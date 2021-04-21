УКР
Новини
7 168 57

Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві

21 квітня в МЗС Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Б.Горман, якому вручено ноту щодо оголошення "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві.

Зазначеним особам наказано покинути територію РФ до кінця дня 21 травня поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Стверджується також, такий захід є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти кількох співробітників російського Посольства у Вашингтоні і Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно, за твердженням російської сторони, оголошених "persona non grata".

"Найближчим часом підуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня поточного року комплексу заходів у відповідь на останню "хвилю" незаконних антиросійських санкцій США", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступника голови посольства США викликано в МЗС РФ

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.

Автор: 

МЗС рф (980) нон грата (141) США (24388) дипломати (572)
Топ коментарі
+20
В ответ, США должно закрыть своё посольство в ********* (Москва) и оставить только одно консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие перед тем как оформить визу в США, проедутся поездом до Владивостока и полюбуются своей необъятной
21.04.2021 17:03 Відповісти
+17
занавес захлопывается, комуняки будут ***** собственное население
21.04.2021 16:49 Відповісти
+10
Американцям не потрібно висилати кацапський дипломатів. По то потрібно пройтися мітлою по родича кацапський можновладців - дітях, кумах, коханках, жінках, по спортсменах і бізнесу. Цього вистачить.
21.04.2021 16:51 Відповісти
это тот самый "жесточайший" ответ рашки?))
ну да, США потребовала покинуть страну за 48 часов.. но рашка ответила жестко - за 8 часов))
21.04.2021 16:49 Відповісти
В ответ, США должно закрыть своё посольство в ********* (Москва) и оставить только одно консульство во Владивостоке. Пускай лаптеногие перед тем как оформить визу в США, проедутся поездом до Владивостока и полюбуются своей необъятной
21.04.2021 17:03 Відповісти
зачем американское консульство в рашке ?
никаких консульств - Вован перед ними уже красную линию нарисовал
21.04.2021 17:19 Відповісти
Як зачем, А за тим, щоб побачити, скільки піндосів живе на росії. Думаю потяги на Владік будуть забиті.
21.04.2021 18:49 Відповісти
А сколько росиянинов будет париться в Транссибе за визой во Владике?😂
21.04.2021 20:10 Відповісти
их уже толпы за визами на Сикорскорского 4 каждый день
22.04.2021 09:25 Відповісти
до кінця дня 21 травня поточного рокуДжерело: https://censor.net/ua/n3261197
21.04.2021 19:13 Відповісти
занавес захлопывается, комуняки будут ***** собственное население
21.04.2021 16:49 Відповісти
"Верной дорогой идете, товарищи !"
Н.С.Хрущев

американские шпийоны не лазят по московским мусоркам в поисках секретных документов,
они сидят где-то на базе в родной Техасщине и попивая свой американо изучают рашку со спутников и разведсамолетов

