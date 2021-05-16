У ОРДО оголосили військові збори резервістів та техніки, - ЗМІ
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Терористи окупованої Донеччини оголосили про проведення контрольного збору місцевих жителів, зарахованих до "мобілізаційного резерву".
Згідно з підписаним ватажком терористів Денисом Пушилініним "указом", буде проведено "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають в запасі, і техніки підприємств на пункти попереднього збору громадян і техніки з 17 по 18 травня 2021 року", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
Як стверджується в "документі", мета збору - "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі і приписаних до військових частин (призначених в спеціальні формування), комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".
Окремим пунктом "міністерству внутрішніх справ" доручено сприяти "в розшуку і доставці до місця проведення контрольної явки громадян, які перебувають запасі, в разі їх неявки в терміни, зазначені в повістках відділів військового комісаріату, без поважних причин".
Терористи ОРДО з 17 по 22 травня проведуть навчання, в яких задіють незаконні збройні формування. Захід позиціонується як "перевірка ефективності спільних дій МНС, МВС, МДБ, міністерства охорони здоров'я і міністерства транспорту з вирішення кризових ситуацій в разі можливих зовнішніх загроз з боку України". Про аналогічні навчання оголосили і в ОРЛО. Вони відбудуться спільно з ОРДО.
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...при этих непонятках, внутри Украины попа, на букву "Ж"...
В общем -- или в Украине военное положение и война до победного конца по всем фронтам, или какой-нить СРУР -- Союз Российско Украинских Республик... ...лет через 10 -- лет на 50.
Есть ещё варианты?
Коршун
Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.-
В избушке мать, над сыном тужит:
"На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси".
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.-
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?
- Ціни стій, раз, два!
Солдат спускается с пригорка,
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Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.
Я вижу: дочка его Танька
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Сын Федька ловит карасей.(Н. Зиновьев, современный российский поэт).
"Ну тут праснуласся мардва пердулко танькин на мехесраньскай мудяне
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