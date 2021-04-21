РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9427 посетителей онлайн
Новости
7 168 57

Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве

Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве

21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

 Указанным лицам предписано покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая текущего года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Утверждается также, данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно, по утверждению российской стороны, объявленных "persona non grata".

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля текущего год комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ

Ранее сообщалось, что замглавы посольства США вызван в МИД РФ. 

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

Автор: 

МИД РФ (1686) нон грата (408) США (27960) дипломаты (642)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
В ответ, США должно закрыть своё посольство в ********* (Москва) и оставить только одно консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие перед тем как оформить визу в США, проедутся поездом до Владивостока и полюбуются своей необъятной
показать весь комментарий
21.04.2021 17:03 Ответить
+17
занавес захлопывается, комуняки будут ***** собственное население
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
+10
Американцям не потрібно висилати кацапський дипломатів. По то потрібно пройтися мітлою по родича кацапський можновладців - дітях, кумах, коханках, жінках, по спортсменах і бізнесу. Цього вистачить.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это тот самый "жесточайший" ответ рашки?))
ну да, США потребовала покинуть страну за 48 часов.. но рашка ответила жестко - за 8 часов))
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
В ответ, США должно закрыть своё посольство в ********* (Москва) и оставить только одно консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие перед тем как оформить визу в США, проедутся поездом до Владивостока и полюбуются своей необъятной
показать весь комментарий
21.04.2021 17:03 Ответить
зачем американское консульство в рашке ?
никаких консульств - Вован перед ними уже красную линию нарисовал
показать весь комментарий
21.04.2021 17:19 Ответить
Як зачем, А за тим, щоб побачити, скільки піндосів живе на росії. Думаю потяги на Владік будуть забиті.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:49 Ответить
А сколько росиянинов будет париться в Транссибе за визой во Владике?😂
показать весь комментарий
21.04.2021 20:10 Ответить
их уже толпы за визами на Сикорскорского 4 каждый день
показать весь комментарий
22.04.2021 09:25 Ответить
до кінця дня 21 травня поточного рокуДжерело: https://censor.net/ua/n3261197
показать весь комментарий
21.04.2021 19:13 Ответить
занавес захлопывается, комуняки будут ***** собственное население
показать весь комментарий
21.04.2021 16:49 Ответить
"Верной дорогой идете, товарищи !"
Н.С.Хрущев

американские шпийоны не лазят по московским мусоркам в поисках секретных документов,
они сидят где-то на базе в родной Техасщине и попивая свой американо изучают рашку со спутников и разведсамолетов

