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Київ (13851) Кличко (2817) Верещук (606)

Кличко робить усе, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук

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Кличко робить усе, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук

Мер Києва Віталій Кличко намагається покривати фігурантів корупційних справ, які розслідують правоохоронні органи.

Про це заявила депутат від партії "Слуга Народу" Ірина Верещук під час ефіру на телеканалі "Kyiv.Live", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Підлеглі Кличка вже неодноразово потрапляли до корупційних скандалів. Наприклад, його перший заступник пан Поворозник, якого буквально "за руку" схопили правоохоронці на хабарі прямо у кабінеті", - нагадала нардепка.

За її словами, замість того, щоб співпрацювати зі слідством, Кличко називав це політичним тиском.

"Якщо є корупція, а вона є і Кличко не раз сам говорив про це, і що він звертається щодо цього до правоохоронних органів. Якщо так сталося, що і у Зеленбуді, і Київсвтлі, Київавтодорі. То навпаки заява очільника мала виглядати так, що я як міський голова зроблю все що від мене залежне щоб корупції у місті не було, я буду сприяти, всіляко інформувати громаду яка мене обрала", - наголосила Верещук.

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Депутатка розповіла, що Кличко мав би бути найпершим, хто мав би говорити про те, що відбувається з хабарями, з дозволами на будівництво тощо.

"Меру допомагають навіть правоохоронні органи, Офіс, то в чому розчарування? Навпаки, це має бути імпульсом, стати добрим кроком до самоочищення. Тепер питання: Якщо Кличко цього не знав, то чи відповідає він займаній посаді? Якщо знав та покривав, то зараз та надалі його дії мають свідчити про те, що це не так. Тому що тоді - це співучасть", - зауважила політик.
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Топ коментарі
+30
Ще одна "експертна" думка зеленої курви)
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14.05.2021 22:01
+24
О, и это крокодилье вылезло. Значит реально земрази решили валить Кличко.
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14.05.2021 22:02
+23
Успагойтесь!
Киевляне отминусовали вас, ЗЕльоные, на выборах.

Клыч - абсолютный чемпион и нагнуть его не получится.
Потому что:

ЗЕленский полный импотент - за что не возьмётся, кругом проигрывает 😂
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14.05.2021 22:06
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Ответочка пошла. «Великі підземні переходи у Києві звільнили від торгівлі». Ермаковские ларьки под снос пошли!!!
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14.05.2021 22:01 Відповісти
вот что бывает если не пустить алчную 3,14зду до корыта
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15.05.2021 01:25 Відповісти
Так вот оно что, Михалыч
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15.05.2021 14:42 Відповісти
Ще одна "експертна" думка зеленої курви)
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14.05.2021 22:01 Відповісти
О, и это крокодилье вылезло. Значит реально земрази решили валить Кличко.
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14.05.2021 22:02 Відповісти
Киевляне, не отдадим Киев криворогим!
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15.05.2021 14:43 Відповісти
Виталю начали топить.
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14.05.2021 22:02 Відповісти
Если есть за что, то топить за справедливость это честно.
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14.05.2021 22:06 Відповісти
Справедливость от ЗЕленского... 😂
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14.05.2021 22:09 Відповісти
Да кому он нужен. Копают не под него.
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14.05.2021 22:09 Відповісти
Верещук заверещала.
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14.05.2021 22:03 Відповісти
Загадала баба як на виборах дівкою була 😂

Верещак, ти вже політична трупака і від тебе тхне!
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14.05.2021 22:08 Відповісти
Опять с парасолькой над Киевом летает?
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15.05.2021 14:44 Відповісти
А Верещук будет делать в 100 раз больше, чтобы защитить коррупционеров.
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14.05.2021 22:04 Відповісти
Успагойтесь!
Киевляне отминусовали вас, ЗЕльоные, на выборах.

