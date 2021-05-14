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Кличко делает все, чтобы защитить киевских коррупционеров, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кличко делает все, чтобы защитить киевских коррупционеров, - Верещук

Мэр Киева Виталий Кличко пытается покрывать фигурантов коррупционных дел, которые расследуют правоохранительные органы.

Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук во время эфира на телеканале "Kyiv.Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Подчиненные Кличко уже неоднократно попадали в коррупционные скандалы. Например, его первый заместитель господин Поворозник, которого буквально "за руку" схватили правоохранители на взятке прямо в кабинете ", - напомнила депутат.

По ее словам, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, Кличко называл это политическим давлением.

"Если есть коррупция, а она есть и Кличко не раз сам говорил об этом, и он обращается по этому поводу в правоохранительные органы. Если так случилось, что и в Зеленстрое, и Киевсвете, Киевавтодоре. То наоборот заявление главы должно было выглядеть так, что я как мэр сделаю все от меня зависящее чтобы коррупции в городе не было, я буду способствовать, всячески информировать общество которое меня выбрало", - отметила Верещук.

Депутат рассказала, что Кличко должен быть первым, кто должен говорить о том, что происходит со взятками, с разрешениями на строительство и тому подобное.

"Мэру помогают даже правоохранительные органы Офис, то в чем разочарование? Наоборот, это должно быть импульсом, стать хорошим шагом к самоочищению. Теперь вопрос: Если Кличко не знал, то соответсвует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то сейчас и в дальнейшем его действия должны свидетельствовать о том, что это не так. Потому что тогда - это соучастие ", - отметила политик.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
Ще одна "експертна" думка зеленої курви)
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14.05.2021 22:01
+24
О, и это крокодилье вылезло. Значит реально земрази решили валить Кличко.
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14.05.2021 22:02
+23
Успагойтесь!
Киевляне отминусовали вас, ЗЕльоные, на выборах.

Клыч - абсолютный чемпион и нагнуть его не получится.
Потому что:

ЗЕленский полный импотент - за что не возьмётся, кругом проигрывает 😂
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14.05.2021 22:06
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Ответочка пошла. «Великі підземні переходи у Києві звільнили від торгівлі». Ермаковские ларьки под снос пошли!!!
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14.05.2021 22:01 Ответить
вот что бывает если не пустить алчную 3,14зду до корыта
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15.05.2021 01:25 Ответить
Так вот оно что, Михалыч
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15.05.2021 14:42 Ответить
Ще одна "експертна" думка зеленої курви)
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14.05.2021 22:01 Ответить
О, и это крокодилье вылезло. Значит реально земрази решили валить Кличко.
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14.05.2021 22:02 Ответить
Киевляне, не отдадим Киев криворогим!
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15.05.2021 14:43 Ответить
Виталю начали топить.
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14.05.2021 22:02 Ответить
Если есть за что, то топить за справедливость это честно.
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14.05.2021 22:06 Ответить
Справедливость от ЗЕленского... 😂
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14.05.2021 22:09 Ответить
Да кому он нужен. Копают не под него.
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14.05.2021 22:09 Ответить
Верещук заверещала.
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14.05.2021 22:03 Ответить
Загадала баба як на виборах дівкою була 😂

Верещак, ти вже політична трупака і від тебе тхне!
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14.05.2021 22:08 Ответить
Опять с парасолькой над Киевом летает?
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15.05.2021 14:44 Ответить
А Верещук будет делать в 100 раз больше, чтобы защитить коррупционеров.
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14.05.2021 22:04 Ответить
Успагойтесь!
Киевляне отминусовали вас, ЗЕльоные, на выборах.

