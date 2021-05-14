Венедіктова підтвердила, що проти Медведчука розслідують справи про фінансування тероризму
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Справи про фінансування кумом Путіна Медведчуком тероризму перебувають на стадії розслідування.
Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції не мають стосунку до кримінальних проваджень. Мухи - окремо, котлети - окремо. Чи є провадження стосовно цих осіб про фінансування тероризму? Є. Орган досудового розслідування - Держбюро розслідувань. Чи є інші провадження стосовно цих фігурантів? Є. І в Нацполіції, і в СБУ, і в НАБУ. Я теж чула "А чому дали по державній зраді?". Друзі, ми не в супермаркеті. Ми не можемо давати вам підозри за тими статтями, яких ви побажаєте чи хтось побажає. Тому що це нонсенс", - заявила Венедіктова.
Вона пояснила, що справи про фінансування тероризму перебувають на стадії розслідування.
"З будь-якими проєктами будь-яких документів органи досудового розслідування поки не з’являлись. Але це не означає, що хтось чогось не побачив. Просто зараз підготовлені абсолютно інші провадження", - сказала генпрокурорка.
"С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства", - сказала генпрокурор.
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