УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини Відео
20 605 70

На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО

Журналіст Роман Вінтонів, відомий під творчим псевдонімом Майкл Щур, зробив зауваження двом чоловікам на самокатах, які не пропустили пішоходів. У відповідь один із них оббризкав його з балончика і вдарив.

Про це Щур розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їдуть двоє хлопців на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так. А наскільки я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув "ПРОПУСКАЙ ПІШОХОДІВ!!!!!!". От з цього все і почалось", - написав Щур.

За його словами, хлопець на самокаті зупинився, і між ними виникла перепалка, внаслідок якої хлопець оббризкав Щура газом із балончика. Після цього хлопець спробував поїхати, але телеведучий наздогнав його і стягнув з самоката, і той його вдарив.

"А далі - дзвінок у поліцію. Дзвінок прийняли. Поліція не приїхала. Потім ми зустріли патрульних - що робити? І патрульні порадили йти у відділок писати заяву. Заява - у поліції", - зазначив Щур.

Він закликав зв'язатися з ним свідків події і зуважив, що хоче знайти хлопця на самокаті, з яким стався конфлікт.

"Я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не "навіжений чолов’яга"/не "знахабнілий молодик"/ не "садист водій самоката" (мабуть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрягати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення - ми з ним встрягли", - написав Щур.

На засновника Телебачення Торонто Щура напав чоловік на самокаті 01
На засновника Телебачення Торонто Щура напав чоловік на самокаті 02

Автор: 

ДТП (4544) побиття (1003) напад (1162) телебачення (1177) Щур Майкл (1) самокат (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Хочу уже прочитать в новости, что петушария избили до полусмерти испанские раликалы!
показати весь коментар
21.04.2021 21:32 Відповісти
+20
Cамокаты, моноколеса, велосипеды последнее время в края обнаглели. По сути ответственностти минимум: регистрационных знаков нет, страховки нет, ВУ и знания ПДД не нужны для того, что бы катать на них, ответственность по КоАПу в разы ниже чем для того же 49-ти кубового мопеда.
показати весь коментар
21.04.2021 21:33 Відповісти
+17
Вчити бидло - невдячна справа. Таких життя навчить.
показати весь коментар
21.04.2021 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и шо?
показати весь коментар
21.04.2021 21:30 Відповісти
Гончарук??
показати весь коментар
21.04.2021 21:31 Відповісти
Может, Виталя ?
показати весь коментар
21.04.2021 22:25 Відповісти
а что, если это был Порошенко?! Похоже на его стиль: никто не ожидает, доказательства высосаны из пальца, но всё равно он.
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 3436
показати весь коментар
21.04.2021 23:01 Відповісти
Вы уже на своем сывочолом мародере мозгами поехали. Приплетаете его везде. И чем больше вы, боты, слюной брызгаете, тем больше падает его рейтинг (если не считать грынивской социологии, которую и социологией-то некорректно называть). Старайтесь дальше.
показати весь коментар
22.04.2021 00:14 Відповісти
Нічого особистого, тільки бізнес
показати весь коментар
22.04.2021 05:33 Відповісти
вы там уже на ольгино совсем поехали с украинскими словами. "свідомий", "сивочолий" - это совершенно не ругательные и неоскорбительные слова, хватит брызгать слюной. С такой слабой подготовкой тебе пайку урежут и на бутылку посадят, будешь кричать "чечня - круто". Иди к начальству, методичку обновляй, лапоть.
показати весь коментар
22.04.2021 14:24 Відповісти
А чего его оскорблять этого дебила. Его и так природа умом обидела как и вас долболйобов, рвущих за него жопу. Только такой мудак-диабетик как Петя мог ради пиара сдать кровь для раненых тогда в Мариуполе. Думал что люди совсем идиоты. Косатая тварь однажды тоже похихикала с ****** и это тоже ей аукнулось на выборах. ничему они не учатся. А вы просты тупые боты. Что с вас взять.
показати весь коментар
24.04.2021 01:35 Відповісти
Хочу уже прочитать в новости, что петушария избили до полусмерти испанские раликалы!
показати весь коментар
21.04.2021 21:32 Відповісти
Почему "полу-"? Зачем эти полумеры? )))
показати весь коментар
22.04.2021 00:47 Відповісти
Cамокаты, моноколеса, велосипеды последнее время в края обнаглели. По сути ответственностти минимум: регистрационных знаков нет, страховки нет, ВУ и знания ПДД не нужны для того, что бы катать на них, ответственность по КоАПу в разы ниже чем для того же 49-ти кубового мопеда.
показати весь коментар
21.04.2021 21:33 Відповісти
Есть такое. Тем более, меня лично- не взять, на моем супер-самокатике, никак. Пристрелить- можно.
показати весь коментар
21.04.2021 21:35 Відповісти
Я у дружбана как-тот взял пороехаться, интересно было каково оно.
Был удивлен тому как оно прет, когда спросил у друга сколько максималка, он ответил 35кмч.

