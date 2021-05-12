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Новини За кордоном
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вислання (94) Росія (47229) США (14478) дипломати (530)

Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ

У відповідь на рішення вислати російських дипломатів зі США Москва 21 квітня оголосила, що Росію мають залишити стільки ж американських дипломатів. До списку персон нон грата потрапила і прессекретарка дипмісії США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

Серед тих співробітників посольства США, які повинні будуть покинути Росію, значиться прессекретарка дипломатичної місії Ребекка Росс. Загалом у списку десять осіб.

Джерело в МЗС повідомило газеті, що Росс потрапила до списку, бо влада США "не пускає до Вашингтона людину, призначену нами на пост прессекретаря нашої дипмісії".

"А США просто повернули подані цією людиною на візу документи, навіть не прокоментувавши причину своєї відмови. Так що це не російська ініціатива", - сказав співрозмовник видання.

Також читайте: Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України в Москві: він має покинути територію країни до кінця дня 30 квітня

Нагадаємо, 15 квітня США запровадили щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає серед іншого вислання з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори.

До МЗС було викликано заступника посла США в РФ, якому вручили ноту про вислання з країни десяти співробітників дипмісії. А найближчим часом, як сказали "Ъ" в міністерстві, буде юридично оформлено рішення про заборону дипмісіям США наймати адміністративно-технічний персонал з-поміж громадян РФ і третіх країн. Такі обмеження Москва вже запроваджувала в 1986 році.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 13:30
+9
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9883

...
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12.05.2021 13:39
+7
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 425

...
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12.05.2021 13:45
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12.05.2021 13:28 Відповісти
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 13:30 Відповісти
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9883

...
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12.05.2021 13:39 Відповісти
...в ближайшее время, как сказали "Ъ" в министерстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году.
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6452
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12.05.2021 13:51 Відповісти
Просто Ребекка Росс была не настолько красива, для такой должности на россии, сказала мария захерова...
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7947
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12.05.2021 13:52 Відповісти
Ну, що - тепер американцям варто "включить дурня", і загальмувать процес прийняття документів та їх розгляду, які надходять від громадян Росії... "Фізично не справляємся...". Побачимо, чим це обернеться для Росії... Адже американців у Росію їде набагато менше, ніж росіян - в США...
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12.05.2021 13:30 Відповісти
Это уже произошло, и ударило в первую очередь по морякам, которым обязательно надо иметь американскую визу.
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12.05.2021 13:45 Відповісти
Так уже. Сейчас ам.визу получить в мордоре практически нереально.
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12.05.2021 13:46 Відповісти
Запаребрік ковбасить і тіпає. Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5067
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12.05.2021 13:32 Відповісти
хтипать- бить ( по-гречески)
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12.05.2021 13:46 Відповісти
У американців є можливість вислати нахер представників касапської дипмісії ООН
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12.05.2021 13:35 Відповісти
Нет такой возможности, это не послы в США
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12.05.2021 23:46 Відповісти
Предлагаю заменить её на Захерову. Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6581
Россия высылает пресс-секретаря посольства США, - росСМИ - Цензор.НЕТ 235
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12.05.2021 13:38 Відповісти
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 425

...
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12.05.2021 13:45 Відповісти
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6580
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12.05.2021 14:11 Відповісти
Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 9925

...
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12.05.2021 14:22 Відповісти
Фюрер пошел в разнос ! С горячей войнушкой пока не сложилось,а спившемуся быдлу нужны картинки свирепой решимости кремлевского людоеда. Сигнал подан...Теперь можно упиваться вяличием .....сидя над дыркой в продуваемом сортире!
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Это зеркальный ответ, США пнули, их пнули. По другому быть не может.
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12.05.2021 23:50 Відповісти
Людоеды наступают и атакуют - Байден болтает!
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12.05.2021 13:58 Відповісти
Для лаптєногіх настає справжній безвіз з США.
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12.05.2021 13:59 Відповісти
Самые главные людоеды ездят как и ездили - а на стадо плевать, оно ничего не решает.
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12.05.2021 14:04 Відповісти
Американцев в Рашу, ездит больше.. К примеру 2018 год США посетили 136,1 тыс. россиян, а РФ 337,4 тыс. граждан США.
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12.05.2021 15:26 Відповісти
Ну да, заборонити американцям, що обслуговують американське обладнання бурових і заборонити москалям, що тікають з московії в Майамі майже теж саме. Геть Хелібертон і Майамі клаб для обох.
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Только у компании экс главы госдепа Тиллерсона, 30 млрд $ инвестиций в добычу углеводородов в Арктике. Он больной, чтобы сворачиваться?
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12.05.2021 16:48 Відповісти
Чинуши не тікають в Майами, оно Паша Лазаренко (шкiльный товариш мого брата), вiдпочив? Там зразу пiд "ковпак".
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12.05.2021 17:19 Відповісти
Рома, 90% "американцев" посещали родственников.....потому как из оттуда родом. А у янки нет тут кого посетить.
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13.05.2021 10:31 Відповісти
Щиро бажаю їм якнайскоріше збудувати залізну завісу навколи себе!
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12.05.2021 14:07 Відповісти
подобная канитель происходила в совке, за пять лет до его развала.
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12.05.2021 14:20 Відповісти
Таке вже було в 1986....., небагато лишилось.
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12.05.2021 16:01 Відповісти
Ребекка Росс прямо сильно расстроилась Росія висилає прессекретарку посольства США, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 7859
Отмучалась.
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12.05.2021 16:21 Відповісти
Так себе мучение, и думаю расстроилась.Тяжело менять образ жизни. Кстати бывший посол США в РФ, не помню фамилию, попал под санкции. Он лично обратился к руководству Раши, с просьбой дать разрешение на посещение страны, чтобы посетить памятные места. Я удивился, а подумав, понял, что ничего странного. Я учился, в еще Ленинграде, Не город, а сказка. С удовольствием ездил и позже.
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12.05.2021 17:07 Відповісти
Как вспомню тучи над Ленинградом, так мысли о сказке улетучиваются.
Зато легко возвращаться к привычным стандартам: обращению "мэм",
на порядки меньшему хамству и более высокому уровню жизни вокруг.
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12.05.2021 18:44 Відповісти
Ты про Украину?)))) Мэм, сэр, уровень жизни)))
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12.05.2021 20:38 Відповісти
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
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12.05.2021 23:43 Відповісти
 
 