Клыч - абсолютный чемпион и нагнуть его не получится.
Потому что:

ЗЕленский полный импотент - за что не возьмётся, кругом проигрывает 😂
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14.05.2021 22:06 Ответить
земрази начали понимать шо их корабль тонет.
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14.05.2021 22:13 Ответить
Нет, они просто хотят заграбастать Киев.
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14.05.2021 22:53 Ответить
Сказать что-то в достаточной степени умное, чтобы было сказано как ртом, могут не только лишь все. Но ещё менее, чем все, отдельные особи могут верещать так, как это в чётком соответствии с требованиями своей фамилии верещит Верещук. Я по этому поводу не скажу ничего, кроме слов, но если я такое скажу, вы поймёте, что именно я вам хотел в первую очередь сказать.
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14.05.2021 22:15 Ответить
Розкішно! Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 623
Ви, колего, нагадали мені веселий роман. Там був такий персонаж - Магатор (маг-реставратор пошкоджених чарівних предметів). Він ******** висловлювати свої ідеї (в обов'язковому порядку - геніальні!) у такому штилі.
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14.05.2021 22:46 Ответить
Також у подібному стилі висловлювався наш університетський викладач із ОБЖД/охорони праці ))) запам'яталися такі перли, як "горганизизьм" (організм), "разгормегетизация", "сколько в жизни знал всяких шизофреников, от это они оба перерезали вены", "это приводит к угасанию способностей умственного мозга́" і "там решетка вентиляции, её делают из такой мелко... дис... перце... перци... перцинной сетки, чтобы там не то что комар или какой мыщь, а чтобы, как говорится, слоны не пролезли!"
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14.05.2021 23:17 Ответить
О! То сурйозний вуйко Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 5393 . Певно, армійський відставник, який, замість того щоб спитися, бавився в оратора.
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14.05.2021 23:24 Ответить
Майже так ))) колишній інженер із техніки безпеки, якого ще при совку звільнили з підприємства - але за блатом прилаштували на тепле місце читати ОБЖД в університеті.
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14.05.2021 23:34 Ответить
Або про радіацію: "есть такие частицы, я не помню, к чему там приурочен рентген, а обманывать не буду, но главное что вам скажу - это если такую частицу с хлебом там съесть или с водой выпить, или в карман положить, то она там в кармане начинает у вас делиться и вылетают аж две частицы, и от это оно и есть радиация" ☝️🤓☢️☢️☢️
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14.05.2021 23:30 Ответить
Ти майже цитуєш Педаліка.
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15.05.2021 01:11 Ответить
І це було за багато років до того, як це стало мейнстрімом ))
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15.05.2021 01:41 Ответить
Гроб открылся и из него вылез свеженький политический труп...
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14.05.2021 22:19 Ответить
Ну теперь это нечто вроде шавки: лает в указанном направлении.
Явный карьерный рост...
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14.05.2021 22:30 Ответить
Потягло готикою...
(Я не про запах) Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 8618.
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14.05.2021 22:48 Ответить
Це те нещастя, що стверджувало, що Кличко закуповує "дизельні тролейбуси", а необхідно закуповувати більше "електричних тролейбусів"
Ну, не потрібно тут новини від неповносправних, я так думаю Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 3325
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14.05.2021 22:24 Ответить
ну, вот здесь она абсолютно права!
не нужны Киеву дизельные троллейбусы! 😂
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14.05.2021 22:32 Ответить
Та й у Дніпрі не хочу бачити на вулицях ці витвори інженерів-вар'ятів 😂😂😂
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14.05.2021 23:18 Ответить
Хм-м-м... А в нас вони виявились корисними. Принаймні, ці "шедеври інженерної думки" суттєво спростили пересування по місту.
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14.05.2021 23:28 Ответить
Якщо дуобуси, то тут питань ніт. Але тих дизельних тролейбусів, які існують в свідомості Верещук, бачити не хочу )))))))
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/vereshhuk-kazhe-shho-kyyiv-zakupovuye-dyzelni-trolejbusy/amp/
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14.05.2021 23:44 Ответить
У нас такі їздять - повністю електричні, але частину маршруту їдуть на генераторі в автономному режимі:

Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 888
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14.05.2021 23:51 Ответить
Так, саме такий чудо-транспорт я і мав на увазі (прикрутив би знимку, але щось досі такий подвиг у мене не виходив).
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15.05.2021 00:06 Ответить
Це файний транспорт - дійсно потужно покращує ситуацію в районах, куди проблематично протягувати дроти для класичних тролейбусів ))
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15.05.2021 00:16 Ответить
Зеленого баригу не корупціонери бентежать, йому Київ потрібен, щоб для своїх хапуг місце звільнити.
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14.05.2021 22:34 Ответить
Киев занят.... киевлянами.
Свободен разве что Кривой Рог, и то, временно, пока им не занялись киевляне 😂
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14.05.2021 22:52 Ответить
Короста
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14.05.2021 22:40 Ответить
То, что в КГА каждый второй вор, абсолютно очевидно. А Виталя - в первых рядах, чтоб тут не кричала целая свора ботов.
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14.05.2021 22:49 Ответить
А вы думаете,почему Кличка назначили мэром?- чтобы закрыал глаза на весь безпредел в Киевсовете.Плюс хорошие "чаевые".Каганат на ответственные должности ставит своих людей.
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07.11.2021 08:02 Ответить
Шманають київських бариг середнього розливу напевно по доносах їх подільників, які мають з того в решті-решт свій відсоток. Нехай гризуть горлянки одне-одному, то може боятимуться красти щоб не настукали.
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15.05.2021 01:18 Ответить
Святая простота. Поделят потоки и поднимут цены/тарифы. Это всегда происходит когда а место старых ожиревших барыг приходят новые и голодные.
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15.05.2021 14:27 Ответить
Давайте просто честно - СН слились на выборах и теперь тупо шатают выигравшего Кличко.

А Верещук вобще в родные Глухие Обсеры пора вещички собирать, а не вякать в Киеве.
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15.05.2021 02:11 Ответить
Если он не знал, то соответсвует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то тогда - это соучастие ", - отметила политик. Источник: https://censor.net/ru/n3265415
Эта курва не хочет свою тираду главзебилу озвучить? Вроде как про него сей текст)))
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15.05.2021 02:13 Ответить
Кстати, ЗЕленые ребзи, крах Януковича произошел именно в Киеве.

Будете нагибать выбор киевлян и киевляне нагнут вас.
Вот так зальют однажды Верещук все щели монтажной пеной и шо потом делать... Кличко робить усе, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 3724
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15.05.2021 02:15 Ответить
прокрякала борцуха с коррупционрами. Не дает суке покоя победитель мэрских выборов?
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15.05.2021 05:26 Ответить
Кличко крышует строительную мафию. В Киеве полно недостроев, вопрос по которым не решается
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15.05.2021 06:12 Ответить
говно унесённое ветром .... бабада-лобуда
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15.05.2021 08:58 Ответить
Коли хрюкає така свиня , то це означає , що Кличко добре працює і все робить правильно . Спитайте у мешканців Рава-Руської , як ця "померствувала" в їхньому містечку . От страшко так страшко - страшніше медведчука бо маскується .
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15.05.2021 09:57 Ответить
Как то не красиво выглядит когда один из проигравших претендентов на мерское место обвиняет своего более удачливого конкурента. Тем более что Кличко не министр МВД и даже не начальник полиции Киева и не может покрывать преступников, это во власти только у ментов, на которых имеет влияние зеленая Шмаркля.
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15.05.2021 12:39 Ответить
Про коррупция не буду спорить. В этой стране она есть ВЕЗДЕ! Факт неоспоримый. Как и то, что земрази почуяли запах жаренного и то что боксер будет составлять реальную конкуренцию на следующих президентских выборах - факт тоже неоспоримый. Их ынешний рейт это на уровне недомэррипопинс. Ну давайте. Так как вы умеете вы только ему рейт поднимите еще больше. Как и мудачуку. Что бы вы не делали у вас выходит все с точностью до наоборот
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15.05.2021 14:24 Ответить
 
 