Получается что бы ехать на электро лабуде 30-40кмч, надо ничего не иметь и не соблюдать, а вот на совдеповском карпаче, который едит не быстрее, то надо и регистрацию и страховку и ВУ. Странная логика...
показати весь коментар
21.04.2021 21:39 Відповісти
Мой Цуррус ДЕ-200 прет 84 км/ч, в официозе. Я на нем дважды достигал 76 км/ч. Далее- страшно, даже мне- старому байкеру. Я не совсем понимаю- почему до сих пор я могу вытворять всё что угодно, хотя я такого таки себе не позволяю. Но!!! Могу. Никакого законодательного решения проблемы- нет!
показати весь коментар
21.04.2021 21:43 Відповісти
Виноват: Цуррус ДЕ-2000. Там два киловатта, два мотора. Серьезная хрень.
показати весь коментар
21.04.2021 21:44 Відповісти
Мне нравится новость! Веселая и оптимистичная! Молодца этот Щур! Себя представляю: пру я на самокате, как говорит Щур- хорошенько так еду... Тут- чудик громко мне: "ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДОВ!!!"(с). Честное слово: я бы пропустил и извинился. Ну и... и всё. Наверное, обо мне бы на Цензоре написали, как о Щуре. Или- нет???
показати весь коментар
21.04.2021 21:34 Відповісти
ага, всьо піар, окромя нєкролога
показати весь коментар
21.04.2021 21:53 Відповісти
Едем с другом в такси.Он полтора метра и где то под 50 килограмм,но чихает он невообразимо. И он чихнул. Водила от испуга нажал на газ (наверно убежать хотел от кошмара),и еле выравнял машину.Вышел (весь бледный,даже губы побелели), посмотрел на небо,постукал колёса , Зашёл, закурил ,посмотрел на нас мутным взглядом и спросил-вы тоже слышали взрыв. И пауза с нашей стороны. За время паузы я услышал скрежет мозговых шестерёнок.Надо было его спасать и я признался что это чихнул мой друг. Я такого выражения лица ни у кого не замечал,невероятное зло с огромным облегчением. Потом хохот и вопрос- К невропатологу ходил. -да,жена уговорила-ну и-выписал валерьянку и сказал чтобы я чихал потише. А как жена,терпит? -да,но когда я простываю она на неделю к матери уезжает. Хорошо дети привыкли, не боятся уже ничего.В общем там потом было много юмора от водителя и в конце он записал его телефон.Сказал что есть заказ,надо напугать тёщу но не до смерти,до икоты.
Если не ловить такие моменты жизнь станет серой.
В случае с Щура. Смотря как гавкнул.
показати весь коментар
22.04.2021 11:27 Відповісти
Вчити бидло - невдячна справа. Таких життя навчить.
показати весь коментар
21.04.2021 21:35 Відповісти
Ну так навчили ж бидла дорогу переходити) При виході на проїзжу частину впевнись в відстутності наближаючогося траспорту. Впевновися що наближається але розтулив пельку невчасно. Це ж не телебачення, тут і по пиці отримати можливо ну і отримав.))) Дякую тобі невідомий водій самокату)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Хамство і рукоприкладство не найкращі людські вчинки.Кулаками рідко коли можна вирішити вихід із ситуації.А як би у пана Щура була зброя,і він нею скористався би,так як його життю була загроза?А людину не повернеш!!
показати весь коментар
22.04.2021 09:03 Відповісти
Коли важко з самокритикою, тоді приходить агресія. На жаль хлопака на самокаті таки не адекватний ...
показати весь коментар
21.04.2021 21:36 Відповісти
Люди, поважайте один одного. Я завжди пропускаю пішоходів, коли їду за кермом.
показати весь коментар
21.04.2021 21:36 Відповісти
По велодорожке?
показати весь коментар
21.04.2021 22:08 Відповісти
Ні, я говорив про автомобіль. І про пересування ним по дорогам та автошляхах. Ви вважаєте, що для велосипедистів на велодоріжках мають бути виключення?
показати весь коментар
21.04.2021 22:14 Відповісти
Здесь речь идет не про автомобили и велосипеды, а про самокаты на велодорожках...
показати весь коментар
21.04.2021 22:27 Відповісти
Самокат це транспортний двоколісний засіб.І він являється учасником дорожнього руху.
показати весь коментар
22.04.2021 09:06 Відповісти
Все кто двигается на дороге являются участниками по любому...
А это на заметку:

