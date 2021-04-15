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Новини
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Польща оголосила персонами нон ґрата трьох російських дипломатів

Польща оголосила персонами нон ґрата трьох російських дипломатів

Польша оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон ґрата".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві, поширеній у четвер МЗС Польщі.

"15 квітня 2021 року посол Російської Федерації в Польщі був викликаний у МЗС Польщі. Послу було передано дипломатичну ноту, яка поінформувала про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві "персонами нон ґрата". Підставою для цього рішення було вчинення цими людьми дій, які не відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі", - наголошується в ньому.

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Автор: 

вислання (98) нон грата (141) Польща (8629) дипломати (569)


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Топ коментарі
+18
Сраною мітлою в *****.
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15.04.2021 20:54 Відповісти
+14
Поїдуть свинособаки у рязань, або ще в якусь срань.
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15.04.2021 20:56 Відповісти
+12
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
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15.04.2021 21:00 Відповісти
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Сраною мітлою в *****.
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15.04.2021 20:54 Відповісти
Поїдуть свинособаки у рязань, або ще в якусь срань.
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15.04.2021 20:56 Відповісти
поедут сотрудниками в другую срану, или ,думаешь, специалисты по коксующимися сортам муки на дороге валяются, а дипломата-разведчика готовят в 2 раза дольше чем просто дипломата
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15.04.2021 21:17 Відповісти
Та то вже справа майбутнього, головне що кацапня стовідсотково відвідає свої рідні *****!
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15.04.2021 21:20 Відповісти
скоро морква переповниться москальськими дипломатами з усього світу
Поляки - кросавці!
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15.04.2021 21:20 Відповісти
Та не, в Украине теперь послить будут. Зеленский с "хлебом солью" встретит лично!
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15.04.2021 22:18 Відповісти
бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
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15.04.2021 21:00 Відповісти
не буде, краще перегноєм
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15.04.2021 22:43 Відповісти
- За что был уволен разведчик Сидоров?
- Да за то, что, добравшись до центрального компьютера Пентагона и увидев на мониторе совершенно секретные сведения, он украл только монитор
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15.04.2021 21:03 Відповісти
если бы знал диагональ того монитора, ты бы оху...л и тоже его стырил
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15.04.2021 21:19 Відповісти
Зато вернутся в родную говень!
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15.04.2021 21:04 Відповісти
Хорошая новость.
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15.04.2021 21:06 Відповісти
Границы гавани" Москва Питер Мухосранск"
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15.04.2021 21:18 Відповісти
кацапскую падаль нужно гнать отовсюду
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15.04.2021 21:20 Відповісти
Поляки ненавидять гвинтороге бидло. Це вам не хранцузи та не італійці, для яких хуі#ло та кацапи дуже довподоби.
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15.04.2021 21:25 Відповісти
Это потому что у них нет общей границы с этими животными.
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15.04.2021 21:32 Відповісти
є трошки
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15.04.2021 22:46 Відповісти
Кацов ещё латиносы очень любят, ну и всякие вьетнамцы, индусы, нигерийцы. В общем Снежная Нигерия и банановые республики.
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15.04.2021 21:44 Відповісти
халявщики всякі, але більше *******, щоб кацапи їм гроші давали і прощали
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15.04.2021 22:47 Відповісти
Понеслось. США, Польша...
Все, кроме Украины...
Как такое можно было допустить, а, быдло ?
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Так вирішив ,, мудрий нарід"і зелена шобла , бо вважають , що мишебраття , мать їх так 😡
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15.04.2021 23:10 Відповісти
А Украина покупает и платит Оккупантам за электроэнергию которая ей и нафиг не нужна и даже во вред. Но нужна Пинчуку и Коломойскому. Но борцу с олигархами на это плевать.
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16.04.2021 01:20 Відповісти
Все страны должны высылать руССких проныр из этих осиных гнезд!
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16.04.2021 06:41 Відповісти
 
 