На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО
Журналіст Роман Вінтонів, відомий під творчим псевдонімом Майкл Щур, зробив зауваження двом чоловікам на самокатах, які не пропустили пішоходів. У відповідь один із них оббризкав його з балончика і вдарив.
Про це Щур розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. А наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув "ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!!". От з цього все і почалось", - написав Щур.
За його словами, хлопець на самокаті зупинився, і між ними виникла перепалка, внаслідок якої хлопець оббризкав Щура газом із балончика. Після цього хлопець спробував поїхати, але телеведучий наздогнав його і стягнув з самоката, і той його вдарив.
"А далі - дзвінок у поліцію. Дзвінок прийняли. Поліція не приїхала. Потім ми зустріли патрульних - що робити? І патрульні порадили йти у відділок писати заяву. Заява - у поліції", - зазначив Щур.
Він закликав зв'язатися з ним свідків події і зуважив, що хоче знайти хлопця на самокаті, з яким стався конфлікт.
"Я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не "навіжений чолов’яга"/не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката" (мабуть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрягати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встрягли", - написав Щур.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Был удивлен тому как оно прет, когда спросил у друга сколько максималка, он ответил 35кмч.
Получается что бы ехать на электро лабуде 30-40кмч, надо ничего не иметь и не соблюдать, а вот на совдеповском карпаче, который едит не быстрее, то надо и регистрацию и страховку и ВУ. Странная логика...
Если не ловить такие моменты жизнь станет серой.
В случае с Щура. Смотря как гавкнул.
А это на заметку:
"Механічні показники електросамоката не підпадають під визначення механічних транспортних засобів в Україні."
Будеш через зебру переходити і тебе ноги переїде велобайкер і класно буде?
Цей з балончиком мабуть з цієї групи
https://www.facebook.com/leonid.masl0v?fref=ts# 59 мин. ·
Коротко: побили Майкла Щура. Поліцейські Шевченківського РВ як завжди продемонстрували, що вони нікчемні дармоїди. Майкл Щур разом з https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R Anna Babinets
знайшли відео нападу з камер відеоспостереження і надали його копам РВ.
Люб'язний Антон Геращенко зателефонував Майклу і відрапортував йому, що він (ймовірно разом з Агатою Крісті) розкрив злочин і навіть знайшов відео. І навіть може поділитися. І направив Щуру саме то відео, яке той сам здобув і віддав дармоїдам.
Це все, що вам тр...
Ещё
Кому интересно зайдите в фб-там детектив можно снимать
Чи не знайдуть?
Хоча за законами мусять.
Часи панування військових давно скінчилися,
тому відчуття дисципліни і відповідальності падає з кожним поколінням японців.
В Україні дисципліна і відповідальність - це взагалі пусті слова.
Диктатури українських військових ніколи не було і, очевидно, не передбачається.
Виховувати народ нікому.
Тому випадок Щура не перший і не останній.
Коли ви хочете схуднути, то встановлюєте диктатуру розуму для тіла.
А нас вчать, що худнути треба "демократично": тіло мусить керувати головою.
Так ніколи і не схуднеш.
Майкл догнал и свалил с самоката чувака, который прошмыгнул перед ним на пешеходном переходе.
Самокатчик нарушил правила, без последствий.
Майкл свалил самокатчика, за что и огреб.
Неправы оба, Майкл неправ сильней ( он начал физическое воздействие).
Я за самокатчика.
И да, я такой же еврей, как и Майкл - канадец .