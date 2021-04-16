Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі введення США санкцій проти Росії заявив, що РФ вишле десять американських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета ру.

"Десять дипломатів були включені в список, який нам було передано, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Російській Федерації покинути нашу країну", - вказав Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що РФ опублікує імена восьми американських чиновників, внесених Москвою в санкційний список.

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За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про висилку 10 російських дипломатів.