"Механічні показники електросамоката не підпадають під визначення механічних транспортних засобів в Україні."
показати весь коментар
22.04.2021 10:06 Відповісти
Щур щоб не було гемороя в такому випадку керуйся правилом вступи дорогу дурню...
показати весь коментар
21.04.2021 21:38 Відповісти
Или как журналисту, легально защищаться резинострелом от быдла
показати весь коментар
21.04.2021 21:41 Відповісти
Малолеток щадить нельзя..они отморозки...надо калечить и оставлять на всю жизнь калеками...
показати весь коментар
21.04.2021 21:43 Відповісти
Ви садист?
показати весь коментар
22.04.2021 09:09 Відповісти
Щур сам нарвался. В нашей стране непрошеных советчиков сильно не любят и их принято посылать на три буквы.
показати весь коментар
21.04.2021 21:49 Відповісти
не ну как повезёт нарваться)) Может так получится что пошлёш, весь такой из себя, а потом зубы вставлять и лечится))
показати весь коментар
21.04.2021 22:15 Відповісти
Куди нарвався?

Будеш через зебру переходити і тебе ноги переїде велобайкер і класно буде?
показати весь коментар
21.04.2021 22:19 Відповісти
Комедия, Щур догнал самокатчика на велосипедной дорожке и сам получил в табло!
показати весь коментар
21.04.2021 21:51 Відповісти
Я правильно понял, они ехали по велодорожке, а какой то мужик "громко рявкнул" в лицо одному? Ну в принципе нормальная реакция что ему брызгнули в рожу.
показати весь коментар
21.04.2021 21:56 Відповісти
#ХтозамовивЩура ???
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 3922
показати весь коментар
21.04.2021 22:08 Відповісти
а что если ты на велодорожке то можно пешеходов на переходе не пропускать? нормальная реакция это когда им ноги сломают в следующий раз)) так как полиции чтобы за порядком следить в нас пока не организовали...
показати весь коментар
21.04.2021 22:17 Відповісти
Як би пан Щур був трішечки сильніший,міг би запхати газовий балончик нападнику в одне місце.Як вам такий варіант?
показати весь коментар
22.04.2021 09:12 Відповісти
ну конечно, зачем ловить хулиганов? ведь легче щемить водителей и брать с них взятки. А может это были не хулиганы? а нападение на журналиста
показати весь коментар
21.04.2021 21:56 Відповісти
Походу тот чувак на самокате не смотрит "Телевидение Торонто"...
показати весь коментар
21.04.2021 21:57 Відповісти
Яке їхало, таке і здибало
показати весь коментар
21.04.2021 22:05 Відповісти
Нарешті Майкл зустрів вдячного глядача Телебачення Торонто ! Пара хіпстерів на самокатах ! Хіпстери,що дбають про власну гідність,готові дати відсіч хамству зарозумілого ведучого !
показати весь коментар
21.04.2021 22:14 Відповісти
Совкодрочерство це коли ти хочеш бити людей і так щоб тобі за це нічого не було.
Цей з балончиком мабуть з цієї групи
показати весь коментар
21.04.2021 22:15 Відповісти
Кошмар что творится. Практически покушение на теракт против выдающегося журналиста. А раньше был вообще жуткий теракт против еще более выдающегося журналиста, Мустафы Найема. Но он легко отделался и сейчас реформирует Оборонпром. А Щуру пока так не повезло.
показати весь коментар
21.04.2021 22:21 Відповісти
Это версия Щура, интересно версию "двух мужчин на самокатах выслушать". Журналистская подача от Щура объективно агрессивна, а как по мне еще и примитивна. Возможно он в такой манере общался с загадочными "мужчинами на самокатах") тогда мало дали! Судя по тому,что одни из самокатных мужчин нашел и отдал ключи Щуру вряд ли это были криминальные гопники, да и кто видел матерого гопника на самокате, наверняка обычные студенты.
показати весь коментар
21.04.2021 22:35 Відповісти
нормальная у него манера, таких как он в украинской журналистике раз-два и обчелся, чтоб не олигархов защищали джинсой, а ради исскуства.
показати весь коментар
22.04.2021 02:10 Відповісти
Скажу вам словами Москаля(не московита) -ти довбо@об?
показати весь коментар
22.04.2021 09:14 Відповісти
В тому і проблема, ще 2 роки тому я був, як щур і вимагав від себе і оточуваних дисципліни, поваги, патріотизму, ми вивішували прапори на балконах, але прийшло зелене невігластво і все якось поблікло в сіро-зелене ніщо
показати весь коментар
21.04.2021 22:29 Відповісти
За Порошенка ТАКОГО не було !!!
На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті - Цензор.НЕТ 2271
показати весь коментар
22.04.2021 01:25 Відповісти
На днях шістьнадцятирічний велосипедист в Черкасах посперечався із пішоходом на тротуарі. В наслідок отримав ножем в груди, пішоход в СІЗО. Хочеться нагадати: "Люди будьте взаємно ввічливі!"
показати весь коментар
21.04.2021 22:44 Відповісти
Между прочим силуэт самокатчика метров с 25-50 воспринимается как пешеход стоящий или не торопливо идущий, педали не крутит, моторчик не жужжит, спросите велосипедистов тех же, мопедистов, автомобилистов, глянул на дороге, далеко а через секунду он уже возле тебя… так что ограничитель скорости, особенно если между пешеходов крутитесь.
показати весь коментар
21.04.2021 22:44 Відповісти
Так это в Киеве случилось! В тексте статьи об этом не говорится. Я уж подумал что это он в Торонто так сцепился...
показати весь коментар
21.04.2021 22:45 Відповісти
ЧУр его! та це понятно, кто был -человек в шубеи на самокате, незабвенный заднеприводный
показати весь коментар
21.04.2021 22:52 Відповісти
щур как еврейская баба на пустом месте шелушится
показати весь коментар
21.04.2021 23:09 Відповісти
а ты, как нацист, евреев куда попало приплетаешь)
показати весь коментар
22.04.2021 02:12 Відповісти
они мне не нужны, они сами появляются
показати весь коментар
28.04.2021 22:39 Відповісти
https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-UC%2CP-R Леонид Маслов

