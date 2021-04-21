РУС
На основателя "Телевидения Торонто" Щура напал мужчина на самокате. ВИДЕО

Журналист Роман Винтонив, известный под творческим псевдонимом Майкл Щур, сделал замечание двум мужчинам на самокатах, не пропустившим пешеходов. В ответ один из них обрызгал его из баллончика и ударил.

Об этом Щур рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут двое ребят на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так. А насколько я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул "пропускай пешеходов!!!!!!". Вот с этого все и началось", - написал Щур.

По его словам, парень на самокате остановился, и между ними возникла перепалка, в результате которой парень обрызгал Щура газом из баллончика. После этого парень попытался уехать, но телеведущий догнал его и стащил с самоката, и тот его ударил.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"А дальше - звонок в полицию. Звонок приняли. Полиция не приехала. Затем мы встретили патрульных - что делать? И патрульные посоветовали идти в участок писать заявление. Заявление - в полиции", - отметил Щур.

Он призвал связаться с ним свидетелей происшествия и отметил, что хочет найти парня на самокате, с которым произошел конфликт.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угнал ЗИЛ, а когда его задержали - обвинил во всем Путина. ВИДЕО

"Я хочу найти этого парня. Я уверен. что он не "сумасшедший мужчина"/"не обнаглевший молодой"/"не садист-водитель самоката" (видимо, такое можно будет прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я, имел планы на день. И не собирался встревать в неприятности. Но, к сожалению, из-за одного неправильного решения - мы с ним встряли", - написал Щур.

На основателя Телевидения Торонто Щура напал мужчина на самокате 01
На основателя Телевидения Торонто Щура напал мужчина на самокате 02

Автор: 

+21
Хочу уже прочитать в новости, что петушария избили до полусмерти испанские раликалы!
21.04.2021 21:32 Ответить
+20
Cамокаты, моноколеса, велосипеды последнее время в края обнаглели. По сути ответственностти минимум: регистрационных знаков нет, страховки нет, ВУ и знания ПДД не нужны для того, что бы катать на них, ответственность по КоАПу в разы ниже чем для того же 49-ти кубового мопеда.
21.04.2021 21:33 Ответить
+17
Вчити бидло - невдячна справа. Таких життя навчить.
21.04.2021 21:35 Ответить
и шо?
21.04.2021 21:30 Ответить
Гончарук??
21.04.2021 21:31 Ответить
Может, Виталя ?
21.04.2021 22:25 Ответить
а что, если это был Порошенко?! Похоже на его стиль: никто не ожидает, доказательства высосаны из пальца, но всё равно он.
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 3436
21.04.2021 23:01 Ответить
Вы уже на своем сывочолом мародере мозгами поехали. Приплетаете его везде. И чем больше вы, боты, слюной брызгаете, тем больше падает его рейтинг (если не считать грынивской социологии, которую и социологией-то некорректно называть). Старайтесь дальше.
22.04.2021 00:14 Ответить
Нічого особистого, тільки бізнес
22.04.2021 05:33 Ответить
вы там уже на ольгино совсем поехали с украинскими словами. "свідомий", "сивочолий" - это совершенно не ругательные и неоскорбительные слова, хватит брызгать слюной. С такой слабой подготовкой тебе пайку урежут и на бутылку посадят, будешь кричать "чечня - круто". Иди к начальству, методичку обновляй, лапоть.
22.04.2021 14:24 Ответить
А чего его оскорблять этого дебила. Его и так природа умом обидела как и вас долболйобов, рвущих за него жопу. Только такой мудак-диабетик как Петя мог ради пиара сдать кровь для раненых тогда в Мариуполе. Думал что люди совсем идиоты. Косатая тварь однажды тоже похихикала с ****** и это тоже ей аукнулось на выборах. ничему они не учатся. А вы просты тупые боты. Что с вас взять.
24.04.2021 01:35 Ответить
Хочу уже прочитать в новости, что петушария избили до полусмерти испанские раликалы!
21.04.2021 21:32 Ответить
Почему "полу-"? Зачем эти полумеры? )))
22.04.2021 00:47 Ответить
Cамокаты, моноколеса, велосипеды последнее время в края обнаглели. По сути ответственностти минимум: регистрационных знаков нет, страховки нет, ВУ и знания ПДД не нужны для того, что бы катать на них, ответственность по КоАПу в разы ниже чем для того же 49-ти кубового мопеда.
21.04.2021 21:33 Ответить
Есть такое. Тем более, меня лично- не взять, на моем супер-самокатике, никак. Пристрелить- можно.
21.04.2021 21:35 Ответить
Я у дружбана как-тот взял пороехаться, интересно было каково оно.
Был удивлен тому как оно прет, когда спросил у друга сколько максималка, он ответил 35кмч.

