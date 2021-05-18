США поставят другим странам 80 млн доз вакцин от COVID-19, - Байден

Соединенные Штаты готовы поставить другим странам до конца июня 80 млн доз COVID-вакцины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение следующих шести недель США отправят 80 млн доз вакцины за границу", - отметил глава Белого дома.Он подчеркнул, что это составит 13% от всех объемов вакцины, которая будет произведена в США по состоянию на конец июня.

Это будет охватывать, кроме 60 млн доз вакцины AstraZenaca, произведенной в США, также 20 млн доз вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

"Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", - сказал Байден.

Соединенные Штаты направят в разы больше вакцин, чем любая страна поставляла на сегодня, подчеркнул президент США.

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