Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве

21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

Указанным лицам предписано покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая текущего года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Утверждается также, данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно, по утверждению российской стороны, объявленных "persona non grata".

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля текущего год комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что замглавы посольства США вызван в МИД РФ.

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.