Заступника голови посольства США викликано в МЗС РФ
Заступника керівника посольства Сполучених Штатів в Москві викликали в Міністерство закордонних справ Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на російське дипломатичне відомство.
"Сьогодні в МЗС РФ викликаний заступник керівника американського посольства", - заявили в міністерстві.
Інші подробиці на цей момент не наводяться.
Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану вирушити "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.
Крім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.
высылайте из Майямов и Калифорний жен, дочерей и любовниц рашкованской элиты -
злые бабы дома это хуже любых секторальных санкций