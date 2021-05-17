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Мужчина порезал двух прохожих в Виннице

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина порезал двух прохожих в Виннице

На улице Андрея Первозванного в Виннице 16 мая мужчина порезал двух прохожих. Его задержала полиция.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Олейник, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина (1998 г.р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Пока выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Обстоятельства этого события изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Почему нападение с ножом/пистолетом квалифицируют как хулиганство?
Хулиганство - это насрать в метро или разбить витрину.
А почему хулиганством считают покушение на жизнь с оружием?
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17.05.2021 01:49
+12
а патаму шо он племяник прокурора Мужчина порезал двух прохожих в Виннице - Цензор.НЕТ 369
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17.05.2021 05:23
+8
Скорее всего , это покушение на жизнь , а не хулиганство !
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17.05.2021 02:00
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Почему нападение с ножом/пистолетом квалифицируют как хулиганство?
Хулиганство - это насрать в метро или разбить витрину.
А почему хулиганством считают покушение на жизнь с оружием?
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17.05.2021 01:49 Ответить
а патаму шо он племяник прокурора Мужчина порезал двух прохожих в Виннице - Цензор.НЕТ 369
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17.05.2021 05:23 Ответить
Скорее всего , это покушение на жизнь , а не хулиганство !
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17.05.2021 02:00 Ответить
надо было хоть ногу прострелить при задержании....не запоминается по другому...
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17.05.2021 07:08 Ответить
Как это можно "порезать" прохожих - это что, докторская колбаса ?
Что за площадно-подворотенное изложение ?
Мужчина напал с ножом на двоих прохожих.
И как это может быть "хулиганство" ? А если прохожий получил шок ?
А если ослепнет? Заразился гепатитом от грязного ножа ?
Что это за законы, поощряющие нападения на людей с холодным оружием ?
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17.05.2021 07:46 Ответить
Уркаина) бог создал человека а кольт сделал всех равными.... в сша есть хорошая поговорка лучше пусть 12 судят чем 6 несут
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17.05.2021 12:27 Ответить
Его не застрелили как в Чернигове в собственном доме и то не порезал тот
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17.05.2021 07:52 Ответить
А ведь пострадавшие могли с улицы Андрея Первозванного попасть на улицу Апостола Петра, к счастью повезло им
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17.05.2021 08:45 Ответить
Вбиває не зброя, а люди. Наявність легального пістолета та нормального законодавства якраз і допомогають в такій ситуації. Неадекват в ножем VS адекватна людина, що має зброю.
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17.05.2021 10:22 Ответить
Неееет батенька-это проблема социума и его развития - в Британии запрещено ношение заряженного короткоствольного гражданским - даже если пистолет отдельно а обойма в другом кармане то оружие всеравно считается заряженным.... Так вот ситуация изменилась после прибытия в страну « диких обезьян» которые с керамическими ножиками нападали на прохожих. Но в ЕС за такие действия можно запросто получить пулю от полиции за «размахивание колюще-режущим предметом в общественном месте создавая потенциальную угрозу окружающим» Украине 400лет дикого запада до уровня Европы....
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17.05.2021 12:32 Ответить
Чого усі завжди згадують держави, що територіально дуже далеко від України. Рекомендую погуглити про володіння зброєю у Чехії, та й взагалі ознайомитися з таким терміном, як хоплофобія.
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17.05.2021 13:53 Ответить
 
 