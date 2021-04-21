Замглавы посольства США вызван в МИД РФ

Заместитель руководителя посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в Министерство иностранных дел России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое ведомство.

"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", – заявили в министерстве.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

