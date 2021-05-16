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В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ

Террористы оккупированной Донетчины объявили о проведении контрольного сбора местных жителей, зачисленных в "мобилизационный резерв".

Согласно подписанному главарем террористов Денисом Пушилиным "указу", будет проведено "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как утверждается в "документе", цель сбора - "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

Отдельным пунктом "министерству внутренних дел" поручено оказывать содействие "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих запасе, в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов военного комиссариата, без уважительных причин".

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Террористы ОРДО с 17 по 22 мая проведет учения, в которых задействует незаконные вооруженные формирования. Мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины". Об аналогичных учениях объявили и в ОРЛО. Они пройдут совместно с ОРДО.

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Топ комментарии
+15
ХАМАС и ДыНыРы братья на век!

В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 7830
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16.05.2021 02:24
+10
Как рассказывал предатель Ходаковский : "срочно нужны дешёвые рабочие руки, строить укрепления". То есть стройбат, пахота за копеечную жратву, как в Совке. Интересно, много желающих? В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 9953
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16.05.2021 02:11
+10
А ви особливо не рвiть серце й тяжкого в руки не берiть. Побережiть себе.
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16.05.2021 02:38
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Как рассказывал предатель Ходаковский : "срочно нужны дешёвые рабочие руки, строить укрепления". То есть стройбат, пахота за копеечную жратву, как в Совке. Интересно, много желающих? В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 9953
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16.05.2021 02:11 Ответить
ХАМАС и ДыНыРы братья на век!

В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 7830
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16.05.2021 02:24 Ответить
В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 6883
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16.05.2021 08:21 Ответить
комментарий отмечен как спам
Гиблое дело Украине, с этим ОРД-ЛО и Крымом... -- надо бы совсем концы рубить с парашей -- да ни Порох, ни Зеля не ведутся. И ЕС с США против...
...при этих непонятках, внутри Украины попа, на букву "Ж"...
В общем -- или в Украине военное положение и война до победного конца по всем фронтам, или какой-нить СРУР -- Союз Российско Украинских Республик... ...лет через 10 -- лет на 50.
Есть ещё варианты?
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16.05.2021 02:27 Ответить
А ви особливо не рвiть серце й тяжкого в руки не берiть. Побережiть себе.
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16.05.2021 02:38 Ответить
тролик, почему не лайкаем?
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16.05.2021 03:30 Ответить
сiксота зненацька зникла
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16.05.2021 05:28 Ответить
Александр Блок - стихи
Коршун
Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.-
В избушке мать, над сыном тужит:
"На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси".

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.-
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?
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16.05.2021 06:52 Ответить
а укро-пенсии платить в ордло- так это будет вечно! В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 8134
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16.05.2021 07:10 Ответить
Є, височений забор по тому а-ля кордону, що зараз з глибокими ровали, та декільками смугами петель Бруно, жорстка ППО і квітнути собі... А, забув; ЗЕ з ослиною командою вишвирнути за порєбрік хоча б.
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16.05.2021 07:14 Ответить
- товариш Зеленський зупиніть ціни на пальне.
- Ціни стій, раз, два!
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16.05.2021 06:34 Ответить
Опять бурятские шахтеры и трактористы будут грады в шахтах откапывать...
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16.05.2021 06:32 Ответить
_В_ українських шахтах російське озброєння чомусь не відкопується
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16.05.2021 06:41 Ответить
Ну, як завжди, класична тактика кацапських предків-кочівників - ті підкорені племена гнали в перших рядах, щоб "вимотать" противника, а ці будуть гнать "нових рассєян", яким свої паспорти нав"язали... Ті ж придурки думали, що, отримуючи паспорти РФ, стають "рассєянами", а, насправді, їм "бойовий хомут" на шию одягли... Бо тепер кацапи мають повне право їх мобілізувать і змусить служить, як громадян Росії. І під суд мають повне право віддать, за відмову воювать, і ніякий суд по правах людини, не допоможе : вони - громадяни Росії... Не здивуюся, якщо з них почнуть формувать так звані "штрафні" батальйони, чи "ударні" підрозділи - ті ж самі "штрафники", тільки з погонами... В танки не посадиш, до ракети чи гармати - лише на другорядні посади - заряджаючими, підносчиками снарядів. Так що основна маса буде сидіть на передньому краї, з автоматами і кулеметами. А позаду, в другій лінії - "загороджувальні загони", з "расєйських дабравольцев", яким плювать, в кого стрілять...
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16.05.2021 06:45 Ответить
І це - гола ПРАВДА
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16.05.2021 06:52 Ответить
І ЧОМУ МЕНІ ЇХ НЕ ЖАЛЬ???
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16.05.2021 11:40 Ответить
На Лондон и Берлин собрались...,на Америку не хотят,тушонка Рузельта закончилась,а ножки Буша американцы закатали в асфальт что турецкие помидоры В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 3417 стадо идиотов МавзолейныхВ ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 3417
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16.05.2021 06:54 Ответить
Видение
Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.

