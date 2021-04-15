Польща оголосила персонами нон ґрата трьох російських дипломатів

Польша оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон ґрата".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві, поширеній у четвер МЗС Польщі.

"15 квітня 2021 року посол Російської Федерації в Польщі був викликаний у МЗС Польщі. Послу було передано дипломатичну ноту, яка поінформувала про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві "персонами нон ґрата". Підставою для цього рішення було вчинення цими людьми дій, які не відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі", - наголошується в ньому.

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