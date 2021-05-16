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Иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

В субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air, прекратили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаний, которые отменили все собственные рейсы в течение последних нескольких дней.

Доска расписания полетов международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле пока показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

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Топ комментарии
+2
этот пост имеет какое-то отношение к теме статьи?
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16.05.2021 12:03
+2
сралин выкормил, научил и вооружил Адольфа, но тот понял, что сралин его тупо
использует и решил сбить спесь с ХИТРОМДЕЛАННОГО СОЮЗНИКА,
после чего сралин сделал высер рро братьёв и сестёр,
ублюдок сралин руками Адольфа убил немало людей, но сам
в тихаря убил ещё больше ...
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16.05.2021 13:20
+1
говноМАУ отменило рейсы дае недели назад
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16.05.2021 13:21
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Американский историк Ян Гросс сделал подсчет жертв среди мирного населения в немецкой и советской «зонах интересов» на территории бывшей второй Речи Посполитой с 1 сентября 1939-го по 22 июня 1941-го. И получилось, что за указанный промежуток времени советская власть репрессировала в 3-4 раза больше людей, чем нацисты, и не только украинцев или поляков - евреев в те годы «компетентные органы» уничтожили больше, чем эсэсовцы и полицаи!
«Окончательное решение» еврейского вопроса в СССР Сталин начал одновременно с началом Второй мировой войны, вместе с тем немало помог «другу Адольфу» в его попытках такого «решения». И кто возьмется посчитать, сколько еврейских жизней на сталинском счету?
(Сергей Грабовский)
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16.05.2021 12:01 Ответить
этот пост имеет какое-то отношение к теме статьи?
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16.05.2021 12:03 Ответить
в израиле хто живе ? пральна , евреи ! об ком и пост !

Все иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль - Цензор.НЕТ 3214
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16.05.2021 12:07 Ответить
гоша, ты за вонючую кавказскую обезьяну сралина обиделся? Всі іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль - Цензор.НЕТ 382
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16.05.2021 12:56 Ответить
сралин выкормил, научил и вооружил Адольфа, но тот понял, что сралин его тупо
использует и решил сбить спесь с ХИТРОМДЕЛАННОГО СОЮЗНИКА,
после чего сралин сделал высер рро братьёв и сестёр,
ублюдок сралин руками Адольфа убил немало людей, но сам
в тихаря убил ещё больше ...
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16.05.2021 13:20 Ответить
До чого тут "єврейське питання" часів 2 Світ. війни? Чи вам не важлива тема розмови, часові і просторові виміри, - головне щоб усі і повсякчас говорили лише про вас?
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16.05.2021 14:11 Ответить
а ти як догодался ?

Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль - Цензор.НЕТ 5231
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16.05.2021 15:26 Ответить
Воюють за свое проти всих , так і потрібно.
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16.05.2021 12:12 Ответить
Какая досада! это ж великие патриоты иСраиля: каломойше, боголюбов и зельцман не смогут убежать с наворованным у укров миллиардами к себе на родину.
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16.05.2021 12:31 Ответить
Не переживай, у них есть собственные самолеты /а у некотрых целые авиакомпании/!
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16.05.2021 12:47 Ответить
...и они на ни полетят под ракетный обстрел, ага Всі іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль - Цензор.НЕТ 6117
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16.05.2021 13:00 Ответить
йож - птица гордая, пока не пнешь, не полетит! пока они чувствуют безопасно и вольготно своим задницам и наглым рожам в Украине, их и бульдозеров не выпрешь, а вот когда дело запахнет для них "жаренным" драпать будут на перегонки - не догонишь!
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16.05.2021 13:14 Ответить
знаю двух этнических украинцев, которые получили гражданство Израиля за последние два-три года,
не жалуются, живут и работают, как и другие израильтяне,
может лучше в зеркало посмотреть ?
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16.05.2021 13:24 Ответить
говноМАУ отменило рейсы дае недели назад
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16.05.2021 13:21 Ответить
 
 