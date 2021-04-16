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Новини Санкції проти Росії
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Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров

Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі введення США санкцій проти Росії заявив, що РФ вишле десять американських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета ру.

"Десять дипломатів були включені в список, який нам було передано, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Російській Федерації покинути нашу країну", - вказав Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що РФ опублікує імена восьми американських чиновників, внесених Москвою в санкційний список.

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За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.

15 квітня Сполучені Штати оголосили про висилку 10 російських дипломатів.

Автор: 

Лавров Сергій (1611) росія (66080) США (23417) дипломати (569)


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Топ коментарі
+43
Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 7632
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16.04.2021 19:35 Відповісти
+34
https://mobile.twitter.com/baraban088

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383089373663657986 26 мин

Тем временем в Праге))
Посольство рф. 16.04

Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 6183
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16.04.2021 19:33 Відповісти
+27
"Вот уж свезло, так свезло!"(с) Дипломаты радостно пакуют вализы!
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16.04.2021 19:34 Відповісти
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Ты чего-то не понимаешь. ИМХО.
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22.04.2021 12:47 Відповісти
Южный берег белого моря,
экология!романтика!
Шконка бесплатно,
Баланда бесплатно,
Что тебе ещё надо))))
https://www.youtube.com/watch?v=s9F5O3AsWl0
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16.04.2021 23:01 Відповісти
https://mobile.twitter.com/agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика

https://mobile.twitter.com/agny262 @agny262 https://mobile.twitter.com/agny262/status/1383061172027584513 2 ч

