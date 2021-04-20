РУС
3 548 14

Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ

Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ

В ответ на решение болгарских властей объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии, Россия высылает двух болгарских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"20 апреля Посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что данная мера является ответом на принятое в марте текущего года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение" объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии.

Ранее сообщалось, что Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ

Автор: 

Болгария (671) дипломатия (1472) МИД РФ (1686) россия (97292) дипломаты (642)
Топ комментарии
+8
А непогано було би вигнати всіх кацапських дипломатів зі всіх країн і забрати своїх звідти...
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
+6
просто напомню,что две предыдущих мировых войны Болгария воевала против расии,даже догадываюсь,на чьей стороне она будет в третьей..
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
+6
Гнать кацапских мразей отовсюду ссаными тряпкми!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:41 Ответить
похоже на истерику)
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
Кому только русня уже не отсосала... осталось только Зимбаве
показать весь комментарий
20.04.2021 15:05 Ответить
А непогано було би вигнати всіх кацапських дипломатів зі всіх країн і забрати своїх звідти...
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
просто напомню,что две предыдущих мировых войны Болгария воевала против расии,даже догадываюсь,на чьей стороне она будет в третьей..
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
Вони, доречі, і проти нас (українців) "воювали" - українці були другою по чисельності нацією у складі ЧА. Скільки українців загинуло, скільки скалічено, скільки не вернулося через цю продажну, боягузливу компанію т.з. "братушок"...
Але "воювали" - то занадто сильно сказано : Гітлер не довіряв болгарам, тому болгарська рать використовувалась для поліцейських функцій, в основному на Балканах.
Доречі, Сталін теж не довіряв зброю болгарам. Болгарів Півдня Одещини після т.з. "асвабаждєнія" не мобілізовували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству". Як і гагаузів з тих же причин...
показать весь комментарий
20.04.2021 14:51 Ответить
Не пишите чушь. Воевать в союзе с Германией и воевать против россии - это разные вещи. Болгария никогда не воевала против рос империи и союза. Царь Болгарии главным условием союза с Германией называл отсутствие боевых действий против славян. Именно поэтому румынские части дошли аж до Сталинграда всмете с гитлеровцами и при этом ни одного болгарского солдата на территории совка не было за всю войну и когда сов совйска перешли дунай ни один болг солдат не воевал против них (ну кроме упоротых нацистов).
показать весь комментарий
20.04.2021 15:07 Ответить
да,я ошибся - участие в войне НА СТОРОНЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА,участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии,что позволило Рейху отправлять высвободившиеся дивизии на Восточный фронт,предоставление баз,портов и аэродромов немцам,прямое участие в борьбе против Союзников - не может,в конечном итоге являться войной против расии...
как сегодня в Чехии - склады взорвали,но это не государственный терроризм - просто пацаны товар не поделили..
А,да,еще - в случае взятия сегодняшним именинником Москвы,болгарские войска,разумеется,двинули бы на Берлин,ага..
показать весь комментарий
20.04.2021 17:27 Ответить
Гнать кацапских мразей отовсюду ссаными тряпкми!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:41 Ответить
Лапті розісрались з усім світом, а почалось все з Криму.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:42 Ответить
Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1706
показать весь комментарий
20.04.2021 13:43 Ответить
слава Богу шо не травит ... а токо высылает
А вообще - ***** начнет войну. У него нет иного шанса сберечь свою никчемную жизнь. Он третюю мировую пересидит в бункерах разбросанных по всей россии...
показать весь комментарий
20.04.2021 13:55 Ответить
Йде до того що у кацапів залишаться тільки білоруси та північна корея.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:56 Ответить
«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».

Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.



https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html


показать весь комментарий
20.04.2021 14:12 Ответить
 
 