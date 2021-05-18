РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17639 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1586 3
Байден (1401) вакцина (3504) карантин (15793) США (9352) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

США поставят другим странам 80 млн доз вакцин от COVID-19, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США поставят другим странам 80 млн доз вакцин от COVID-19, - Байден

Соединенные Штаты готовы поставить другим странам до конца июня 80 млн доз COVID-вакцины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение следующих шести недель США отправят 80 млн доз вакцины за границу", - отметил глава Белого дома.Он подчеркнул, что это составит 13% от всех объемов вакцины, которая будет произведена в США по состоянию на конец июня.

Это будет охватывать, кроме 60 млн доз вакцины AstraZenaca, произведенной в США, также 20 млн доз вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

"Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", - сказал Байден.

Соединенные Штаты направят в разы больше вакцин, чем любая страна поставляла на сегодня, подчеркнул президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными, а не вакцинировать детей и подростков

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полтора года вся эта муть тянется; за это время можно было три эпидемии оспы победить.
Только полные болваны не прозрели к настоящему времени.
показать весь комментарий
18.05.2021 01:20 Ответить
Чому до цього часу Гундос ще не поситавив перед у Байденом питання ребром : "Чому ми не маємо 40 млн. доз вакуцини"?
показать весь комментарий
18.05.2021 08:43 Ответить
 
 