а вод по рашкованской резидентуре амеры скоро хорошо пройдутся - многие получат свои несколько пожизненных
21.04.2021 16:56 Відповісти
на днях с МКС забрали на рашколете амерку, и все, раша гудбай
21.04.2021 17:01 Відповісти
Маршал - конюх Семен Будьонний в таких випадках казав - "правильним аллюром...!"
22.04.2021 08:26 Відповісти
воронеж задолбался напрягаться запустил дрон https://youtu.be/lMMPBNzp0Dg
21.04.2021 21:50 Відповісти
Американцям не потрібно висилати кацапський дипломатів. По то потрібно пройтися мітлою по родича кацапський можновладців - дітях, кумах, коханках, жінках, по спортсменах і бізнесу. Цього вистачить.
21.04.2021 16:51 Відповісти
чому ні? агент ФСБ, і пішов нах
21.04.2021 16:54 Відповісти
даже агентов ФСБ не надо.
вышлите из Флоридщины и Калифорнийщины баб рашкованской ылиты - жен, дочерей и любовниц, и они для чиновников и олигархов будут страшней всяких секторальных санкций
21.04.2021 17:12 Відповісти
правильно, толку от них...
но ***, они тратят ********** бабки в штатах, ето аргумент
21.04.2021 17:16 Відповісти
тут не в бабках дело
вот спросят эти бабы у своих "дорогих": какого х....я я должна не в Майями, а в гов..не жить..?
сразу прекратятся рашкованские понты
21.04.2021 17:30 Відповісти
те бабы отсосут у олигарха, и не спросят
21.04.2021 17:47 Відповісти
Это которые "по-любви" с олигархами живут, а жены и дочери спросят
21.04.2021 20:14 Відповісти
сортир американский на станции на ключ закрыли ?
21.04.2021 17:13 Відповісти
рашкован аккуратно срать не умеет
21.04.2021 17:19 Відповісти
та уже ж було скиглення цапів, шо амери забороняли находження їх у своєму секторі.
зараз запустять дрегон крю-2, та і все... перевага з усіх боків, ***** в сраці
21.04.2021 17:35 Відповісти
пусть в иллюминатор гадят - им космический вакуум все по самые гланды высосет !
21.04.2021 17:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/434180 Леша, погуглли, именно в американском сегменте, месяца три назад, туалет отказал, пока чинили, двое суток, кацапский юзали. Смешно?
21.04.2021 19:13 Відповісти
*любезный*, иди ка тынах отсюда со своим надувным вЯличием...
21.04.2021 21:04 Відповісти
Та ти шо ? Тоді вони винесуть усі крамниці у США))) диви що вони з Чехії тягнуть)))https://twitter.com/andreyvlz/status/1384203548481572866/photo/2 Совок
22.04.2021 00:15 Відповісти
если в 41-45 весь мир обьединялся в борьбе с фашиствующей Германией, то сейчас пришло время объединиться против фашиствующей, слетевшей с катушек россии. сегодняшнаяя россия - террористический урка, шантажирующий мир и своих соседей и упиваемая безнаказанностью
21.04.2021 16:52 Відповісти
нарешті рашапіди згадали дипломатичні терміни і їх значення.
21.04.2021 16:52 Відповісти
Невже Байден це проковтне? Не вірю.
21.04.2021 16:53 Відповісти
позбавьте їх права відвідувати концерти балалаєчників!
21.04.2021 16:54 Відповісти
ДО 21 мая. На цензоре, как всегда, заглавие не совпадает с содержанием.
21.04.2021 16:54 Відповісти
ну нормально калантаряны с горманами трудятся...надеюсь на той стороне их не меньше...и,блеать,не вздумайте останавливаться...
21.04.2021 16:56 Відповісти
рашка=северная корея ... счастливого пути !
21.04.2021 16:58 Відповісти
попутного токсичного ветра им и землю стекловатой!
21.04.2021 17:00 Відповісти
Пусть теперь расияне свои визы в США получают в Киеве!)
21.04.2021 16:59 Відповісти
нахрен ці помийні щурі тут потрібні?
21.04.2021 17:02 Відповісти
Ржака конкретная))))
21.04.2021 16:59 Відповісти
прально! І ЩЕ Б куям закрити посольство рашинське, і доцю лаврова відправити до баті на родіну
21.04.2021 17:03 Відповісти
ьля, оце ще чудо, ******* на інших, а само рідну кровінку на проізвол судьбі
а шо там дочки *****? як ся мають?
21.04.2021 17:08 Відповісти
не муляє батько-вбивця
21.04.2021 17:10 Відповісти
с кем теперь Лавруша будет доце во Флориду закатки передавать ?
21.04.2021 17:15 Відповісти
А чо бы латпеногим не подавить хамазами и газелями пиндосские эплв, которые есть чуть ли не у каждого лаптеногого??)
21.04.2021 17:08 Відповісти
кацапню скоро будуть гнати з цивілізованого світу, .. казламордих за парєбрік, нах ... щоб кацапами нє смєрдєло ...
21.04.2021 17:08 Відповісти
Не введення 2-х есмінців в Чорне море ***** сприйняв, я Байден здувся з переляку.
21.04.2021 17:20 Відповісти
Це все, на що вони здатні - висилати послів. Щоб бодай якось підтримати своє надуте "вєлічіє".
Згадуються слова Збігнєва Бжезінського: Оскільки всі активи російської еліти знаходяться в американських банках, - варто ще добре подумати, чия це еліта.
показати весь коментар
21.04.2021 17:24 Відповісти
Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві - Цензор.НЕТ 1471
21.04.2021 17:24 Відповісти
Где логика! Пуйло сегодня заявил, что основная проблема на РФ - это алименты (кто не верит - посмотрите его выступление), а высылают дипломатов!
Надо высылать из РФ алиментщиков....
21.04.2021 17:32 Відповісти
тут уже кулеба должен сказать свое веское слово, дабы боле не терпеть хамства клятых маскалей
21.04.2021 17:41 Відповісти
в ответ Госдеп и К должны:
выслать и лишить визы или что там у кого есть всех родственников и кумовьёв и т.д верхушки ОПГ Озеро
арестовать счета и недвижимость выше указанных лиц на своей территории
ну и много чего пакостного в пределах законов можно придумать.
21.04.2021 17:58 Відповісти
Рано.
21.04.2021 18:59 Відповісти
Мені це нагадує сРисРи 1980 року.
21.04.2021 19:01 Відповісти
Гудбай, Америка, о-о...
21.04.2021 20:22 Відповісти
Скотокацапия превращается в Сев. Корею
21.04.2021 23:33 Відповісти
Американские дипломаты не нарадуются: отмучались.
22.04.2021 10:21 Відповісти
 
 