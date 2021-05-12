Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ
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У відповідь на рішення вислати російських дипломатів зі США Москва 21 квітня оголосила, що Росію мають залишити стільки ж американських дипломатів. До списку персон нон грата потрапила і прессекретарка дипмісії США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".
Серед тих співробітників посольства США, які повинні будуть покинути Росію, значиться прессекретарка дипломатичної місії Ребекка Росс. Загалом у списку десять осіб.
Джерело в МЗС повідомило газеті, що Росс потрапила до списку, бо влада США "не пускає до Вашингтона людину, призначену нами на пост прессекретаря нашої дипмісії".
"А США просто повернули подані цією людиною на візу документи, навіть не прокоментувавши причину своєї відмови. Так що це не російська ініціатива", - сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, 15 квітня США запровадили щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає серед іншого вислання з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори.
До МЗС було викликано заступника посла США в РФ, якому вручили ноту про вислання з країни десяти співробітників дипмісії. А найближчим часом, як сказали "Ъ" в міністерстві, буде юридично оформлено рішення про заборону дипмісіям США наймати адміністративно-технічний персонал з-поміж громадян РФ і третіх країн. Такі обмеження Москва вже запроваджувала в 1986 році.
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Отмучалась.
Зато легко возвращаться к привычным стандартам: обращению "мэм",
на порядки меньшему хамству и более высокому уровню жизни вокруг.
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.