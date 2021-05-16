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Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.
У суботу авіаперевізники Fly Dubai і Etihad Air, припинили польоти в Ізраїль. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які відмінили всі власні рейси протягом останніх кількох днів.
Дошка розкладу польотів міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі поки показує, що низка авіакомпаній все ще має заплановані рейси в країну, починаючи з 19 травня.
Топ коментарі
+2 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар16.05.2021 12:03
+2 Arkady Korshun
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+1 Arkady Korshun
показати весь коментар16.05.2021 13:21
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«Окончательное решение» еврейского вопроса в СССР Сталин начал одновременно с началом Второй мировой войны, вместе с тем немало помог «другу Адольфу» в его попытках такого «решения». И кто возьмется посчитать, сколько еврейских жизней на сталинском счету?
(Сергей Грабовский)
использует и решил сбить спесь с ХИТРОМДЕЛАННОГО СОЮЗНИКА,
после чего сралин сделал высер рро братьёв и сестёр,
ублюдок сралин руками Адольфа убил немало людей, но сам
в тихаря убил ещё больше ...
не жалуются, живут и работают, как и другие израильтяне,
может лучше в зеркало посмотреть ?