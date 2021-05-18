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Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ

Власти Северной Македонии решили выслать из страны российского дипломата.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Северная Македония высылает российского дипломата", - говорится в сообщении агентства.

Подробностей об этом решении оно пока не приводит.

В то же время, по данным информационного портала MKD, дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.

"Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - говорится в сообщении.

14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.

"Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней", - говорится в сообщении

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 6329
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18.05.2021 15:44
+7
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 15:47
+4
Македония уже в кацапском списке недружественных стран или ишо нет?))
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18.05.2021 15:49
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Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 1851
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18.05.2021 15:43 Ответить
русофобия Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 8568
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18.05.2021 15:44 Ответить
Так ото ж... Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 2566
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18.05.2021 15:46 Ответить
Осьо-сьо, до чого б це ???
І що значить "висилають" ??? Кацапів потрібно висилати як турок охоронець... Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 1895

Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 8541
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18.05.2021 15:43 Ответить
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 2998
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18.05.2021 15:46 Ответить
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 6329
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18.05.2021 15:44 Ответить
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 5521
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18.05.2021 15:47 Ответить
вислан новий діпломат -
дядя путєн будєт рад
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18.05.2021 15:47 Ответить
воно не дядя (і не дзядька)... - воно *****.
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18.05.2021 17:18 Ответить
ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 1311 Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 1311 Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 1311
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19.05.2021 09:05 Ответить
Македония уже в кацапском списке недружественных стран или ишо нет?))
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18.05.2021 15:49 Ответить
"пажалуста памєдлєннєє, я запісиваю...." Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ - Цензор.НЕТ 8963
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18.05.2021 17:19 Ответить
Македонцы сжалились над Бабишем.
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18.05.2021 15:54 Ответить
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