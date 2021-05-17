У Києві зареєстровано 7 225 хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 19-й тиждень 2021 року зареєстровано 7 225 хворих на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 67,5%. Зараз показник захворюваності становить 243,5.

Про це повідомили в ГУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Усього в столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,4% порівняно з попереднім тижнем, яке сталося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіли - 2 246 (зростання на 17,8%), дорослих - 4 979 осіб (майже на рівні минулого тижня).

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У структурі захворюваності діти складають 31,1%, а попереднього тижнія - 27,8%. 43,8% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 17,4% - зареєстровано 984 випадки.

До медичних установ за 19-й тиждень госпіталізовано 544 людини, з них 20 - діти.