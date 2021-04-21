На основателя "Телевидения Торонто" Щура напал мужчина на самокате. ВИДЕО
Журналист Роман Винтонив, известный под творческим псевдонимом Майкл Щур, сделал замечание двум мужчинам на самокатах, не пропустившим пешеходов. В ответ один из них обрызгал его из баллончика и ударил.
Об этом Щур рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут двое ребят на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так. А насколько я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул "пропускай пешеходов!!!!!!". Вот с этого все и началось", - написал Щур.
По его словам, парень на самокате остановился, и между ними возникла перепалка, в результате которой парень обрызгал Щура газом из баллончика. После этого парень попытался уехать, но телеведущий догнал его и стащил с самоката, и тот его ударил.
"А дальше - звонок в полицию. Звонок приняли. Полиция не приехала. Затем мы встретили патрульных - что делать? И патрульные посоветовали идти в участок писать заявление. Заявление - в полиции", - отметил Щур.
Он призвал связаться с ним свидетелей происшествия и отметил, что хочет найти парня на самокате, с которым произошел конфликт.
"Я хочу найти этого парня. Я уверен. что он не "сумасшедший мужчина"/"не обнаглевший молодой"/"не садист-водитель самоката" (видимо, такое можно будет прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я, имел планы на день. И не собирался встревать в неприятности. Но, к сожалению, из-за одного неправильного решения - мы с ним встряли", - написал Щур.
Был удивлен тому как оно прет, когда спросил у друга сколько максималка, он ответил 35кмч.
Получается что бы ехать на электро лабуде 30-40кмч, надо ничего не иметь и не соблюдать, а вот на совдеповском карпаче, который едит не быстрее, то надо и регистрацию и страховку и ВУ. Странная логика...
Если не ловить такие моменты жизнь станет серой.
В случае с Щура. Смотря как гавкнул.
А это на заметку:
"Механічні показники електросамоката не підпадають під визначення механічних транспортних засобів в Україні."
Будеш через зебру переходити і тебе ноги переїде велобайкер і класно буде?
Цей з балончиком мабуть з цієї групи
знайшли відео нападу з камер відеоспостереження і надали його копам РВ.
Люб'язний Антон Геращенко зателефонував Майклу і відрапортував йому, що він (ймовірно разом з Агатою Крісті) розкрив злочин і навіть знайшов відео. І навіть може поділитися. І направив Щуру саме то відео, яке той сам здобув і віддав дармоїдам.
Це все, що вам тр...
Кому интересно зайдите в фб-там детектив можно снимать
Чи не знайдуть?
Хоча за законами мусять.
Часи панування військових давно скінчилися,
тому відчуття дисципліни і відповідальності падає з кожним поколінням японців.
В Україні дисципліна і відповідальність - це взагалі пусті слова.
Диктатури українських військових ніколи не було і, очевидно, не передбачається.
Виховувати народ нікому.
Тому випадок Щура не перший і не останній.
Коли ви хочете схуднути, то встановлюєте диктатуру розуму для тіла.
А нас вчать, що худнути треба "демократично": тіло мусить керувати головою.
Так ніколи і не схуднеш.
Майкл догнал и свалил с самоката чувака, который прошмыгнул перед ним на пешеходном переходе.
Самокатчик нарушил правила, без последствий.
Майкл свалил самокатчика, за что и огреб.
Неправы оба, Майкл неправ сильней ( он начал физическое воздействие).
Я за самокатчика.
И да, я такой же еврей, как и Майкл - канадец .