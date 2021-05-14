Венедиктова подтвердила, что против Медведчука расследуют дела о финансировании терроризма

Дела о финансировании кумом Путина Медведчуком терроризма находятся на стадии расследования.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции не имеют отношения к уголовным производствам. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Есть ли производства в отношении этих лиц о финансировании терроризма? Есть. Орган досудебного расследования - Госбюро расследований. Есть ли другие производства в отношении этих фигурантов? Есть. И в Нацполиции, и в СБУ, и в НАБУ. Я тоже слышала "А почему дали по госизмене?". Друзья, мы не в супермаркете. Мы не можем давать вам подозрения по тем статьям, которых вы пожелаете или кто-то пожелает. Потому что это нонсенс", – заявила Венедиктова.

Она пояснила, что дела о финансировании терроризма находятся на стадии расследования.

"С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства", - сказала генпрокурор.