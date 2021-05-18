"Единственный путь добить металлургическую отрасль": эксперты раскритиковали законопроект о повышении рентных ставок

Специалисты отмечают, что многие предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку.

Федерация работодателей выступила категорически против принятого на прошлой неделе Кабмином законопроекта о повышении рентных ставок.

Эксперты отмечают, что предложенные изменения не проходили общественного обсуждения и не имеют экономического обоснования. Об этом сообщает "Украина 24".

Специалисты объясняют, что повышение рентной платы сделает неконкурентоспособной продукцию украинской металлургии. Кроме того, если руда на мировых рынках начнет дешеветь, крупные предприятия могут остановиться, а работников будут ждать сокращения.

Федерация работодателей рассказала, что отрасль начала восстанавливаться только в 2021 году после кризисного 2019-го - тогда убытки украинской металлургии достигли 32 млрд грн.

Член Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький считает, что принятый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс - это "единственный путь добить отечественную металлургическую отрасль".

Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром", отмечает, что многие рудные предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, это сработает как "эффект домино".





