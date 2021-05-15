Кличко робить усе, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук

Мер Києва Віталій Кличко намагається покривати фігурантів корупційних справ, які розслідують правоохоронні органи.

Про це заявила депутат від партії "Слуга Народу" Ірина Верещук під час ефіру на телеканалі "Kyiv.Live", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Підлеглі Кличка вже неодноразово потрапляли до корупційних скандалів. Наприклад, його перший заступник пан Поворозник, якого буквально "за руку" схопили правоохоронці на хабарі прямо у кабінеті", - нагадала нардепка.

За її словами, замість того, щоб співпрацювати зі слідством, Кличко називав це політичним тиском.

"Якщо є корупція, а вона є і Кличко не раз сам говорив про це, і що він звертається щодо цього до правоохоронних органів. Якщо так сталося, що і у Зеленбуді, і Київсвтлі, Київавтодорі. То навпаки заява очільника мала виглядати так, що я як міський голова зроблю все що від мене залежне щоб корупції у місті не було, я буду сприяти, всіляко інформувати громаду яка мене обрала", - наголосила Верещук.

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Депутатка розповіла, що Кличко мав би бути найпершим, хто мав би говорити про те, що відбувається з хабарями, з дозволами на будівництво тощо.

"Меру допомагають навіть правоохоронні органи, Офіс, то в чому розчарування? Навпаки, це має бути імпульсом, стати добрим кроком до самоочищення. Тепер питання: Якщо Кличко цього не знав, то чи відповідає він займаній посаді? Якщо знав та покривав, то зараз та надалі його дії мають свідчити про те, що це не так. Тому що тоді - це співучасть", - зауважила політик.