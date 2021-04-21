Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві

21 квітня в МЗС Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Б.Горман, якому вручено ноту щодо оголошення "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві.

Зазначеним особам наказано покинути територію РФ до кінця дня 21 травня поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Стверджується також, такий захід є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти кількох співробітників російського Посольства у Вашингтоні і Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно, за твердженням російської сторони, оголошених "persona non grata".

"Найближчим часом підуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня поточного року комплексу заходів у відповідь на останню "хвилю" незаконних антиросійських санкцій США", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.