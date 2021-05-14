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Венедіктова підтвердила, що проти Медведчука розслідують справи про фінансування тероризму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова підтвердила, що проти Медведчука розслідують справи про фінансування тероризму

Справи про фінансування кумом Путіна Медведчуком тероризму перебувають на стадії розслідування.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції не мають стосунку до кримінальних проваджень. Мухи - окремо, котлети - окремо. Чи є провадження стосовно цих осіб про фінансування тероризму? Є. Орган досудового розслідування - Держбюро розслідувань. Чи є інші провадження стосовно цих фігурантів? Є. І в Нацполіції, і в СБУ, і в НАБУ. Я теж чула "А чому дали по державній зраді?". Друзі, ми не в супермаркеті. Ми не можемо давати вам підозри за тими статтями, яких ви побажаєте чи хтось побажає. Тому що це нонсенс", - заявила Венедіктова.

Вона пояснила, що справи про фінансування тероризму перебувають на стадії розслідування.

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"З будь-якими проєктами будь-яких документів органи досудового розслідування поки не з’являлись. Але це не означає, що хтось чогось не побачив. Просто зараз підготовлені абсолютно інші провадження", - сказала генпрокурорка.

"С какими-либо проектами каких-либо документов органы досудебного расследования пока не являлись. Но это не значит, что кто-то чего-то не увидел. Просто сейчас подготовлены абсолютно другие производства", - сказала генпрокурор.
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и поэтому он дома отдыхает?
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14.05.2021 23:25 Відповісти
как и почему он смотрит семь лет в глаза, матерям , убитых им детей ?
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14.05.2021 23:30 Відповісти
"это спиктакыль, дагаварняк, не верииим".
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14.05.2021 23:34 Відповісти
Венедиктова - молодчина и умница. Очень профессионально, не поддаваясь ничьим провокациям всех демагогов и популистов ставит на место.
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14.05.2021 23:49 Відповісти
А ты юморной ботяра😀😉😄
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15.05.2021 10:30 Відповісти
Истеричный колхозник Шуфрич всех достал. Но это и хорошо. Чтобы его глупость и тенденциозность были всем видны. Чем больше он себя так ведет, тем больше сторонников отоворачивается от ОПЗЖ, осознав, что это партия популистов и болтунов.
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14.05.2021 23:52 Відповісти
 
 