Получается что бы ехать на электро лабуде 30-40кмч, надо ничего не иметь и не соблюдать, а вот на совдеповском карпаче, который едит не быстрее, то надо и регистрацию и страховку и ВУ. Странная логика...
21.04.2021 21:39 Ответить
Мой Цуррус ДЕ-200 прет 84 км/ч, в официозе. Я на нем дважды достигал 76 км/ч. Далее- страшно, даже мне- старому байкеру. Я не совсем понимаю- почему до сих пор я могу вытворять всё что угодно, хотя я такого таки себе не позволяю. Но!!! Могу. Никакого законодательного решения проблемы- нет!
21.04.2021 21:43 Ответить
Виноват: Цуррус ДЕ-2000. Там два киловатта, два мотора. Серьезная хрень.
21.04.2021 21:44 Ответить
Мне нравится новость! Веселая и оптимистичная! Молодца этот Щур! Себя представляю: пру я на самокате, как говорит Щур- хорошенько так еду... Тут- чудик громко мне: "ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДОВ!!!"(с). Честное слово: я бы пропустил и извинился. Ну и... и всё. Наверное, обо мне бы на Цензоре написали, как о Щуре. Или- нет???
21.04.2021 21:34 Ответить
ага, всьо піар, окромя нєкролога
21.04.2021 21:53 Ответить
Едем с другом в такси.Он полтора метра и где то под 50 килограмм,но чихает он невообразимо. И он чихнул. Водила от испуга нажал на газ (наверно убежать хотел от кошмара),и еле выравнял машину.Вышел (весь бледный,даже губы побелели), посмотрел на небо,постукал колёса , Зашёл, закурил ,посмотрел на нас мутным взглядом и спросил-вы тоже слышали взрыв. И пауза с нашей стороны. За время паузы я услышал скрежет мозговых шестерёнок.Надо было его спасать и я признался что это чихнул мой друг. Я такого выражения лица ни у кого не замечал,невероятное зло с огромным облегчением. Потом хохот и вопрос- К невропатологу ходил. -да,жена уговорила-ну и-выписал валерьянку и сказал чтобы я чихал потише. А как жена,терпит? -да,но когда я простываю она на неделю к матери уезжает. Хорошо дети привыкли, не боятся уже ничего.В общем там потом было много юмора от водителя и в конце он записал его телефон.Сказал что есть заказ,надо напугать тёщу но не до смерти,до икоты.
Если не ловить такие моменты жизнь станет серой.
В случае с Щура. Смотря как гавкнул.
22.04.2021 11:27 Ответить
Вчити бидло - невдячна справа. Таких життя навчить.
21.04.2021 21:35 Ответить
Ну так навчили ж бидла дорогу переходити) При виході на проїзжу частину впевнись в відстутності наближаючогося траспорту. Впевновися що наближається але розтулив пельку невчасно. Це ж не телебачення, тут і по пиці отримати можливо ну і отримав.))) Дякую тобі невідомий водій самокату)))
21.04.2021 22:43 Ответить
Хамство і рукоприкладство не найкращі людські вчинки.Кулаками рідко коли можна вирішити вихід із ситуації.А як би у пана Щура була зброя,і він нею скористався би,так як його життю була загроза?А людину не повернеш!!
22.04.2021 09:03 Ответить
Коли важко з самокритикою, тоді приходить агресія. На жаль хлопака на самокаті таки не адекватний ...
21.04.2021 21:36 Ответить
Люди, поважайте один одного. Я завжди пропускаю пішоходів, коли їду за кермом.
21.04.2021 21:36 Ответить
По велодорожке?
21.04.2021 22:08 Ответить
Ні, я говорив про автомобіль. І про пересування ним по дорогам та автошляхах. Ви вважаєте, що для велосипедистів на велодоріжках мають бути виключення?
21.04.2021 22:14 Ответить
Здесь речь идет не про автомобили и велосипеды, а про самокаты на велодорожках...
21.04.2021 22:27 Ответить
Самокат це транспортний двоколісний засіб.І він являється учасником дорожнього руху.
22.04.2021 09:06 Ответить
Все кто двигается на дороге являются участниками по любому...
А это на заметку:

