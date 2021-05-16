У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ

Терористи окупованої Донеччини оголосили про проведення контрольного збору місцевих жителів, зарахованих до "мобілізаційного резерву".

Згідно з підписаним ватажком терористів Денисом Пушилініним "указом", буде проведено "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають в запасі, і техніки підприємств на пункти попереднього збору громадян і техніки з 17 по 18 травня 2021 року", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Як стверджується в "документі", мета збору - "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі і приписаних до військових частин (призначених в спеціальні формування), комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Окремим пунктом "міністерству внутрішніх справ" доручено сприяти "в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, в разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин".

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Терористи ОРДО з 17 по 22 травня проведуть навчання, в яких задіють незаконні збройні формування. Захід позиціонується як "перевірка ефективності спільних дій МНС, МВС, МДБ, міністерства охорони здоров'я і міністерства транспорту з вирішення кризових ситуацій в разі можливих зовнішніх загроз з боку України". Про аналогічні навчання оголосили і в ОРЛО. Вони відбудуться спільно з ОРДО.