а вод по рашкованской резидентуре амеры скоро хорошо пройдутся - многие получат свои несколько пожизненных
показать весь комментарий
21.04.2021 16:56 Ответить
на днях с МКС забрали на рашколете амерку, и все, раша гудбай
показать весь комментарий
21.04.2021 17:01 Ответить
Маршал - конюх Семен Будьонний в таких випадках казав - "правильним аллюром...!"
показать весь комментарий
22.04.2021 08:26 Ответить
воронеж задолбался напрягаться запустил дрон https://youtu.be/lMMPBNzp0Dg
показать весь комментарий
21.04.2021 21:50 Ответить
Американцям не потрібно висилати кацапський дипломатів. По то потрібно пройтися мітлою по родича кацапський можновладців - дітях, кумах, коханках, жінках, по спортсменах і бізнесу. Цього вистачить.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:51 Ответить
чому ні? агент ФСБ, і пішов нах
показать весь комментарий
21.04.2021 16:54 Ответить
даже агентов ФСБ не надо.
вышлите из Флоридщины и Калифорнийщины баб рашкованской ылиты - жен, дочерей и любовниц, и они для чиновников и олигархов будут страшней всяких секторальных санкций
показать весь комментарий
21.04.2021 17:12 Ответить
правильно, толку от них...
но ***, они тратят ********** бабки в штатах, ето аргумент
показать весь комментарий
21.04.2021 17:16 Ответить
тут не в бабках дело
вот спросят эти бабы у своих "дорогих": какого х....я я должна не в Майями, а в гов..не жить..?
сразу прекратятся рашкованские понты
показать весь комментарий
21.04.2021 17:30 Ответить
те бабы отсосут у олигарха, и не спросят
показать весь комментарий
21.04.2021 17:47 Ответить
Это которые "по-любви" с олигархами живут, а жены и дочери спросят
показать весь комментарий
21.04.2021 20:14 Ответить
сортир американский на станции на ключ закрыли ?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:13 Ответить
рашкован аккуратно срать не умеет
показать весь комментарий
21.04.2021 17:19 Ответить
та уже ж було скиглення цапів, шо амери забороняли находження їх у своєму секторі.
зараз запустять дрегон крю-2, та і все... перевага з усіх боків, ***** в сраці
показать весь комментарий
21.04.2021 17:35 Ответить
пусть в иллюминатор гадят - им космический вакуум все по самые гланды высосет !
показать весь комментарий
21.04.2021 17:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/434180 Леша, погуглли, именно в американском сегменте, месяца три назад, туалет отказал, пока чинили, двое суток, кацапский юзали. Смешно?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:13 Ответить
*любезный*, иди ка тынах отсюда со своим надувным вЯличием...
показать весь комментарий
21.04.2021 21:04 Ответить
Та ти шо ? Тоді вони винесуть усі крамниці у США))) диви що вони з Чехії тягнуть)))https://twitter.com/andreyvlz/status/1384203548481572866/photo/2 Совок
показать весь комментарий
22.04.2021 00:15 Ответить
если в 41-45 весь мир обьединялся в борьбе с фашиствующей Германией, то сейчас пришло время объединиться против фашиствующей, слетевшей с катушек россии. сегодняшнаяя россия - террористический урка, шантажирующий мир и своих соседей и упиваемая безнаказанностью
показать весь комментарий
21.04.2021 16:52 Ответить
нарешті рашапіди згадали дипломатичні терміни і їх значення.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:52 Ответить
Невже Байден це проковтне? Не вірю.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:53 Ответить
позбавьте їх права відвідувати концерти балалаєчників!
показать весь комментарий
21.04.2021 16:54 Ответить
ДО 21 мая. На цензоре, как всегда, заглавие не совпадает с содержанием.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:54 Ответить
ну нормально калантаряны с горманами трудятся...надеюсь на той стороне их не меньше...и,блеать,не вздумайте останавливаться...
показать весь комментарий
21.04.2021 16:56 Ответить
рашка=северная корея ... счастливого пути !
показать весь комментарий
21.04.2021 16:58 Ответить
попутного токсичного ветра им и землю стекловатой!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:00 Ответить
Пусть теперь расияне свои визы в США получают в Киеве!)
показать весь комментарий
21.04.2021 16:59 Ответить
нахрен ці помийні щурі тут потрібні?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:02 Ответить
Ржака конкретная))))
показать весь комментарий
21.04.2021 16:59 Ответить
прально! І ЩЕ Б куям закрити посольство рашинське, і доцю лаврова відправити до баті на родіну
показать весь комментарий
21.04.2021 17:03 Ответить
ьля, оце ще чудо, ******* на інших, а само рідну кровінку на проізвол судьбі
а шо там дочки *****? як ся мають?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
не муляє батько-вбивця
показать весь комментарий
21.04.2021 17:10 Ответить
с кем теперь Лавруша будет доце во Флориду закатки передавать ?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:15 Ответить
А чо бы латпеногим не подавить хамазами и газелями пиндосские эплв, которые есть чуть ли не у каждого лаптеногого??)
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
кацапню скоро будуть гнати з цивілізованого світу, .. казламордих за парєбрік, нах ... щоб кацапами нє смєрдєло ...
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
Не введення 2-х есмінців в Чорне море ***** сприйняв, я Байден здувся з переляку.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:20 Ответить
Це все, на що вони здатні - висилати послів. Щоб бодай якось підтримати своє надуте "вєлічіє".
Згадуються слова Збігнєва Бжезінського: Оскільки всі активи російської еліти знаходяться в американських банках, - варто ще добре подумати, чия це еліта.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:24 Ответить
Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві - Цензор.НЕТ 1471
показать весь комментарий
21.04.2021 17:24 Ответить
Где логика! Пуйло сегодня заявил, что основная проблема на РФ - это алименты (кто не верит - посмотрите его выступление), а высылают дипломатов!
Надо высылать из РФ алиментщиков....
показать весь комментарий
21.04.2021 17:32 Ответить
тут уже кулеба должен сказать свое веское слово, дабы боле не терпеть хамства клятых маскалей
показать весь комментарий
21.04.2021 17:41 Ответить
в ответ Госдеп и К должны:
выслать и лишить визы или что там у кого есть всех родственников и кумовьёв и т.д верхушки ОПГ Озеро
арестовать счета и недвижимость выше указанных лиц на своей территории
ну и много чего пакостного в пределах законов можно придумать.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:58 Ответить
Рано.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:59 Ответить
Мені це нагадує сРисРи 1980 року.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:01 Ответить
Гудбай, Америка, о-о...
показать весь комментарий
21.04.2021 20:22 Ответить
Скотокацапия превращается в Сев. Корею
показать весь комментарий
21.04.2021 23:33 Ответить
Американские дипломаты не нарадуются: отмучались.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:21 Ответить
 
 