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Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Медведчука: Венедіктова не збирається подавати у відставку, якщо звинувачення розвалиться в суді

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не збирається залишати свій пост у разі, якщо суд винесе виправдувальний вирок підозрюваному в державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить - це буде їхнє рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу чи нечесно", - сказала Венедіктова.

Вона стверджує, що не тримається за крісло генерального прокурора.

"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно ... Для цього повинні бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурорка.

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Топ коментарі
+20
Она просто тупо отрабатывает поставленную задачу по организации фарса для лохов.
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14.05.2021 22:00
+17
Фирменная зеленая ссанина в очи)
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14.05.2021 21:57
+15
Что и требовалось доказать ! Главное не результат, а процесс. Фарс-шоу должно продолжаться как квартальный мыльный сериал. Нас ждет еще 99 серий.
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14.05.2021 22:01
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Фирменная зеленая ссанина в очи)
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14.05.2021 21:57 Відповісти
она получает очень нехилую ЗАРПЛАТУ за подготовку обвинения

пусть возвращает деньгами!
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14.05.2021 22:13 Відповісти
Ведь главное не результат,
Главное - фрикции
Не так ли ЗЕльоные сажатели ? 😂

.
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14.05.2021 22:18 Відповісти
ИМПОТЕНТЫ !!!!
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14.05.2021 22:19 Відповісти
помню как порашанка посадил мертвейчука
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14.05.2021 22:29 Відповісти
Вони ж кумовья - як він міг посадити кума?
Інша річ - чесний і непідкупний клоун!
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14.05.2021 22:54 Відповісти
а и правда - зачем? все же так мило и хорошо
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14.05.2021 21:58 Відповісти
Так ти сплатив за комуналку,чи в тебе і будки нема?
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14.05.2021 22:03 Відповісти
Политике партии - соответствует.
Декларативность - наше ВСЁ.
Не объявляешь - ничего не делаешь.
ГЛАВНОЕ - ПООБЕЩАТЬ.
Ну, а в целом, тупое быдло - схавает
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14.05.2021 22:07 Відповісти
Неужели застрелится...
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14.05.2021 21:58 Відповісти
Эк вы хватили
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14.05.2021 22:09 Відповісти
"честно я сделала работу или нечестно"
о качестве речь не идет. это работа ради работы
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14.05.2021 21:58 Відповісти
Она просто тупо отрабатывает поставленную задачу по организации фарса для лохов.
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14.05.2021 22:00 Відповісти
Вот это поворот.
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Мертветчук имеет достаточно денег , чтобы купить судей - вот чем сейчас надо СБУ заниматься
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14.05.2021 22:01 Відповісти
в данном случае их покупать не надо.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
Что и требовалось доказать ! Главное не результат, а процесс. Фарс-шоу должно продолжаться как квартальный мыльный сериал. Нас ждет еще 99 серий.
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14.05.2021 22:01 Відповісти
Серіал "Папік" кацапам продали, тепер для нас будет "Мамік")
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14.05.2021 22:04 Відповісти
"Мымрик" или вернее "Мымра и Мумия" Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде - Цензор.НЕТ 6391
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14.05.2021 22:15 Відповісти
Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде
Справді, "красиво жить не запретишь", особливо при такій посаді.
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14.05.2021 22:03 Відповісти
При наймі ця пані хоть намагається посадити зрадника,а всі її папєрєдніки у Мертвенчука смоктали Чупа Чупс.Один насмоктав на хатинку у Лондоні.
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14.05.2021 22:04 Відповісти
она тоже хочет хатинку
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14.05.2021 22:11 Відповісти
ну, значит, она не к тому обратилась. Ленка как Цербер
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14.05.2021 22:28 Відповісти
95 квартал--вже дивиться вся Украхна.Цирк для лохыв.
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14.05.2021 22:08 Відповісти
три міністри, яких сьогодні множать на нуль, також вякали "за крісло не тримаюся".
Ага...
Але міністри завалили все. Тепер їх звільняють.
Кста, з мертвечуком бенедіктова таки завалила заказ від бубочки (чи д'єрмака?)
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14.05.2021 22:09 Відповісти
вона не завалила замовлення від зє,а виконала.тіпа висунула обвинувачення мертветчуку,але нє палучілось,прастітє засранку.
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14.05.2021 22:12 Відповісти
тут не дитячі разборки в пісочниці -чесно не чесно.кейс -державна зрада.вся Україна в курсі,що мертвечук -зрадник.так що не коси під дурочку.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
ааа, ще згадав, зебіл-сволота Олег Войтенко - ще зі слиною стверджував, що ця кукла мертвечука посадить... Де?
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Кто-бы сомневался!!!!!!!! Фарс продолжается, интересно, когда американцы поймут что зеленка водит их за нос с этим шоу-судом
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Когда в Украину назначат послом США серьезного дядьку генерала в отставке.
Без инструкторов из Вашингтонского обкома ЗЕльоная шелупень никакая
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14.05.2021 22:24 Відповісти
что и требовалось доказать.Дело развалится и закроется. Все заранее спланировано.
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14.05.2021 22:22 Відповісти
Так это и понятно. ГПУ не для законности, а для "зарабатывания" бабла и долгом чести там не пахло отродясь
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14.05.2021 22:26 Відповісти
Це шоу з Медведчуком призначене для того, щоб перебити резонанс з фактичною відміною субсидій і зростанню цін в першу чергу на ПММ. І, як бачимо, таки вдалося. Правда, це лише до початку нового опалювального сезону. А можливо, зубожілі завиють і швидше. Тому на черзі стоїть шоу з 13-ма олігархами.
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14.05.2021 22:26 Відповісти
зачем судьям и прокурорам платят такую большую зарплату из бюджета? Они без нее проживут только на взятках.
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14.05.2021 22:34 Відповісти
Она сама никогда не уйдет, разве что пинка под зад дадут для ускорения...
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14.05.2021 22:34 Відповісти
Нелох, гони ее, пока она тебе окончательно политическую карму не испортила.
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14.05.2021 22:45 Відповісти
Кто бы сомневался...а то что это "ДЕЛО" чистой воды договорняк мне сразу стало понятно - поняли ли это 73% утомленных солнцем зе избирателей? Вопрос конечно риторический...
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14.05.2021 23:16 Відповісти
правильно .
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14.05.2021 23:41 Відповісти
Дура, *****, дурой. Еще и с завышенным самомнением
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15.05.2021 02:57 Відповісти
Кто бы сомневался...
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15.05.2021 22:24 Відповісти
 
 