ситуації я продовжувала махати рукою. Під'їхав таксист і відвіз мене у аеропорт. Зараз я у Польщі, починаю нове життя.

Министр экономразвития Криклий и инфраструктуры Петрашко написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 6869
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14.05.2021 19:13 Ответить
к какому,зеленому корыту? Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова - Цензор.НЕТ 3644
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14.05.2021 20:21 Ответить
Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова - Цензор.НЕТ 867
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15.05.2021 11:03 Ответить
Как много сделано, как много предстоит ещё свершить....
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14.05.2021 19:15 Ответить
Теперь следующим надо покончить с эрой бедности …
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14.05.2021 19:18 Ответить
Пацюки побачили, що в трюм "Зеленої мрії" почала сочиться вода і корабель скоро почне тонуть, тому вирішили, що "пора рвать когти"...
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14.05.2021 19:45 Ответить
Экономика в полном развале, но министр экономразвития здесь только козлик отпущения,главный виновник этого дерьма агент кремля гетьманович.
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14.05.2021 19:46 Ответить
Ой, а шо случилось?!во время остановились в своём обогащении понимая что может быть ж.па? или поняли что зеленое правление ведет Украину к ж.пе? или кому надо не отстегивали и были жадными??? вариантов много, но почему то намум приходят только попахивающие дерибаном и коррупцией.
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14.05.2021 19:48 Ответить
Этим двум клоунада уже надоела.
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14.05.2021 20:09 Ответить
Они не из того квартала
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15.05.2021 03:35 Ответить
криклииха, когда узнала- закричала и повесилась
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14.05.2021 20:31 Ответить
Винюхали весь марафєт - бубочкє не вистачає...
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14.05.2021 21:43 Ответить
новые честтные лицца не взлетели
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14.05.2021 23:35 Ответить
еще двое прокрались
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15.05.2021 01:09 Ответить
зеленая мартышка, ермак-осел, смирнов-казел, да араха-мишка задумали сыграть квартет....писдят, кричат и истерят а музыки все нет
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15.05.2021 03:33 Ответить
Как вы ребята не садитесь, всё в музыканты не годитесь )))))
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15.05.2021 08:42 Ответить
Видать у них "амбар" полон, нужно освободить места у кого пустой. Міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку, - прессекретарка Разумкова - Цензор.НЕТ 380
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15.05.2021 09:28 Ответить
Клоунада триватиме поки не зробимо імпічмент.
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15.05.2021 12:52 Ответить
Вони подумали-нада валіть із єтой страни...
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15.05.2021 13:39 Ответить
 
 