Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль

У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

У суботу авіаперевізники Fly Dubai і Etihad Air, припинили польоти в Ізраїль. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які відмінили всі власні рейси протягом останніх кількох днів.

Дошка розкладу польотів міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі поки показує, що низка авіакомпаній все ще має заплановані рейси в країну, починаючи з 19 травня.

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