"Механічні показники електросамоката не підпадають під визначення механічних транспортних засобів в Україні."
22.04.2021 10:06 Ответить
Щур щоб не було гемороя в такому випадку керуйся правилом вступи дорогу дурню...
21.04.2021 21:38 Ответить
Или как журналисту, легально защищаться резинострелом от быдла
21.04.2021 21:41 Ответить
Малолеток щадить нельзя..они отморозки...надо калечить и оставлять на всю жизнь калеками...
21.04.2021 21:43 Ответить
Ви садист?
22.04.2021 09:09 Ответить
Щур сам нарвался. В нашей стране непрошеных советчиков сильно не любят и их принято посылать на три буквы.
21.04.2021 21:49 Ответить
не ну как повезёт нарваться)) Может так получится что пошлёш, весь такой из себя, а потом зубы вставлять и лечится))
21.04.2021 22:15 Ответить
Куди нарвався?

Будеш через зебру переходити і тебе ноги переїде велобайкер і класно буде?
21.04.2021 22:19 Ответить
Комедия, Щур догнал самокатчика на велосипедной дорожке и сам получил в табло!
21.04.2021 21:51 Ответить
Я правильно понял, они ехали по велодорожке, а какой то мужик "громко рявкнул" в лицо одному? Ну в принципе нормальная реакция что ему брызгнули в рожу.
21.04.2021 21:56 Ответить
#ХтозамовивЩура ???
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 3922
21.04.2021 22:08 Ответить
а что если ты на велодорожке то можно пешеходов на переходе не пропускать? нормальная реакция это когда им ноги сломают в следующий раз)) так как полиции чтобы за порядком следить в нас пока не организовали...
21.04.2021 22:17 Ответить
Як би пан Щур був трішечки сильніший,міг би запхати газовий балончик нападнику в одне місце.Як вам такий варіант?
22.04.2021 09:12 Ответить
ну конечно, зачем ловить хулиганов? ведь легче щемить водителей и брать с них взятки. А может это были не хулиганы? а нападение на журналиста
21.04.2021 21:56 Ответить
Походу тот чувак на самокате не смотрит "Телевидение Торонто"...
21.04.2021 21:57 Ответить
Яке їхало, таке і здибало
21.04.2021 22:05 Ответить
Нарешті Майкл зустрів вдячного глядача Телебачення Торонто ! Пара хіпстерів на самокатах ! Хіпстери,що дбають про власну гідність,готові дати відсіч хамству зарозумілого ведучого !
21.04.2021 22:14 Ответить
Совкодрочерство це коли ти хочеш бити людей і так щоб тобі за це нічого не було.
Цей з балончиком мабуть з цієї групи
21.04.2021 22:15 Ответить
Кошмар что творится. Практически покушение на теракт против выдающегося журналиста. А раньше был вообще жуткий теракт против еще более выдающегося журналиста, Мустафы Найема. Но он легко отделался и сейчас реформирует Оборонпром. А Щуру пока так не повезло.
21.04.2021 22:21 Ответить
Это версия Щура, интересно версию "двух мужчин на самокатах выслушать". Журналистская подача от Щура объективно агрессивна, а как по мне еще и примитивна. Возможно он в такой манере общался с загадочными "мужчинами на самокатах") тогда мало дали! Судя по тому,что одни из самокатных мужчин нашел и отдал ключи Щуру вряд ли это были криминальные гопники, да и кто видел матерого гопника на самокате, наверняка обычные студенты.
21.04.2021 22:35 Ответить
нормальная у него манера, таких как он в украинской журналистике раз-два и обчелся, чтоб не олигархов защищали джинсой, а ради исскуства.
22.04.2021 02:10 Ответить
Скажу вам словами Москаля(не московита) -ти довбо@об?
22.04.2021 09:14 Ответить
В тому і проблема, ще 2 роки тому я був, як щур і вимагав від себе і оточуваних дисципліни, поваги, патріотизму, ми вивішували прапори на балконах, але прийшло зелене невігластво і все якось поблікло в сіро-зелене ніщо
21.04.2021 22:29 Ответить
За Порошенка ТАКОГО не було !!!
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 2271
22.04.2021 01:25 Ответить
На днях шістьнадцятирічний велосипедист в Черкасах посперечався із пішоходом на тротуарі. В наслідок отримав ножем в груди, пішоход в СІЗО. Хочеться нагадати: "Люди будьте взаємно ввічливі!"
21.04.2021 22:44 Ответить
Между прочим силуэт самокатчика метров с 25-50 воспринимается как пешеход стоящий или не торопливо идущий, педали не крутит, моторчик не жужжит, спросите велосипедистов тех же, мопедистов, автомобилистов, глянул на дороге, далеко а через секунду он уже возле тебя… так что ограничитель скорости, особенно если между пешеходов крутитесь.
21.04.2021 22:44 Ответить
Так это в Киеве случилось! В тексте статьи об этом не говорится. Я уж подумал что это он в Торонто так сцепился...
21.04.2021 22:45 Ответить
ЧУр его! та це понятно, кто был -человек в шубеи на самокате, незабвенный заднеприводный
21.04.2021 22:52 Ответить
щур как еврейская баба на пустом месте шелушится
21.04.2021 23:09 Ответить
а ты, как нацист, евреев куда попало приплетаешь)
22.04.2021 02:12 Ответить
они мне не нужны, они сами появляются
28.04.2021 22:39 Ответить
https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-UC%2CP-R Леонид Маслов