https://www.facebook.com/leonid.masl0v?fref=ts# 59 мин. ·

Коротко: побили Майкла Щура. Поліцейські Шевченківського РВ як завжди продемонстрували, що вони нікчемні дармоїди. Майкл Щур разом з https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/anna.babinets.1?__cft__[0]=AZVwbTkWgbFtS0BHPU9qMNg1m4bkDgpaYPq30PxlQ8p-4HMARbPC-c3HVqE0Do4qeK62cHiAFsbxUJAi79iKKEgQLlhRZOL1vSJEA5Ma3ReaOHvWB3U-qV38FqlbFUKgMJIOY-kGJzR7Rtv8IysCwUjNUJrk6wJz6hP7hbnV9ynE6Q&__tn__=-]K-R Anna Babinets
знайшли відео нападу з камер відеоспостереження і надали його копам РВ.
Люб'язний Антон Геращенко зателефонував Майклу і відрапортував йому, що він (ймовірно разом з Агатою Крісті) розкрив злочин і навіть знайшов відео. І навіть може поділитися. І направив Щуру саме то відео, яке той сам здобув і віддав дармоїдам.
Це все, що вам тр...
Ещё
Кому интересно зайдите в фб-там детектив можно снимать
показати весь коментар
21.04.2021 23:45 Відповісти
"Говяжья голова" его оперативная кличка..
показати весь коментар
22.04.2021 02:14 Відповісти
Будь-яка історія, яку розповідає Щур - цікава, весела та гуморна. Навіть, коли він жертва цієї історії. Сподіваюсь, що самокатиста знайдуть, покарають, а Щур візьме у нього інтерв'ю та теж побризгає в нього з газового болончика.
Чи не знайдуть?
показати весь коментар
22.04.2021 02:40 Відповісти
В Японії теж не пропускають пішоходів.
Хоча за законами мусять.
Часи панування військових давно скінчилися,
тому відчуття дисципліни і відповідальності падає з кожним поколінням японців.

В Україні дисципліна і відповідальність - це взагалі пусті слова.
Диктатури українських військових ніколи не було і, очевидно, не передбачається.
Виховувати народ нікому.
Тому випадок Щура не перший і не останній.

Коли ви хочете схуднути, то встановлюєте диктатуру розуму для тіла.
А нас вчать, що худнути треба "демократично": тіло мусить керувати головою.
Так ніколи і не схуднеш.
показати весь коментар
22.04.2021 06:41 Відповісти
Коротко о главном (со слов Щура!).

Майкл догнал и свалил с самоката чувака, который прошмыгнул перед ним на пешеходном переходе.

Самокатчик нарушил правила, без последствий.
Майкл свалил самокатчика, за что и огреб.
Неправы оба, Майкл неправ сильней ( он начал физическое воздействие).
Я за самокатчика.
показати весь коментар
22.04.2021 08:36 Відповісти
Моше Даян, як справжній виходець з Голанських горбів, пропустив одну детальку: Щур спочатку отримав з балончика, а вже потім почав доганяти...
показати весь коментар
22.04.2021 09:01 Відповісти
Со слов Майкла. Главное - на переходе столкновения не было, конфликт начал Майк.
И да, я такой же еврей, как и Майкл - канадец .
показати весь коментар
22.04.2021 09:06 Відповісти
Легко художника обидеть, поэта мудаком назвать, а вот боксера - не ообидеть, боксеры сук@, молодцы !
показати весь коментар
22.04.2021 08:52 Відповісти
 
 