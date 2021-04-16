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Новости Санкции против России
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Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров

Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне введения США санкций против России заявил, что РФ вышлет десять американских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета ру.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну", — указал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.

По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

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Автор: 

Лавров Сергей (2325) россия (96200) США (27156) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+43
Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 7632
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16.04.2021 19:35 Ответить
+34
https://mobile.twitter.com/baraban088

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383089373663657986 26 мин

Тем временем в Праге))
Посольство рф. 16.04

Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 6183
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16.04.2021 19:33 Ответить
+27
"Вот уж свезло, так свезло!"(с) Дипломаты радостно пакуют вализы!
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16.04.2021 19:34 Ответить
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Ты чего-то не понимаешь. ИМХО.
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22.04.2021 12:47 Ответить
Южный берег белого моря,
экология!романтика!
Шконка бесплатно,
Баланда бесплатно,
Что тебе ещё надо))))
https://www.youtube.com/watch?v=s9F5O3AsWl0
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16.04.2021 23:01 Ответить
https://mobile.twitter.com/agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика

https://mobile.twitter.com/agny262 @agny262 https://mobile.twitter.com/agny262/status/1383061172027584513 2 ч

Ответный ход Украины - высылка кацапов! Шахматы так шахматы!
А если кацапы не поймут, то и тех, у кого два паспорта - баста на двух стульях сидеть!
Кто тогда будет осчастливлен отправкой в мацкву по типу "пинок под зад" и сколько таких будет... Как думаете?
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16.04.2021 19:36 Ответить
ВЫЛИТЫЙ ВОВА ГЕЛЕНДЖИЦКИЙ ВСЕЯ КАЦАПСТАНА!!!
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16.04.2021 19:41 Ответить
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США.»😀😀😀
Детей рашкиной власти надо ещё из США выгнать и дочку Ленки Бондаренко тоже
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16.04.2021 19:41 Ответить
Шо там со Словакией?
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16.04.2021 19:43 Ответить
Словакия в НАТО . И нас туда приглашает
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16.04.2021 19:48 Ответить
Не звертайте уваги. Это кадыровская подстилка, поклонник шария-педофила.
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16.04.2021 19:51 Ответить
Фу-фу только к мусликам меня не приписывай.
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16.04.2021 20:02 Ответить
Так ты ж не кадыровец, а их подстилка, русский.
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16.04.2021 20:03 Ответить
Фуесос, а что ты среди людей забыл? У нас сегрегация. Свинособакам входа нет. Брысь под шконку.
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16.04.2021 20:59 Ответить
А пєдофіл шарій вам рівня, значить
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16.04.2021 21:01 Ответить
Кошмар. Сколько мразей швайнхундовских здесь.
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16.04.2021 20:58 Ответить
РОДНИНОЙ ДЕПУТАТКИ ИЗ РФИИ ДОЧКУ ТОЖЕ НА ЗЕМЛЮ РОДНУЮ!
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16.04.2021 19:49 Ответить
страшная мстя ?
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16.04.2021 19:42 Ответить
Скажи)) рашки умиляют своей воительностью. А ещё надо запретить детям американских чиновников учиться в Чувашском универе имени Ульянова, жителям Маями запретить отдыхать в Крыму и Сочи, а жителям Ласа-Вегаса запретить хранить свои деньги в Сбербанке и в догонку - отказать жителям США в лечении в Московской городской больнице номер 15.
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22.04.2021 13:15 Ответить
УХОДИЛИ МЫ ИЗ КРЫМА СРЕДИ ДЫМА И ОГНЯ А ПУТЛО СТРЕЛЯЛ ВСЕ МИМО В СВОЕГО КОНЯ - (МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФИИ)
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16.04.2021 19:47 Ответить
Ото наверное пацаны расстроились...)))
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16.04.2021 19:47 Ответить
Запретить экспорт лаптей из паРАШИ в США!!!!!
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16.04.2021 19:51 Ответить
Разве недостаточно что ***** запретило экспорт в США Лады-калины???
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16.04.2021 19:58 Ответить
Екатерина Сергеевна Лаврова мучается в ненавистных США. Папа, забери ее в дуРашку.
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16.04.2021 19:54 Ответить
Екатерина Сергеевна Лаврова в США лет 20-ть не бывала)))
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16.04.2021 19:58 Ответить
Та ты шо!!! От горюшко то какое. И как ей живется в Сызрани?
А Илья Дмитриевич Медведев тоже покинут свою родину на Гудзоне?
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16.04.2021 20:03 Ответить