https://www.facebook.com/leonid.masl0v?fref=ts# 59 мин. ·

Коротко: побили Майкла Щура. Поліцейські Шевченківського РВ як завжди продемонстрували, що вони нікчемні дармоїди. Майкл Щур разом з https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R Anna Babinets
знайшли відео нападу з камер відеоспостереження і надали його копам РВ.
Люб'язний Антон Геращенко зателефонував Майклу і відрапортував йому, що він (ймовірно разом з Агатою Крісті) розкрив злочин і навіть знайшов відео. І навіть може поділитися. І направив Щуру саме то відео, яке той сам здобув і віддав дармоїдам.
Це все, що вам тр...
Кому интересно зайдите в фб-там детектив можно снимать
21.04.2021 23:45 Ответить
"Говяжья голова" его оперативная кличка..
22.04.2021 02:14 Ответить
Будь-яка історія, яку розповідає Щур - цікава, весела та гуморна. Навіть, коли він жертва цієї історії. Сподіваюсь, що самокатиста знайдуть, покарають, а Щур візьме у нього інтерв'ю та теж побризгає в нього з газового болончика.
Чи не знайдуть?
22.04.2021 02:40 Ответить
В Японії теж не пропускають пішоходів.
Хоча за законами мусять.
Часи панування військових давно скінчилися,
тому відчуття дисципліни і відповідальності падає з кожним поколінням японців.

В Україні дисципліна і відповідальність - це взагалі пусті слова.
Диктатури українських військових ніколи не було і, очевидно, не передбачається.
Виховувати народ нікому.
Тому випадок Щура не перший і не останній.

Коли ви хочете схуднути, то встановлюєте диктатуру розуму для тіла.
А нас вчать, що худнути треба "демократично": тіло мусить керувати головою.
Так ніколи і не схуднеш.
22.04.2021 06:41 Ответить
Коротко о главном (со слов Щура!).

Майкл догнал и свалил с самоката чувака, который прошмыгнул перед ним на пешеходном переходе.

Самокатчик нарушил правила, без последствий.
Майкл свалил самокатчика, за что и огреб.
Неправы оба, Майкл неправ сильней ( он начал физическое воздействие).
Я за самокатчика.
22.04.2021 08:36 Ответить
Моше Даян, як справжній виходець з Голанських горбів, пропустив одну детальку: Щур спочатку отримав з балончика, а вже потім почав доганяти...
22.04.2021 09:01 Ответить
Со слов Майкла. Главное - на переходе столкновения не было, конфликт начал Майк.
И да, я такой же еврей, как и Майкл - канадец .
22.04.2021 09:06 Ответить
Легко художника обидеть, поэта мудаком назвать, а вот боксера - не ообидеть, боксеры сук@, молодцы !
22.04.2021 08:52 Ответить
 
 