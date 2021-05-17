Мужчина порезал двух прохожих в Виннице

На улице Андрея Первозванного в Виннице 16 мая мужчина порезал двух прохожих. Его задержала полиция.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Олейник, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранителей вызвали очевидцы. Нарушителя задержали сразу.

По предварительным данным, мужчина (1998 г.р.) нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Нацполиции, нарушитель вел себя неадекватно. Пока выясняют, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Обстоятельства этого события изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.