Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне введения США санкций против России заявил, что РФ вышлет десять американских дипломатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета ру.
"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну", — указал Лавров.
Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.
По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.
15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.
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https://www.youtube.com/watch?v=s9F5O3AsWl0
https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика
https://mobile.twitter.com/agny262 @agny262 https://mobile.twitter.com/agny262/status/1383061172027584513 2 ч
Ответный ход Украины - высылка кацапов! Шахматы так шахматы!
А если кацапы не поймут, то и тех, у кого два паспорта - баста на двух стульях сидеть!
Кто тогда будет осчастливлен отправкой в мацкву по типу "пинок под зад" и сколько таких будет... Как думаете?
Детей рашкиной власти надо ещё из США выгнать и дочку Ленки Бондаренко тоже
А Илья Дмитриевич Медведев тоже покинут свою родину на Гудзоне?
До парнокопытной коровы ему еще дорасти надо!
А вот у американцев праздник: они покидают мир запаха мочи, вездесущего жлобства, беспредела силовиков, телефонного права и непредсказуемого завтра.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВОЗМОЖЕН ! !
2. Самый плохой https://anekdoty.ru/pro-protivnika/ противник в драке, https://anekdoty.ru/pro-sportsmenov/ спортсмен -бегун. - Если ты сильнее, ты его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.