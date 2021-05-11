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Новости Происшествия
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Харьковская полиция задержала киевлянина, напавшего на представителя службы доставки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Харьковская полиция задержала киевлянина, напавшего на представителя службы доставки

Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1 700 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в дежурную часть 10 мая в 3:20 от 23-летнего потерпевшего.

На место происшествия выехали руководители и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Собрали видео с камер видеонаблюдения.

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Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

В тот же день нападавшему сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.
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в три ночи доставки развозят. Сурово..
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11.05.2021 17:12 Ответить
в 18 лет был не судимым, теперь идет к успеху
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11.05.2021 17:44 Ответить
Обострение у шизиков
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11.05.2021 18:15 Ответить
Не думал, что в 3.20 уже развозят доставку, просто, как-то странно.
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11.05.2021 19:02 Ответить
Кінець епохи бідності- це тепер дуже велика сума 😄
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12.05.2021 00:06 Ответить
 
 