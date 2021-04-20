Россия высылает двоих болгарских дипломатов, - МИД РФ

В ответ на решение болгарских властей объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии, Россия высылает двух болгарских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"20 апреля Посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что данная мера является ответом на принятое в марте текущего года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение" объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии.

Ранее сообщалось, что Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж.

