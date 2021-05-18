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Новини Економіка
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металургія (316) рента (51)

"Єдиний шлях добити металургійну галузь": експерти розкритикували законопроєкт про підвищення рентних ставок

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Фахівці зазначають, що багато підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження.

Федерація роботодавців виступила категорично проти ухваленого минулого тижня Кабміном законопроєкту про підвищення рентних ставок.

Експерти наголошують, що запропоновані зміни не проходили громадського обговорення і не мають економічного обґрунтування. Про це повідомляє "Україна 24".

Фахівці пояснюють, що підвищення рентної плати зробить неконкурентоспроможною продукцію української металургії. Крім того, якщо руда на світових ринках почне дешевшати, великі підприємства можуть зупинитися, а на працівників чекатимуть скорочення.

Федерація роботодавців розповіла, що галузь почала відновлюватися лише у 2021 році після кризового 2019-го - тоді збитки української металургії сягнули 32 млрд грн.

Член ради Федерації роботодавців України Сергій Біленький вважає, що ухвалений законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу - це "єдиний шлях добити вітчизняну металургійну галузь".

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром" наголошує, що багато рудних підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження, це матиме "ефект доміно".

Автор: Наталя Джума
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С приходом к власти безмозглых буратин ни один налог снижен не был, только было спизжено и повышено
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18.05.2021 11:20 Відповісти
Ерунда.
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18.05.2021 11:30 Відповісти
Зюзи планомерно разрушают все
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18.05.2021 11:30 Відповісти
А потребителю как покупать металл по 44 000 грн, арматура -30 000 грн?
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18.05.2021 11:31 Відповісти
Не смешите мои тапочки....
Ага..... Особенно это ударит по покупкам ахметки
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18.05.2021 11:32 Відповісти
Якщо гроші заберуть на ренту, то не вистачить на палаці і маєтки. "Единственный путь добить металлургическую отрасль": эксперты раскритиковали законопроект о повышении рентных ставок - Цензор.НЕТ 350
Ахметівці підіймають хвилю істеріїї і вже оголошують про скорочення на своїх підприємствах.
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18.05.2021 11:38 Відповісти
Врешті-решт це вдарить по кишені пересічного покупця. Зараз уже і так ціна не маленька (на чорний метал за тону - 24 тис. - 28 тис. грн. Це за арматуру, кутник, швелер.
Ну, і надходження валюти за метал зменшиться
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18.05.2021 11:46 Відповісти
Головне не барига)))
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18.05.2021 11:41 Відповісти
на яхты с палацами пацанам не хватает.
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19.05.2021 03:45 Відповісти
 
 