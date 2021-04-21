Россия объявила "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве
21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.
Указанным лицам предписано покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая текущего года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Утверждается также, данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно, по утверждению российской стороны, объявленных "persona non grata".
"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля текущего год комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что замглавы посольства США вызван в МИД РФ.
Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.
Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.
ну да, США потребовала покинуть страну за 48 часов.. но рашка ответила жестко - за 8 часов))
никаких консульств - Вован перед ними уже красную линию нарисовал
Н.С.Хрущев
американские шпийоны не лазят по московским мусоркам в поисках секретных документов,
они сидят где-то на базе в родной Техасщине и попивая свой американо изучают рашку со спутников и разведсамолетов
а вод по рашкованской резидентуре амеры скоро хорошо пройдутся - многие получат свои несколько пожизненных
вышлите из Флоридщины и Калифорнийщины баб рашкованской ылиты - жен, дочерей и любовниц, и они для чиновников и олигархов будут страшней всяких секторальных санкций
но ***, они тратят ********** бабки в штатах, ето аргумент
вот спросят эти бабы у своих "дорогих": какого х....я я должна не в Майями, а в гов..не жить..?
сразу прекратятся рашкованские понты
зараз запустять дрегон крю-2, та і все... перевага з усіх боків, ***** в сраці
а шо там дочки *****? як ся мають?
Згадуються слова Збігнєва Бжезінського: Оскільки всі активи російської еліти знаходяться в американських банках, - варто ще добре подумати, чия це еліта.
Надо высылать из РФ алиментщиков....
выслать и лишить визы или что там у кого есть всех родственников и кумовьёв и т.д верхушки ОПГ Озеро
арестовать счета и недвижимость выше указанных лиц на своей территории
ну и много чего пакостного в пределах законов можно придумать.