В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Террористы оккупированной Донетчины объявили о проведении контрольного сбора местных жителей, зачисленных в "мобилизационный резерв".
Согласно подписанному главарем террористов Денисом Пушилиным "указу", будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Как утверждается в "документе", цель сбора - "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".
Отдельным пунктом "министерству внутренних дел" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".
Террористы ОРДО с 17 по 22 мая проведет учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины". Об аналогичных учениях объявили и в ОРЛО. Они пройдут совместно с ОРДО.
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...при этих непонятках, внутри Украины попа, на букву "Ж"...
В общем -- или в Украине военное положение и война до победного конца по всем фронтам, или какой-нить СРУР -- Союз Российско Украинских Республик... ...лет через 10 -- лет на 50.
Есть ещё варианты?
Коршун
Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.-
В избушке мать, над сыном тужит:
"На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси".
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.-
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?
- Ціни стій, раз, два!
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Я вижу на его груди.
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Сын Федька ловит карасей.(Н. Зиновьев, современный российский поэт).
"Ну тут праснуласся мардва пердулко танькин на мехесраньскай мудяне
В сваем утопленам таньке с ватрушками наедине.
И вспаминал он с абасрани как драпал он к самой ссысрани
К апосраною мастосрани кляня мардовскава ссаря".
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