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В Киеве зарегистрировано 7 225 больных гриппом и ОРВИ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве зарегистрировано 7 225 больных гриппом и ОРВИ

В столице за 19-ю неделю 2021 года зарегистрировано 7 225 больных гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 67,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 243,5.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет детского населения. Так, детей заболели - 2 246 (рост на 17,8%), взрослых - 4 979 человек (почти на уровне прошлой недели).

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В структуре заболеваемости дети составляют 31,1%, а на предыдущей неделе - 27,8%. 43,8% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 17,4% - зарегистрировано 984 случая.

В медицинские учреждения за 19-ю неделю госпитализированы 544 человека, из них 20 - дети.

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Во как?! Неужели не ковид?!
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17.05.2021 14:17 Ответить
Киевский штамм. В Киеве зарегистрировано 7 225 больных гриппом и ОРВИ - Цензор.НЕТ 5798
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17.05.2021 14:19 Ответить
Срочно все закрыть!
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17.05.2021 14:20 Ответить
 
 