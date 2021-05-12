Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ

В ответ на решение выслать российских дипломатов из США Москва 21 апреля объявила, что Россию должны покинуть столько же американских дипломатов. В список персон нон грата попала и пресс-секретарь дипмиссии США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

Среди тех сотрудников посольства США, которые должны будут покинуть Россию, значится пресс-секретарь дипломатической миссии Ребекка Росс. Всего в списке десять человек.

Источник в МИД сообщил газете, что Росс попала в список, так как власти США "не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии".

"А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", - сказал собеседник издания.

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Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы.

В МИД был вызван заместитель посла США в РФ, которому вручили ноту о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии. А в ближайшее время, как сказали "Ъ" в министерстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году.