Ответный ход Украины - высылка кацапов! Шахматы так шахматы!
А если кацапы не поймут, то и тех, у кого два паспорта - баста на двух стульях сидеть!
Кто тогда будет осчастливлен отправкой в мацкву по типу "пинок под зад" и сколько таких будет... Как думаете?
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16.04.2021 19:36 Відповісти
ВЫЛИТЫЙ ВОВА ГЕЛЕНДЖИЦКИЙ ВСЕЯ КАЦАПСТАНА!!!
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16.04.2021 19:41 Відповісти
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США.»😀😀😀
Детей рашкиной власти надо ещё из США выгнать и дочку Ленки Бондаренко тоже
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16.04.2021 19:41 Відповісти
Шо там со Словакией?
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16.04.2021 19:43 Відповісти
Словакия в НАТО . И нас туда приглашает
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16.04.2021 19:48 Відповісти
Не звертайте уваги. Это кадыровская подстилка, поклонник шария-педофила.
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16.04.2021 19:51 Відповісти
Фу-фу только к мусликам меня не приписывай.
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16.04.2021 20:02 Відповісти
Так ты ж не кадыровец, а их подстилка, русский.
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16.04.2021 20:03 Відповісти
Фуесос, а что ты среди людей забыл? У нас сегрегация. Свинособакам входа нет. Брысь под шконку.
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16.04.2021 20:59 Відповісти
А пєдофіл шарій вам рівня, значить
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16.04.2021 21:01 Відповісти
Кошмар. Сколько мразей швайнхундовских здесь.
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16.04.2021 20:58 Відповісти
РОДНИНОЙ ДЕПУТАТКИ ИЗ РФИИ ДОЧКУ ТОЖЕ НА ЗЕМЛЮ РОДНУЮ!
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16.04.2021 19:49 Відповісти
страшная мстя ?
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16.04.2021 19:42 Відповісти
Скажи)) рашки умиляют своей воительностью. А ещё надо запретить детям американских чиновников учиться в Чувашском универе имени Ульянова, жителям Маями запретить отдыхать в Крыму и Сочи, а жителям Ласа-Вегаса запретить хранить свои деньги в Сбербанке и в догонку - отказать жителям США в лечении в Московской городской больнице номер 15.
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22.04.2021 13:15 Відповісти
УХОДИЛИ МЫ ИЗ КРЫМА СРЕДИ ДЫМА И ОГНЯ А ПУТЛО СТРЕЛЯЛ ВСЕ МИМО В СВОЕГО КОНЯ - (МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФИИ)
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16.04.2021 19:47 Відповісти
Ото наверное пацаны расстроились...)))
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16.04.2021 19:47 Відповісти
Запретить экспорт лаптей из паРАШИ в США!!!!!
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16.04.2021 19:51 Відповісти
Разве недостаточно что ***** запретило экспорт в США Лады-калины???
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16.04.2021 19:58 Відповісти
Екатерина Сергеевна Лаврова мучается в ненавистных США. Папа, забери ее в дуРашку.
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16.04.2021 19:54 Відповісти
Екатерина Сергеевна Лаврова в США лет 20-ть не бывала)))
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16.04.2021 19:58 Відповісти
Та ты шо!!! От горюшко то какое. И как ей живется в Сызрани?
А Илья Дмитриевич Медведев тоже покинут свою родину на Гудзоне?
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16.04.2021 20:03 Відповісти
Она в МСК живет, свой дом АРТ искусства, аукционы устраивает, муж бизнесмен из Кубани. Сызрань здесь не при чем, хотя город очень красивый, маленький, старинный, на берегу Волги. На любителя, ну скажем порыбачить)))
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22.04.2021 12:57 Відповісти
Ты рано ответил. Надо бы через год. Тут на этой теме к тому времени будут тысячи людей. До чего же мордва вы тупые.
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22.04.2021 18:41 Відповісти
Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров - Цензор.НЕТ 1773
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22.04.2021 19:59 Відповісти
А шо насчет дочки Толстого, который дикарей учит любить фюрерка и ненавидеть США?
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16.04.2021 20:10 Відповісти
Не знаю я того Толстого и его дочки, и гуглить не хочу. Живет в США, пусть живет, если нравится.
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16.04.2021 20:19 Відповісти
Готов быть фаршем или с дивана воевать будешь?
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16.04.2021 20:20 Відповісти
Конечно, не знаешь, русский. Он зарабатывает, брызжа дерьмом из пасти в сторону США, а его детеныш на это бабло получило гражданство США. А внуки жирика учились в Американской школе в Швейцарии. Но ты ж и жирика не знаешь, так, русский?
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16.04.2021 20:23 Відповісти
Это тот самый Петя Толстой, правнучек Льва? Тут уместна поговорка "Природа отдыхает на детях великих".
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16.04.2021 20:32 Відповісти
А ты сурков США убиваешь, так татарин?
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22.04.2021 20:21 Відповісти
Приперся чтобы нагадить? Без тебя мир чище будет.
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22.04.2021 20:23 Відповісти
лавров ...плохая обезьяна
Россия вышлет 10 американских дипломатов, - Лавров - Цензор.НЕТ 8564
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16.04.2021 19:56 Відповісти
Но но но, лавров парнокопытное.
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16.04.2021 20:33 Відповісти
Не не не он унылая лошадь, а это непарнокопытное.
До парнокопытной коровы ему еще дорасти надо!
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16.04.2021 22:40 Відповісти
главное - не позабудьте пёрнуть в сторону США
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16.04.2021 19:59 Відповісти
Ну а где же адекватный ответ ? Российские дипломаты поедут в росию , а американские - в Америку .Разве это однозначно ?
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16.04.2021 19:59 Відповісти
Страны с дико недооценённой валютой, вроде Украины или рассеи, очень любимы сотрудниками посольств. А пребывание в стане противника - в Маскве, ещё и почётно (это не Швейцария или Уругвай) - скажется на будущей карьере. Так что не соглашусь, что дипломаты радуются высылке из "говнища". Масковское "гавнище" исключительно уютно для экспатов.
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16.04.2021 20:00 Відповісти
Когда уже США вышлет 10 детей российских олигархов?...или в русищ уклоунаду будут играть?
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16.04.2021 20:14 Відповісти
Цікаво, а коняка свою доньку з Америки забере чи ніт? У неї і американське громадянство є, як і у лічінки Манькі-фєдєрації.
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16.04.2021 20:19 Відповісти
Там живут детки Чуркина, Фетисова, Хорькиной, Вексельберга, и много-много других.
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16.04.2021 20:40 Відповісти
Так, їх там багато, вони всі за океаном збираються. В Америці добре, чисто, безпечно, кацапами п'яними не смердить.
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16.04.2021 21:04 Відповісти
У кремлёвских служак траур: они возвращаются туда, где никто никогда не обратится к ним "сэр", где через слово звучит "бллять", где адвокат - никто, и впереди одна безнадёга.
А вот у американцев праздник: они покидают мир запаха мочи, вездесущего жлобства, беспредела силовиков, телефонного права и непредсказуемого завтра.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВОЗМОЖЕН ! !
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16.04.2021 20:29 Відповісти
Представляю, как они счастливы свалить из этого гадюшника.
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16.04.2021 20:58 Відповісти
1. Один известный комик маленкого роста рассказывал, как он пытался драться с крупным атлетом - "Я ему как дал....а сам в канаву!"
2. Самый плохой https://anekdoty.ru/pro-protivnika/ противник в драке, https://anekdoty.ru/pro-sportsmenov/ спортсмен -бегун. - Если ты сильнее, ты его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.
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16.04.2021 20:58 Відповісти
І на цьому все? А бакси коли спалювати будете? Треба ж ловити момент, коли мобільні крематорії ще не запрацювали на повну силу.
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16.04.2021 21:04 Відповісти
Да явно Байден поскромничал.. нужно готовить к лету второй пакет санкций да посерьезнее ( правда Пукин любит все к датам.. так можно и к 9 мая. успеть..
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16.04.2021 21:49 Відповісти
А кого вышлет Лавров, когда США вышлют дочь Лаврова?
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16.04.2021 22:02 Відповісти
и топнул копытом
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16.04.2021 22:46 Відповісти
закрити всі консульства та представництва.... і це буде добре...
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17.04.2021 00:05 Відповісти
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