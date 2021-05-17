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Мужчина порезал двух прохожих в Виннице
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На улице Андрея Первозванного в Виннице 16 мая мужчина порезал двух прохожих. Его задержала полиция.
Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Олейник, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.
По предварительным данным, мужчина (1998 г.р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Пока выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Обстоятельства этого события изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.
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+27 Goldman Sachs
показать весь комментарий17.05.2021 01:49
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+8 Amber
показать весь комментарий17.05.2021 02:00
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Хулиганство - это насрать в метро или разбить витрину.
А почему хулиганством считают покушение на жизнь с оружием?
Что за площадно-подворотенное изложение ?
Мужчина напал с ножом на двоих прохожих.
И как это может быть "хулиганство" ? А если прохожий получил шок ?
А если ослепнет? Заразился гепатитом от грязного ножа ?
Что это за законы, поощряющие нападения на людей с холодным оружием ?