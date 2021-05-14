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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Венедиктова подтвердила, что против Медведчука расследуют дела о финансировании терроризма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова подтвердила, что против Медведчука расследуют дела о финансировании терроризма

Дела о финансировании кумом Путина Медведчуком терроризма находятся на стадии расследования.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции не имеют отношения к уголовным производствам. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Есть ли производства в отношении этих лиц о финансировании терроризма? Есть. Орган досудебного расследования - Госбюро расследований. Есть ли другие производства в отношении этих фигурантов? Есть. И в Нацполиции, и в СБУ, и в НАБУ. Я тоже слышала "А почему дали по госизмене?". Друзья, мы не в супермаркете. Мы не можем давать вам подозрения по тем статьям, которых вы пожелаете или кто-то пожелает. Потому что это нонсенс", – заявила Венедиктова.

Она пояснила, что дела о финансировании терроризма находятся на стадии расследования.

"С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства", - сказала генпрокурор.

Автор: Ольга Лузан
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и поэтому он дома отдыхает?
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14.05.2021 23:25 Ответить
как и почему он смотрит семь лет в глаза, матерям , убитых им детей ?
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14.05.2021 23:30 Ответить
"это спиктакыль, дагаварняк, не верииим".
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14.05.2021 23:34 Ответить
Венедиктова - молодчина и умница. Очень профессионально, не поддаваясь ничьим провокациям всех демагогов и популистов ставит на место.
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14.05.2021 23:49 Ответить
А ты юморной ботяра😀😉😄
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15.05.2021 10:30 Ответить
Истеричный колхозник Шуфрич всех достал. Но это и хорошо. Чтобы его глупость и тенденциозность были всем видны. Чем больше он себя так ведет, тем больше сторонников отоворачивается от ОПЗЖ, осознав, что это партия популистов и болтунов.
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14.05.2021 23:52 Ответить
 
 