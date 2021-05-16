Иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

В связи с обострением израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times of Israel.

В субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air, прекратили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаний, которые отменили все собственные рейсы в течение последних нескольких дней.

Доска расписания полетов международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле пока показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

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