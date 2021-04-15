Польща оголосила персонами нон ґрата трьох російських дипломатів
Польша оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон ґрата".
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві, поширеній у четвер МЗС Польщі.
"15 квітня 2021 року посол Російської Федерації в Польщі був викликаний у МЗС Польщі. Послу було передано дипломатичну ноту, яка поінформувала про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві "персонами нон ґрата". Підставою для цього рішення було вчинення цими людьми дій, які не відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі", - наголошується в ньому.
Топ коментарі
+18 Don Vitynsky
показати весь коментар15.04.2021 20:54 Відповісти Посилання
+14 vitaliymkua
показати весь коментар15.04.2021 20:56 Відповісти Посилання
+12 alex lagun
показати весь коментар15.04.2021 21:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поляки - кросавці!
- Да за то, что, добравшись до центрального компьютера Пентагона и увидев на мониторе совершенно секретные сведения, он украл только монитор
Все, кроме Украины...
Как такое можно было допустить, а, быдло ?