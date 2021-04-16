Росія вишле 10 американських дипломатів, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі введення США санкцій проти Росії заявив, що РФ вишле десять американських дипломатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета ру.
"Десять дипломатів були включені в список, який нам було передано, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Російській Федерації покинути нашу країну", - вказав Лавров.
Крім того, Лавров заявив, що РФ опублікує імена восьми американських чиновників, внесених Москвою в санкційний список.
За словами глави МЗС, РФ припиняє практику безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії.
15 квітня Сполучені Штати оголосили про висилку 10 російських дипломатів.
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Что тебе ещё надо))))
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https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика
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Ответный ход Украины - высылка кацапов! Шахматы так шахматы!
А если кацапы не поймут, то и тех, у кого два паспорта - баста на двух стульях сидеть!
Кто тогда будет осчастливлен отправкой в мацкву по типу "пинок под зад" и сколько таких будет... Как думаете?
Детей рашкиной власти надо ещё из США выгнать и дочку Ленки Бондаренко тоже
А Илья Дмитриевич Медведев тоже покинут свою родину на Гудзоне?
До парнокопытной коровы ему еще дорасти надо!
А вот у американцев праздник: они покидают мир запаха мочи, вездесущего жлобства, беспредела силовиков, телефонного права и непредсказуемого завтра.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВОЗМОЖЕН ! !
2. Самый плохой https://anekdoty.ru/pro-protivnika/ противник в драке, https://anekdoty.ru/pro-sportsmenov/ спортсмен -бегун. - Если ты сильнее, ты его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.