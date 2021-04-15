Польша объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов

Польша объявила трех российских дипломатов "персона нон-грата".

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

"15 апреля 2021 года посол Российской Федерации в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше", - отмечается в нем.

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