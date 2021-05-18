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"Единственный путь добить металлургическую отрасль": эксперты раскритиковали законопроект о повышении рентных ставок

Специалисты отмечают, что многие предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку.

Федерация работодателей выступила категорически против принятого на прошлой неделе Кабмином законопроекта о повышении рентных ставок.

Эксперты отмечают, что предложенные изменения не проходили общественного обсуждения и не имеют экономического обоснования. Об этом сообщает "Украина 24".

Специалисты объясняют, что повышение рентной платы сделает неконкурентоспособной продукцию украинской металлургии. Кроме того, если руда на мировых рынках начнет дешеветь, крупные предприятия могут остановиться, а работников будут ждать сокращения.

Федерация работодателей рассказала, что отрасль начала восстанавливаться только в 2021 году после кризисного 2019-го - тогда убытки украинской металлургии достигли 32 млрд грн.

Член Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький считает, что принятый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс - это "единственный путь добить отечественную металлургическую отрасль".

Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром", отмечает, что многие рудные предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, это сработает как "эффект домино".



Автор: 

металлургия (449) рента (45)


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С приходом к власти безмозглых буратин ни один налог снижен не был, только было спизжено и повышено
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18.05.2021 11:20 Ответить
Ерунда.
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18.05.2021 11:30 Ответить
Зюзи планомерно разрушают все
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18.05.2021 11:30 Ответить
А потребителю как покупать металл по 44 000 грн, арматура -30 000 грн?
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18.05.2021 11:31 Ответить
Не смешите мои тапочки....
Ага..... Особенно это ударит по покупкам ахметки
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18.05.2021 11:32 Ответить
Якщо гроші заберуть на ренту, то не вистачить на палаці і маєтки.
Ахметівці підіймають хвилю істеріїї і вже оголошують про скорочення на своїх підприємствах.
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18.05.2021 11:38 Ответить
Врешті-решт це вдарить по кишені пересічного покупця. Зараз уже і так ціна не маленька (на чорний метал за тону - 24 тис. - 28 тис. грн. Це за арматуру, кутник, швелер.
Ну, і надходження валюти за метал зменшиться
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18.05.2021 11:46 Ответить
Головне не барига)))
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18.05.2021 11:41 Ответить
на яхты с палацами пацанам не хватает.
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19.05.2021 03:45 Ответить
 
 