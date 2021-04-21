УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9111 відвідувач онлайн
Новини
6 941 21

Заступника голови посольства США викликано в МЗС РФ

Заступника голови посольства США викликано в МЗС РФ

Заступника керівника посольства Сполучених Штатів в Москві викликали в Міністерство закордонних справ Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на російське дипломатичне відомство.

"Сьогодні в МЗС РФ викликаний заступник керівника американського посольства", - заявили в міністерстві.

Інші подробиці на цей момент не наводяться.

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану вирушити "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Читайте також: Посол США в Росії Салліван вирушає до Вашингтона для консультацій з адміністрацією Байдена

Крім цього, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.

Автор: 

посольство (962) росія (67998) США (24388) дипломати (572) Салліван Джон (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
оце так вистава ...у местного мокшанского народа , уже наверно троекратный энурез от вяличия их племени и вождей
показати весь коментар
21.04.2021 15:01 Відповісти
+10
мля.. неужто запретят послу США купить дачу под Воронежем или отдыхать в Сочи? или вообще жесткач - в Чечне не разрешат его детям учится в "лучших вузах"?))
показати весь коментар
21.04.2021 15:06 Відповісти
+8
в смысле кремлёвский зверинец самоугандошивается...
показати весь коментар
21.04.2021 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зверинец закрывают . Браво !
показати весь коментар
21.04.2021 15:00 Відповісти
в смысле кремлёвский зверинец самоугандошивается...
показати весь коментар
21.04.2021 15:05 Відповісти
век Штатов не видать!

высылайте из Майямов и Калифорний жен, дочерей и любовниц рашкованской элиты -
злые бабы дома это хуже любых секторальных санкций
показати весь коментар
21.04.2021 16:12 Відповісти
оце так вистава ...у местного мокшанского народа , уже наверно троекратный энурез от вяличия их племени и вождей
показати весь коментар
21.04.2021 15:01 Відповісти
Замглавы посольства США вызван в МИД РФ - Цензор.НЕТ 3186
показати весь коментар
21.04.2021 15:20 Відповісти
Там ще термічні пошкодження, бо сцяли кропом, та й пердаки рвало, а це теж вибухонебезпечно
показати весь коментар
21.04.2021 16:15 Відповісти
В плен будут сдаваться ...
показати весь коментар
21.04.2021 15:02 Відповісти
Замглавы посольства США вызван в МИД РФ - Цензор.НЕТ 7281звичайні понти *********** гопоти МЗС ерефії
показати весь коментар
21.04.2021 15:05 Відповісти
мля.. неужто запретят послу США купить дачу под Воронежем или отдыхать в Сочи? или вообще жесткач - в Чечне не разрешат его детям учится в "лучших вузах"?))
показати весь коментар
21.04.2021 15:06 Відповісти
Лошадь будет умолять не лишать дочь гражданства????
показати весь коментар
21.04.2021 15:08 Відповісти
не обовъязательно...мож затребует признать род калантарянов признать эталоном красоты...
показати весь коментар
21.04.2021 15:14 Відповісти
Кстати, а Украина выкинула резидента, про которого рашка визжала: "депортируйте любого, но только не этого"?
показати весь коментар
21.04.2021 15:09 Відповісти
Полное собрание посланий ХЕЙЛА к федеральному собранию в подарочном переплете вручат наверное
показати весь коментар
21.04.2021 15:10 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 15:14 Відповісти
яйца дидов решили провести самокастрацию
показати весь коментар
21.04.2021 15:12 Відповісти
В чому сенсація? Дипломат виконує дії, характерні для всіх дипломатів. Це його робота. Якби кацапи змусили його танцювати на красній площі перед мавщолеєм, це було б сенсацією.
показати весь коментар
21.04.2021 15:16 Відповісти
С огнём играет дичь таёжная. Это как здоровому детине малолетний сцыкун будет из песочницы орать-"дурак"! Ну что блеать с таким делать?
показати весь коментар
21.04.2021 15:18 Відповісти
Совок перед своей кончиной кидал такие же понты в адрес США и Западной Европы. Ауууу, ты где совочек???
показати весь коментар
21.04.2021 15:22 Відповісти
рашисты хотели наказать омерику, а наказали собвенных граждан: теперь бабалаечникам, чтобы оформить американскую визу, нужно будет ехать в соседнюю страну, в которой есть посольство сша. Феерические идиоты эти кацапы.
показати весь коментар
21.04.2021 15:23 Відповісти
звичайний обмін "любязностями"
показати весь коментар
21.04.2021 18:35 Відповісти
 
 