Клыч - абсолютный чемпион и нагнуть его не получится.
Потому что:

ЗЕленский полный импотент - за что не возьмётся, кругом проигрывает 😂
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14.05.2021 22:06 Відповісти
земрази начали понимать шо их корабль тонет.
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14.05.2021 22:13 Відповісти
Нет, они просто хотят заграбастать Киев.
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14.05.2021 22:53 Відповісти
Сказать что-то в достаточной степени умное, чтобы было сказано как ртом, могут не только лишь все. Но ещё менее, чем все, отдельные особи могут верещать так, как это в чётком соответствии с требованиями своей фамилии верещит Верещук. Я по этому поводу не скажу ничего, кроме слов, но если я такое скажу, вы поймёте, что именно я вам хотел в первую очередь сказать.
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14.05.2021 22:15 Відповісти
Розкішно! Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 623
Ви, колего, нагадали мені веселий роман. Там був такий персонаж - Магатор (маг-реставратор пошкоджених чарівних предметів). Він ******** висловлювати свої ідеї (в обов'язковому порядку - геніальні!) у такому штилі.
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14.05.2021 22:46 Відповісти
Також у подібному стилі висловлювався наш університетський викладач із ОБЖД/охорони праці ))) запам'яталися такі перли, як "горганизизьм" (організм), "разгормегетизация", "сколько в жизни знал всяких шизофреников, от это они оба перерезали вены", "это приводит к угасанию способностей умственного мозга́" і "там решетка вентиляции, её делают из такой мелко... дис... перце... перци... перцинной сетки, чтобы там не то что комар или какой мыщь, а чтобы, как говорится, слоны не пролезли!"
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14.05.2021 23:17 Відповісти
О! То сурйозний вуйко Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 5393 . Певно, армійський відставник, який, замість того щоб спитися, бавився в оратора.
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14.05.2021 23:24 Відповісти
Майже так ))) колишній інженер із техніки безпеки, якого ще при совку звільнили з підприємства - але за блатом прилаштували на тепле місце читати ОБЖД в університеті.
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14.05.2021 23:34 Відповісти
Або про радіацію: "есть такие частицы, я не помню, к чему там приурочен рентген, а обманывать не буду, но главное что вам скажу - это если такую частицу с хлебом там съесть или с водой выпить, или в карман положить, то она там в кармане начинает у вас делиться и вылетают аж две частицы, и от это оно и есть радиация" ☝️🤓☢️☢️☢️
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14.05.2021 23:30 Відповісти
Ти майже цитуєш Педаліка.
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15.05.2021 01:11 Відповісти
І це було за багато років до того, як це стало мейнстрімом ))
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15.05.2021 01:41 Відповісти
Гроб открылся и из него вылез свеженький политический труп...
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14.05.2021 22:19 Відповісти
Ну теперь это нечто вроде шавки: лает в указанном направлении.
Явный карьерный рост...
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14.05.2021 22:30 Відповісти
Потягло готикою...
(Я не про запах) Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 8618.
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14.05.2021 22:48 Відповісти
Це те нещастя, що стверджувало, що Кличко закуповує "дизельні тролейбуси", а необхідно закуповувати більше "електричних тролейбусів"
Ну, не потрібно тут новини від неповносправних, я так думаю Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 3325
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14.05.2021 22:24 Відповісти
ну, вот здесь она абсолютно права!
не нужны Киеву дизельные троллейбусы! 😂
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14.05.2021 22:32 Відповісти
Та й у Дніпрі не хочу бачити на вулицях ці витвори інженерів-вар'ятів 😂😂😂
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14.05.2021 23:18 Відповісти
Хм-м-м... А в нас вони виявились корисними. Принаймні, ці "шедеври інженерної думки" суттєво спростили пересування по місту.
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14.05.2021 23:28 Відповісти
Якщо дуобуси, то тут питань ніт. Але тих дизельних тролейбусів, які існують в свідомості Верещук, бачити не хочу )))))))
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/vereshhuk-kazhe-shho-kyyiv-zakupovuye-dyzelni-trolejbusy/amp/
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14.05.2021 23:44 Відповісти
У нас такі їздять - повністю електричні, але частину маршруту їдуть на генераторі в автономному режимі:

