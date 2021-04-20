Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ
В ответ на решение болгарских властей объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии, Россия высылает двух болгарских дипломатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"20 апреля Посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - следует из сообщения.
Также подчеркивается, что данная мера является ответом на принятое в марте текущего года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение" объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии.
Ранее сообщалось, что Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж.
Але "воювали" - то занадто сильно сказано : Гітлер не довіряв болгарам, тому болгарська рать використовувалась для поліцейських функцій, в основному на Балканах.
Доречі, Сталін теж не довіряв зброю болгарам. Болгарів Півдня Одещини після т.з. "асвабаждєнія" не мобілізовували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству". Як і гагаузів з тих же причин...
как сегодня в Чехии - склады взорвали,но это не государственный терроризм - просто пацаны товар не поделили..
А,да,еще - в случае взятия сегодняшним именинником Москвы,болгарские войска,разумеется,двинули бы на Берлин,ага..
А вообще - ***** начнет войну. У него нет иного шанса сберечь свою никчемную жизнь. Он третюю мировую пересидит в бункерах разбросанных по всей россии...
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.
https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html