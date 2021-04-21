РУС
Замглавы посольства США вызван в МИД РФ

Заместитель руководителя посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в Министерство иностранных дел России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое ведомство.

"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", – заявили в министерстве.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в России Салливан отправляется в Вашингтон для консультаций с администрацией Байдена

посольство (1097) россия (97355) США (27960) дипломаты (642) Салливан Джон (63)
Топ комментарии
+10
оце так вистава ...у местного мокшанского народа , уже наверно троекратный энурез от вяличия их племени и вождей
21.04.2021 15:01 Ответить
+10
мля.. неужто запретят послу США купить дачу под Воронежем или отдыхать в Сочи? или вообще жесткач - в Чечне не разрешат его детям учится в "лучших вузах"?))
21.04.2021 15:06 Ответить
+8
в смысле кремлёвский зверинец самоугандошивается...
21.04.2021 15:05 Ответить
Зверинец закрывают . Браво !
21.04.2021 15:00 Ответить
в смысле кремлёвский зверинец самоугандошивается...
показать весь комментарий
21.04.2021 15:05 Ответить
век Штатов не видать!

высылайте из Майямов и Калифорний жен, дочерей и любовниц рашкованской элиты -
злые бабы дома это хуже любых секторальных санкций
21.04.2021 16:12 Ответить
оце так вистава ...у местного мокшанского народа , уже наверно троекратный энурез от вяличия их племени и вождей
21.04.2021 15:01 Ответить
Замглавы посольства США вызван в МИД РФ - Цензор.НЕТ 3186
21.04.2021 15:20 Ответить
Там ще термічні пошкодження, бо сцяли кропом, та й пердаки рвало, а це теж вибухонебезпечно
21.04.2021 16:15 Ответить
В плен будут сдаваться ...
21.04.2021 15:02 Ответить
Замглавы посольства США вызван в МИД РФ - Цензор.НЕТ 7281звичайні понти *********** гопоти МЗС ерефії
21.04.2021 15:05 Ответить
мля.. неужто запретят послу США купить дачу под Воронежем или отдыхать в Сочи? или вообще жесткач - в Чечне не разрешат его детям учится в "лучших вузах"?))
21.04.2021 15:06 Ответить
Лошадь будет умолять не лишать дочь гражданства????
21.04.2021 15:08 Ответить
не обовъязательно...мож затребует признать род калантарянов признать эталоном красоты...
21.04.2021 15:14 Ответить
Кстати, а Украина выкинула резидента, про которого рашка визжала: "депортируйте любого, но только не этого"?
21.04.2021 15:09 Ответить
Полное собрание посланий ХЕЙЛА к федеральному собранию в подарочном переплете вручат наверное
21.04.2021 15:10 Ответить
21.04.2021 15:14 Ответить
яйца дидов решили провести самокастрацию
21.04.2021 15:12 Ответить
В чому сенсація? Дипломат виконує дії, характерні для всіх дипломатів. Це його робота. Якби кацапи змусили його танцювати на красній площі перед мавщолеєм, це було б сенсацією.
21.04.2021 15:16 Ответить
С огнём играет дичь таёжная. Это как здоровому детине малолетний сцыкун будет из песочницы орать-"дурак"! Ну что блеать с таким делать?
21.04.2021 15:18 Ответить
Совок перед своей кончиной кидал такие же понты в адрес США и Западной Европы. Ауууу, ты где совочек???
21.04.2021 15:22 Ответить
рашисты хотели наказать омерику, а наказали собвенных граждан: теперь бабалаечникам, чтобы оформить американскую визу, нужно будет ехать в соседнюю страну, в которой есть посольство сша. Феерические идиоты эти кацапы.
21.04.2021 15:23 Ответить
звичайний обмін "любязностями"
21.04.2021 18:35 Ответить
 
 