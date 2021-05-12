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Новости За рубежом
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высылка (101) Россия (91279) США (23194) дипломаты (609)

Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ

В ответ на решение выслать российских дипломатов из США Москва 21 апреля объявила, что Россию должны покинуть столько же американских дипломатов. В список персон нон грата попала и пресс-секретарь дипмиссии США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

Среди тех сотрудников посольства США, которые должны будут покинуть Россию, значится пресс-секретарь дипломатической миссии Ребекка Росс. Всего в списке десять человек.

Источник в МИД сообщил газете, что Росс попала в список, так как власти США "не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии".

"А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", - сказал собеседник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве

Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы.

В МИД был вызван заместитель посла США в РФ, которому вручили ноту о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии. А в ближайшее время, как сказали "Ъ" в министерстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году.
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Топ комментарии
+10
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 13:30
+9
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9883

...
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12.05.2021 13:39
+7
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 425

...
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12.05.2021 13:45
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12.05.2021 13:28 Ответить
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 13:30 Ответить
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9883

...
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12.05.2021 13:39 Ответить
...в ближайшее время, как сказали "Ъ" в министерстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году.
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6452
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12.05.2021 13:51 Ответить
Просто Ребекка Росс была не настолько красива, для такой должности на россии, сказала мария захерова...
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7947
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12.05.2021 13:52 Ответить
Ну, що - тепер американцям варто "включить дурня", і загальмувать процес прийняття документів та їх розгляду, які надходять від громадян Росії... "Фізично не справляємся...". Побачимо, чим це обернеться для Росії... Адже американців у Росію їде набагато менше, ніж росіян - в США...
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12.05.2021 13:30 Ответить
Это уже произошло, и ударило в первую очередь по морякам, которым обязательно надо иметь американскую визу.
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12.05.2021 13:45 Ответить
Так уже. Сейчас ам.визу получить в мордоре практически нереально.
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12.05.2021 13:46 Ответить
Запаребрік ковбасить і тіпає. Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5067
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12.05.2021 13:32 Ответить
хтипать- бить ( по-гречески)
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12.05.2021 13:46 Ответить
У американців є можливість вислати нахер представників касапської дипмісії ООН
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12.05.2021 13:35 Ответить
Нет такой возможности, это не послы в США
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12.05.2021 23:46 Ответить
Предлагаю заменить её на Захерову. Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6581
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 235
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12.05.2021 13:38 Ответить
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 425

...
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12.05.2021 13:45 Ответить
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6580
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12.05.2021 14:11 Ответить
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 9925

...
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12.05.2021 14:22 Ответить
Фюрер пошел в разнос ! С горячей войнушкой пока не сложилось,а спившемуся быдлу нужны картинки свирепой решимости кремлевского людоеда. Сигнал подан...Теперь можно упиваться вяличием .....сидя над дыркой в продуваемом сортире!
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12.05.2021 13:47 Ответить
Это зеркальный ответ, США пнули, их пнули. По другому быть не может.
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12.05.2021 23:50 Ответить
Людоеды наступают и атакуют - Байден болтает!
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12.05.2021 13:58 Ответить
Для лаптєногіх настає справжній безвіз з США.
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12.05.2021 13:59 Ответить
Самые главные людоеды ездят как и ездили - а на стадо плевать, оно ничего не решает.
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12.05.2021 14:04 Ответить
Американцев в Рашу, ездит больше.. К примеру 2018 год США посетили 136,1 тыс. россиян, а РФ 337,4 тыс. граждан США.
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12.05.2021 15:26 Ответить
Ну да, заборонити американцям, що обслуговують американське обладнання бурових і заборонити москалям, що тікають з московії в Майамі майже теж саме. Геть Хелібертон і Майамі клаб для обох.
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12.05.2021 16:05 Ответить
Только у компании экс главы госдепа Тиллерсона, 30 млрд $ инвестиций в добычу углеводородов в Арктике. Он больной, чтобы сворачиваться?
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12.05.2021 16:48 Ответить
Чинуши не тікають в Майами, оно Паша Лазаренко (шкiльный товариш мого брата), вiдпочив? Там зразу пiд "ковпак".
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12.05.2021 17:19 Ответить
Рома, 90% "американцев" посещали родственников.....потому как из оттуда родом. А у янки нет тут кого посетить.
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13.05.2021 10:31 Ответить
Щиро бажаю їм якнайскоріше збудувати залізну завісу навколи себе!
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12.05.2021 14:07 Ответить
подобная канитель происходила в совке, за пять лет до его развала.
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12.05.2021 14:20 Ответить
Таке вже було в 1986....., небагато лишилось.
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12.05.2021 16:01 Ответить
Ребекка Росс прямо сильно расстроилась Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7859
Отмучалась.
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12.05.2021 16:21 Ответить
Так себе мучение, и думаю расстроилась.Тяжело менять образ жизни. Кстати бывший посол США в РФ, не помню фамилию, попал под санкции. Он лично обратился к руководству Раши, с просьбой дать разрешение на посещение страны, чтобы посетить памятные места. Я удивился, а подумав, понял, что ничего странного. Я учился, в еще Ленинграде, Не город, а сказка. С удовольствием ездил и позже.
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12.05.2021 17:07 Ответить
Как вспомню тучи над Ленинградом, так мысли о сказке улетучиваются.
Зато легко возвращаться к привычным стандартам: обращению "мэм",
на порядки меньшему хамству и более высокому уровню жизни вокруг.
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12.05.2021 18:44 Ответить
Ты про Украину?)))) Мэм, сэр, уровень жизни)))
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12.05.2021 20:38 Ответить
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
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12.05.2021 23:43 Ответить
 
 