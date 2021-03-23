Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей "очередным безосновательным демаршем" и заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога ".

19 марта в Софии задержали нескольких человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержание провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".

Двое задержанных - офицеры болгарской армии, один - бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой - ГРУ. Всего обвинения выдвинуты шести подозреваемым, в частности жене вероятного резидента российской разведки.

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Одной из задач задержанных был сбор информации внутри министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, считал деньги, вероятно полученные от вербовщика, непосредственно за рабочим столом.

С октября 2019 г. МИД Болгарии выслало из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.

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