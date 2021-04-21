На основателя "Телевидения Торонто" Щура напал мужчина на самокате. ВИДЕО

Журналист Роман Винтонив, известный под творческим псевдонимом Майкл Щур, сделал замечание двум мужчинам на самокатах, не пропустившим пешеходов. В ответ один из них обрызгал его из баллончика и ударил.

Об этом Щур рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут двое ребят на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так. А насколько я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул "пропускай пешеходов!!!!!!". Вот с этого все и началось", - написал Щур.

По его словам, парень на самокате остановился, и между ними возникла перепалка, в результате которой парень обрызгал Щура газом из баллончика. После этого парень попытался уехать, но телеведущий догнал его и стащил с самоката, и тот его ударил.

"А дальше - звонок в полицию. Звонок приняли. Полиция не приехала. Затем мы встретили патрульных - что делать? И патрульные посоветовали идти в участок писать заявление. Заявление - в полиции", - отметил Щур.

Он призвал связаться с ним свидетелей происшествия и отметил, что хочет найти парня на самокате, с которым произошел конфликт.

"Я хочу найти этого парня. Я уверен. что он не "сумасшедший мужчина"/"не обнаглевший молодой"/"не садист-водитель самоката" (видимо, такое можно будет прочитать, когда эта вся история попадет в новости). Я думаю, что он нормальный тип. Он тоже, как и я, имел планы на день. И не собирался встревать в неприятности. Но, к сожалению, из-за одного неправильного решения - мы с ним встряли", - написал Щур.