Она в МСК живет, свой дом АРТ искусства, аукционы устраивает, муж бизнесмен из Кубани. Сызрань здесь не при чем, хотя город очень красивый, маленький, старинный, на берегу Волги. На любителя, ну скажем порыбачить)))
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22.04.2021 12:57 Ответить
Ты рано ответил. Надо бы через год. Тут на этой теме к тому времени будут тысячи людей. До чего же мордва вы тупые.
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22.04.2021 18:41 Ответить
Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров - Цензор.НЕТ 1773
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22.04.2021 19:59 Ответить
А шо насчет дочки Толстого, который дикарей учит любить фюрерка и ненавидеть США?
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16.04.2021 20:10 Ответить
Не знаю я того Толстого и его дочки, и гуглить не хочу. Живет в США, пусть живет, если нравится.
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16.04.2021 20:19 Ответить
Готов быть фаршем или с дивана воевать будешь?
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16.04.2021 20:20 Ответить
Конечно, не знаешь, русский. Он зарабатывает, брызжа дерьмом из пасти в сторону США, а его детеныш на это бабло получило гражданство США. А внуки жирика учились в Американской школе в Швейцарии. Но ты ж и жирика не знаешь, так, русский?
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16.04.2021 20:23 Ответить
Это тот самый Петя Толстой, правнучек Льва? Тут уместна поговорка "Природа отдыхает на детях великих".
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16.04.2021 20:32 Ответить
А ты сурков США убиваешь, так татарин?
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22.04.2021 20:21 Ответить
Приперся чтобы нагадить? Без тебя мир чище будет.
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22.04.2021 20:23 Ответить
лавров ...плохая обезьяна
Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 8564
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16.04.2021 19:56 Ответить
Но но но, лавров парнокопытное.
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16.04.2021 20:33 Ответить
Не не не он унылая лошадь, а это непарнокопытное.
До парнокопытной коровы ему еще дорасти надо!
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16.04.2021 22:40 Ответить
главное - не позабудьте пёрнуть в сторону США
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16.04.2021 19:59 Ответить
Ну а где же адекватный ответ ? Российские дипломаты поедут в росию , а американские - в Америку .Разве это однозначно ?
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16.04.2021 19:59 Ответить
Страны с дико недооценённой валютой, вроде Украины или рассеи, очень любимы сотрудниками посольств. А пребывание в стане противника - в Маскве, ещё и почётно (это не Швейцария или Уругвай) - скажется на будущей карьере. Так что не соглашусь, что дипломаты радуются высылке из "говнища". Масковское "гавнище" исключительно уютно для экспатов.
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16.04.2021 20:00 Ответить
Когда уже США вышлет 10 детей российских олигархов?...или в русищ уклоунаду будут играть?
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16.04.2021 20:14 Ответить
Цікаво, а коняка свою доньку з Америки забере чи ніт? У неї і американське громадянство є, як і у лічінки Манькі-фєдєрації.
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16.04.2021 20:19 Ответить
Там живут детки Чуркина, Фетисова, Хорькиной, Вексельберга, и много-много других.
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16.04.2021 20:40 Ответить
Так, їх там багато, вони всі за океаном збираються. В Америці добре, чисто, безпечно, кацапами п'яними не смердить.
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16.04.2021 21:04 Ответить
У кремлёвских служак траур: они возвращаются туда, где никто никогда не обратится к ним "сэр", где через слово звучит "бллять", где адвокат - никто, и впереди одна безнадёга.
А вот у американцев праздник: они покидают мир запаха мочи, вездесущего жлобства, беспредела силовиков, телефонного права и непредсказуемого завтра.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВОЗМОЖЕН ! !
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16.04.2021 20:29 Ответить
Представляю, как они счастливы свалить из этого гадюшника.
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16.04.2021 20:58 Ответить
1. Один известный комик маленкого роста рассказывал, как он пытался драться с крупным атлетом - "Я ему как дал....а сам в канаву!"
2. Самый плохой https://anekdoty.ru/pro-protivnika/ противник в драке, https://anekdoty.ru/pro-sportsmenov/ спортсмен -бегун. - Если ты сильнее, ты его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.
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16.04.2021 20:58 Ответить
І на цьому все? А бакси коли спалювати будете? Треба ж ловити момент, коли мобільні крематорії ще не запрацювали на повну силу.
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16.04.2021 21:04 Ответить
Да явно Байден поскромничал.. нужно готовить к лету второй пакет санкций да посерьезнее ( правда Пукин любит все к датам.. так можно и к 9 мая. успеть..
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16.04.2021 21:49 Ответить
А кого вышлет Лавров, когда США вышлют дочь Лаврова?
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16.04.2021 22:02 Ответить
и топнул копытом
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16.04.2021 22:46 Ответить
закрити всі консульства та представництва.... і це буде добре...
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17.04.2021 00:05 Ответить
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