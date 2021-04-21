На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО

Журналіст Роман Вінтонів, відомий під творчим псевдонімом Майкл Щур, зробив зауваження двом чоловікам на самокатах, які не пропустили пішоходів. У відповідь один із них оббризкав його з балончика і вдарив.

Про це Щур розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. А наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув "ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!!". От з цього все і почалось", - написав Щур.

За його словами, хлопець на самокаті зупинився, і між ними виникла перепалка, внаслідок якої хлопець оббризкав Щура газом із балончика. Після цього хлопець спробував поїхати, але телеведучий наздогнав його і стягнув з самоката, і той його вдарив.

"А далі - дзвінок у поліцію. Дзвінок прийняли. Поліція не приїхала. Потім ми зустріли патрульних - що робити? І патрульні порадили йти у відділок писати заяву. Заява - у поліції", - зазначив Щур.

Він закликав зв'язатися з ним свідків події і зуважив, що хоче знайти хлопця на самокаті, з яким стався конфлікт.

"Я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не "навіжений чолов’яга"/не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката" (мабуть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрягати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встрягли", - написав Щур.



