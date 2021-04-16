Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне введения США санкций против России заявил, что РФ вышлет десять американских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета ру.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну", — указал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.

По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

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