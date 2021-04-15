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Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов

Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов

Польша объявила трех российских дипломатов "персона нон-грата".

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

"15 апреля 2021 года посол Российской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше", - отмечается в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша настаивает на введении новых санкций ЕС против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины, - журналист Йозвяк

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высылка (104) нон грата (408) Польша (8511) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+18
Сраною мітлою в *****.
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15.04.2021 20:54 Ответить
+14
Поїдуть свинособаки у рязань, або ще в якусь срань.
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15.04.2021 20:56 Ответить
+12
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
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15.04.2021 21:00 Ответить
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Сраною мітлою в *****.
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15.04.2021 20:54 Ответить
Поїдуть свинособаки у рязань, або ще в якусь срань.
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15.04.2021 20:56 Ответить
поедут сотрудниками в другую срану, или ,думаешь, специалисты по коксующимися сортам муки на дороге валяются, а дипломата-разведчика готовят в 2 раза дольше чем просто дипломата
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15.04.2021 21:17 Ответить
Та то вже справа майбутнього, головне що кацапня стовідсотково відвідає свої рідні *****!
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15.04.2021 21:20 Ответить
скоро морква переповниться москальськими дипломатами з усього світу
Поляки - кросавці!
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15.04.2021 21:20 Ответить
Та не, в Украине теперь послить будут. Зеленский с "хлебом солью" встретит лично!
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15.04.2021 22:18 Ответить
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
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15.04.2021 21:00 Ответить
не буде, краще перегноєм
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15.04.2021 22:43 Ответить
- За что был уволен разведчик Сидоров?
- Да за то, что, добравшись до центрального компьютера Пентагона и увидев на мониторе совершенно секретные сведения, он украл только монитор
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15.04.2021 21:03 Ответить
если бы знал диагональ того монитора, ты бы оху...л и тоже его стырил
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15.04.2021 21:19 Ответить
Зато вернутся в родную говень!
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15.04.2021 21:04 Ответить
Хорошая новость.
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15.04.2021 21:06 Ответить
Границы гавани" Москва Питер Мухосранск"
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15.04.2021 21:18 Ответить
кацапскую падаль нужно гнать отовсюду
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15.04.2021 21:20 Ответить
Поляки ненавидять гвинтороге бидло. Це вам не хранцузи та не італійці, для яких хуі#ло та кацапи дуже довподоби.
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15.04.2021 21:25 Ответить
Это потому что у них нет общей границы с этими животными.
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15.04.2021 21:32 Ответить
є трошки
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15.04.2021 22:46 Ответить
Кацов ещё латиносы очень любят, ну и всякие вьетнамцы, индусы, нигерийцы. В общем Снежная Нигерия и банановые республики.
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15.04.2021 21:44 Ответить
халявщики всякі, але більше *******, щоб кацапи їм гроші давали і прощали
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15.04.2021 22:47 Ответить
Понеслось. США, Польша...
Все, кроме Украины...
Как такое можно было допустить, а, быдло ?
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15.04.2021 21:30 Ответить
Так вирішив ,, мудрий нарід"і зелена шобла , бо вважають , що мишебраття , мать їх так 😡
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15.04.2021 23:10 Ответить
А Украина покупает и платит Оккупантам за электроэнергию которая ей и нафиг не нужна и даже во вред. Но нужна Пинчуку и Коломойскому. Но борцу с олигархами на это плевать.
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16.04.2021 01:20 Ответить
Все страны должны высылать руССких проныр из этих осиных гнезд!
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16.04.2021 06:41 Ответить
 
 