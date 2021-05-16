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Иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.
В субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air, прекратили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаний, которые отменили все собственные рейсы в течение последних нескольких дней.
Доска расписания полетов международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле пока показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.
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+2 Гоша Фантомас b9eb6379
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«Окончательное решение» еврейского вопроса в СССР Сталин начал одновременно с началом Второй мировой войны, вместе с тем немало помог «другу Адольфу» в его попытках такого «решения». И кто возьмется посчитать, сколько еврейских жизней на сталинском счету?
(Сергей Грабовский)
использует и решил сбить спесь с ХИТРОМДЕЛАННОГО СОЮЗНИКА,
после чего сралин сделал высер рро братьёв и сестёр,
ублюдок сралин руками Адольфа убил немало людей, но сам
в тихаря убил ещё больше ...
не жалуются, живут и работают, как и другие израильтяне,
может лучше в зеркало посмотреть ?