На следующей неделе Украину посетит генсек ОБСЕ Шмид

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид на следующей неделе посетит Украину.

Об этом она сообщила во время Берлинской конференции по безопасности (Berlin Security Conference) 18 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На следующей неделе я совершу визит в Украину, в том числе с целью переговоров с политическим руководством в Киеве, а также посещу нашу миссию там, в том числе и наших наблюдателей на востоке", - сообщила Шмид.

Она также добавила, что планирует визит в Россию "в ближайшие месяцы".

Генсек ОБСЕ считает, что возглавляемая ею организация внесла важный вклад в предотвращение дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

Она напомнила, что наблюдатели круглосуточно обеспечивают "независимый мониторинг", работают в очень сложных условиях, которые еще больше усложнил COVID-19. Дипломат пожаловалась на препятствование свободному перемещению миссии по территории, а также участившиеся факты нанесения ущерба техническому оснащению миссии.

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"Но работа миссии является абсолютно решающей", - заверила генсек организации.

Шмид обратила внимание на тот аспект работы миссии ОБСЕ, о котором, по ее словам, не все знают. Речь идет о "критической роли СММ в облегчении страданий местных жителей". Миссия организует "окна тишины" - локальные режимы прекращения огня, которые позволяют проводить необходимые ремонтные работы критической инфраструктуры, которые позволяют "миллионам людей по обе стороны линии разграничения" иметь доступ к воде, газу и электроэнергии.

В прошлом году стороны достигли важного уменьшения случаев нарушений режима прекращения огня, но в этом году ситуация значительно ухудшилась, констатировала Шмид.

"Нет оправданий тому, что люди все еще продолжают гибнуть в бессмысленных боевых действиях", - заявила она. Генсек ОБСЕ не исключила риск новых больших сражений, подтверждением чему является развитие ситуации в последние недели.

При этом она заявила, что после более 7 лет "конфронтации" крайне необходимо, чтобы стороны пришли к деэскалации и вернулись к выполнению договоренностей, в частности, об обмене задержанных лиц, отводе вооружения и т.п.