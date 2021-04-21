Росія оголосила "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві
21 квітня в МЗС Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Б.Горман, якому вручено ноту щодо оголошення "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві.
Зазначеним особам наказано покинути територію РФ до кінця дня 21 травня поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
Стверджується також, такий захід є "дзеркальною" відповіддю на ворожі дії американської сторони проти кількох співробітників російського Посольства у Вашингтоні і Генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно, за твердженням російської сторони, оголошених "persona non grata".
"Найближчим часом підуть подальші кроки в рамках анонсованого в заяві МЗС Росії від 16 квітня поточного року комплексу заходів у відповідь на останню "хвилю" незаконних антиросійських санкцій США", - додали в російському зовнішньополітичному відомстві.
Раніше повідомлялося, що заступник голови посольства США викликаний в МЗС РФ.
Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.
Крім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.
ну да, США потребовала покинуть страну за 48 часов.. но рашка ответила жестко - за 8 часов))
никаких консульств - Вован перед ними уже красную линию нарисовал
Н.С.Хрущев
американские шпийоны не лазят по московским мусоркам в поисках секретных документов,
они сидят где-то на базе в родной Техасщине и попивая свой американо изучают рашку со спутников и разведсамолетов
а вод по рашкованской резидентуре амеры скоро хорошо пройдутся - многие получат свои несколько пожизненных
вышлите из Флоридщины и Калифорнийщины баб рашкованской ылиты - жен, дочерей и любовниц, и они для чиновников и олигархов будут страшней всяких секторальных санкций
но ***, они тратят ********** бабки в штатах, ето аргумент
вот спросят эти бабы у своих "дорогих": какого х....я я должна не в Майями, а в гов..не жить..?
сразу прекратятся рашкованские понты
зараз запустять дрегон крю-2, та і все... перевага з усіх боків, ***** в сраці
а шо там дочки *****? як ся мають?
Згадуються слова Збігнєва Бжезінського: Оскільки всі активи російської еліти знаходяться в американських банках, - варто ще добре подумати, чия це еліта.
Надо высылать из РФ алиментщиков....
выслать и лишить визы или что там у кого есть всех родственников и кумовьёв и т.д верхушки ОПГ Озеро
арестовать счета и недвижимость выше указанных лиц на своей территории
ну и много чего пакостного в пределах законов можно придумать.