Я вижу: дочка его Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни натовскового танка
Сын Федька ловит карасей.(Н. Зиновьев, современный российский поэт).
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16.05.2021 07:04 Ответить
Тожа саврименный, но не стихаплет:

"Ну тут праснуласся мардва пердулко танькин на мехесраньскай мудяне
В сваем утопленам таньке с ватрушками наедине.
И вспаминал он с абасрани как драпал он к самой ссысрани
К апосраною мастосрани кляня мардовскава ссаря". У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7507 У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7507 У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7507
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16.05.2021 11:18 Ответить
В Украине есть своя собственная система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север , на восток и на яйца, а не на запад, В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 6983 Источник: https://censor.net/ru/n3265514
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16.05.2021 07:18 Ответить
А вони (яйця) є у когось їз влади?
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16.05.2021 11:42 Ответить
- Слушайте, а почему "ЛНР" и "ДНР" не объединяются? Язык один - русскоматерный, письменность одна... Даже враг один - "пиндосы" и "бандеравцы"...
- Так они генетически разные... В "ЛНР" - "якутодонбасситы" и "бурято-донбасситы", а в ДНР - "чеченодонбасситы" и "осетинодонбасситы"...
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16.05.2021 07:22 Ответить
Это Кремль так хочет поделить области Украины( типа княжества Киевской Руси) , потом легче будет прибрать их к себе - хитрости московской Орды.
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16.05.2021 07:50 Ответить
Не треба думать про якісь "стратегічні мотиви... Просто замість однієї "кормушки" генерали створили дві... Красти зручніше... Ця "метода" у них відпрацьована ще з часів Першої чеченської.... Їздив у 2008-му у Москву, на зустріч випускників... А там зустрівся з одногрупником, який залишився служить в Росії(сам - з Житомирщини). Так він двічі через Чечню пройшов, у першу і другу кампанії... Казав - наших "хахлів" гнали в першу чергу, щоб "кров"ю пов"язать...". А крали відкрито... Доповідають - "атремантиравали ГЭС (мост, школу, и т.д. и т.п.). Баевики апять взарвали...". І так - не один раз... А насправді - там "і кіт не валявся..." - на території уже дерева повиростали... Спочатку довозили до кордону вагони з матеріалами, перевантажували і вивозили в невідомому напрямку, а під кінець лише по документах проводили поставки, а вивозили "кудись" прямо зі складів і підприємств... В ОРДЛО - те саме...
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16.05.2021 08:05 Ответить
Нихрена в лыныре лохандоны, а в дыре даунбасяки. У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5178 У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5178 У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5178
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16.05.2021 11:21 Ответить
Ті упороті побєдобєси забули (бо ніхто не нагадує), що таке лендліз, які каравани шли постійно з той ненависної ОМЕРІКІ в часи ВВВ, що б накормити хоч частину населення самой МАГУЧЕЙ, та дати можливість не палицями воювати і не в лаптях бігати.
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16.05.2021 07:26 Ответить
Как говорил один донеччанин: "у нас на районе уже не осталось наркоманов, алкашей и зеков - все погибли за днр".
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16.05.2021 07:38 Ответить
Если ЗЕ команда решится на обмен Медведчука и россияне начнут "варить воду" чтобы выдавать заложников по частям, а не всех сразу, то в ответ, наша власть тоже должна выдавать Медведчука по частям.
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16.05.2021 07:55 Ответить
Не страшно. Зеленский возьмёт свой автомат и приедет на передовую. Сепары очень боятся когда он, в военной форме приезжает на фронт.
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16.05.2021 08:48 Ответить
Обрез. Вы хотели сказать - возьмёт свой обрез В ОРДО объявили военные сборы резервистов и техники, - СМИ - Цензор.НЕТ 6615
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16.05.2021 09:07 Ответить
То росфигачтье их в хлам статисты х-вы
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16.05.2021 08:57 Ответить
Пустимо назад в Україну, блудних синів? Нехай побігають з автоматами, побешкетують, діти нерозумні? Ми ж батьки і їх любимо, як дітей, вибачаємо...
_________
Стіна, стіна і ще раз стіна. До Неба. Аж поки самі не стануть рачки і не поповзуть з покаянням додому в Україну
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16.05.2021 09:32 Ответить
А вони, як ті раки, тільки задки, на раSSєю! Але це допоки їм агресор трохи дерев'яних підкидає... Але не все ж коту Масляна!
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16.05.2021 11:48 Ответить
Сбор пушечного мяса.... Пусть тренируются могилы копать своим "хероям" и прочим пособникам кремля...
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16.05.2021 12:30 Ответить
Кстати мне один вопрос спать не дает. Когда нарик хотел посадить Пороха вышло пол Киева! Когда Нарик взял под арест Мертвейчука то никто не вышел. Почему?!
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16.05.2021 12:49 Ответить
 
 