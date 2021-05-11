Харьковская полиция задержала киевлянина, напавшего на представителя службы доставки
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Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1 700 гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в дежурную часть 10 мая в 3:20 от 23-летнего потерпевшего.
На место происшествия выехали руководители и следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Собрали видео с камер видеонаблюдения.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.
В тот же день нападавшему сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.
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