Кличко делает все, чтобы защитить киевских коррупционеров, - Верещук
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Мэр Киева Виталий Кличко пытается покрывать фигурантов коррупционных дел, которые расследуют правоохранительные органы.
Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук во время эфира на телеканале "Kyiv.Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Подчиненные Кличко уже неоднократно попадали в коррупционные скандалы. Например, его первый заместитель господин Поворозник, которого буквально "за руку" схватили правоохранители на взятке прямо в кабинете ", - напомнила депутат.
По ее словам, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, Кличко называл это политическим давлением.
"Если есть коррупция, а она есть и Кличко не раз сам говорил об этом, и он обращается по этому поводу в правоохранительные органы. Если так случилось, что и в Зеленстрое, и Киевсвете, Киевавтодоре. То наоборот заявление главы должно было выглядеть так, что я как мэр сделаю все от меня зависящее чтобы коррупции в городе не было, я буду способствовать, всячески информировать общество которое меня выбрало", - отметила Верещук.
Депутат рассказала, что Кличко должен быть первым, кто должен говорить о том, что происходит со взятками, с разрешениями на строительство и тому подобное.
"Мэру помогают даже правоохранительные органы Офис, то в чем разочарование? Наоборот, это должно быть импульсом, стать хорошим шагом к самоочищению. Теперь вопрос: Если Кличко не знал, то соответсвует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то сейчас и в дальнейшем его действия должны свидетельствовать о том, что это не так. Потому что тогда - это соучастие ", - отметила политик.
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Верещак, ти вже політична трупака і від тебе тхне!
Киевляне отминусовали вас, ЗЕльоные, на выборах.
Клыч - абсолютный чемпион и нагнуть его не получится.
Потому что:
ЗЕленский полный импотент - за что не возьмётся, кругом проигрывает 😂
Ви, колего, нагадали мені веселий роман. Там був такий персонаж - Магатор (маг-реставратор пошкоджених чарівних предметів). Він ******** висловлювати свої ідеї (в обов'язковому порядку - геніальні!) у такому штилі.
Явный карьерный рост...
(Я не про запах) .
Ну, не потрібно тут новини від неповносправних, я так думаю
не нужны Киеву дизельные троллейбусы! 😂
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/vereshhuk-kazhe-shho-kyyiv-zakupovuye-dyzelni-trolejbusy/amp/
Свободен разве что Кривой Рог, и то, временно, пока им не занялись киевляне 😂
А Верещук вобще в родные Глухие Обсеры пора вещички собирать, а не вякать в Киеве.
Эта курва не хочет свою тираду главзебилу озвучить? Вроде как про него сей текст)))
Будете нагибать выбор киевлян и киевляне нагнут вас.
Вот так зальют однажды Верещук все щели монтажной пеной и шо потом делать...