Кличко робить все, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 888
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14.05.2021 23:51 Відповісти
Так, саме такий чудо-транспорт я і мав на увазі (прикрутив би знимку, але щось досі такий подвиг у мене не виходив).
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15.05.2021 00:06 Відповісти
Це файний транспорт - дійсно потужно покращує ситуацію в районах, куди проблематично протягувати дроти для класичних тролейбусів ))
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15.05.2021 00:16 Відповісти
Зеленого баригу не корупціонери бентежать, йому Київ потрібен, щоб для своїх хапуг місце звільнити.
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14.05.2021 22:34 Відповісти
Киев занят.... киевлянами.
Свободен разве что Кривой Рог, и то, временно, пока им не занялись киевляне 😂
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14.05.2021 22:52 Відповісти
Короста
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14.05.2021 22:40 Відповісти
То, что в КГА каждый второй вор, абсолютно очевидно. А Виталя - в первых рядах, чтоб тут не кричала целая свора ботов.
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14.05.2021 22:49 Відповісти
А вы думаете,почему Кличка назначили мэром?- чтобы закрыал глаза на весь безпредел в Киевсовете.Плюс хорошие "чаевые".Каганат на ответственные должности ставит своих людей.
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07.11.2021 08:02 Відповісти
Шманають київських бариг середнього розливу напевно по доносах їх подільників, які мають з того в решті-решт свій відсоток. Нехай гризуть горлянки одне-одному, то може боятимуться красти щоб не настукали.
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15.05.2021 01:18 Відповісти
Святая простота. Поделят потоки и поднимут цены/тарифы. Это всегда происходит когда а место старых ожиревших барыг приходят новые и голодные.
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15.05.2021 14:27 Відповісти
Давайте просто честно - СН слились на выборах и теперь тупо шатают выигравшего Кличко.

А Верещук вобще в родные Глухие Обсеры пора вещички собирать, а не вякать в Киеве.
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15.05.2021 02:11 Відповісти
Если он не знал, то соответсвует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то тогда - это соучастие ", - отметила политик. Источник: https://censor.net/ru/n3265415
Эта курва не хочет свою тираду главзебилу озвучить? Вроде как про него сей текст)))
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15.05.2021 02:13 Відповісти
Кстати, ЗЕленые ребзи, крах Януковича произошел именно в Киеве.

Будете нагибать выбор киевлян и киевляне нагнут вас.
Вот так зальют однажды Верещук все щели монтажной пеной и шо потом делать... Кличко робить усе, щоб захистити київських корупціонерів, - Верещук - Цензор.НЕТ 3724
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15.05.2021 02:15 Відповісти
прокрякала борцуха с коррупционрами. Не дает суке покоя победитель мэрских выборов?
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15.05.2021 05:26 Відповісти
Кличко крышует строительную мафию. В Киеве полно недостроев, вопрос по которым не решается
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15.05.2021 06:12 Відповісти
говно унесённое ветром .... бабада-лобуда
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15.05.2021 08:58 Відповісти
Коли хрюкає така свиня , то це означає , що Кличко добре працює і все робить правильно . Спитайте у мешканців Рава-Руської , як ця "померствувала" в їхньому містечку . От страшко так страшко - страшніше медведчука бо маскується .
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15.05.2021 09:57 Відповісти
Как то не красиво выглядит когда один из проигравших претендентов на мерское место обвиняет своего более удачливого конкурента. Тем более что Кличко не министр МВД и даже не начальник полиции Киева и не может покрывать преступников, это во власти только у ментов, на которых имеет влияние зеленая Шмаркля.
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15.05.2021 12:39 Відповісти
Про коррупция не буду спорить. В этой стране она есть ВЕЗДЕ! Факт неоспоримый. Как и то, что земрази почуяли запах жаренного и то что боксер будет составлять реальную конкуренцию на следующих президентских выборах - факт тоже неоспоримый. Их ынешний рейт это на уровне недомэррипопинс. Ну давайте. Так как вы умеете вы только ему рейт поднимите еще больше. Как и мудачуку. Что бы вы не делали у вас выходит все с точностью до наоборот
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15.05.2021 14:24 Відповісти
 
 