Венедіктова підтвердила, що проти Медведчука розслідують справи про фінансування тероризму

Справи про фінансування кумом Путіна Медведчуком тероризму перебувають на стадії розслідування.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції не мають стосунку до кримінальних проваджень. Мухи - окремо, котлети - окремо. Чи є провадження стосовно цих осіб про фінансування тероризму? Є. Орган досудового розслідування - Держбюро розслідувань. Чи є інші провадження стосовно цих фігурантів? Є. І в Нацполіції, і в СБУ, і в НАБУ. Я теж чула "А чому дали по державній зраді?". Друзі, ми не в супермаркеті. Ми не можемо давати вам підозри за тими статтями, яких ви побажаєте чи хтось побажає. Тому що це нонсенс", - заявила Венедіктова.

Вона пояснила, що справи про фінансування тероризму перебувають на стадії розслідування.

Читайте також: Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді

"З будь-якими проєктами будь-яких документів органи досудового розслідування поки не з’являлись. Але це не означає, що хтось чогось не побачив. Просто зараз підготовлені абсолютно інші провадження", - сказала генпрокурорка.

"С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства", - сказала генпрокурор.