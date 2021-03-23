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Болгария (647) россия (93015) шпионаж (1350) дипломаты (629)

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей "очередным безосновательным демаршем" и заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога ".

19 марта в Софии задержали нескольких человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержание провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".

Двое задержанных - офицеры болгарской армии, один - бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой - ГРУ. Всего обвинения выдвинуты шести подозреваемым, в частности жене вероятного резидента российской разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Одной из задач задержанных был сбор информации внутри министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, считал деньги, вероятно полученные от вербовщика, непосредственно за рабочим столом.

С октября 2019 г.  МИД Болгарии выслало из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.

Также читайте: Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

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Топ комментарии
+17
В качестве асимметричного ответа раисся вышлет в Болгарию Киркорова. Пусть страдают.
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23.03.2021 03:32
+12
"Когда-то, "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "я - русский..."
Просто бьют в морду..."
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23.03.2021 03:15
+11
Высылка из страны в говень хуже каторги. "Дипломаты"-шпионы скоро подохнут от дешевого героина, очищенный только "на службе" выдают...
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23.03.2021 02:19
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Высылка из страны в говень хуже каторги. "Дипломаты"-шпионы скоро подохнут от дешевого героина, очищенный только "на службе" выдают...
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23.03.2021 02:19 Ответить
Через Гродно(Білорусь) по ночах їдуть танки у напрямку України.

https://twitter.com/i/status/1374121145629298688
https://twitter.com/i/status/1374121145629298688 Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 7346
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23.03.2021 07:15 Ответить
Снова затевают вот эту вот русофобию
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23.03.2021 02:45 Ответить
"Когда-то, "Я - русский!"
Звучало гордо...
Теперь за "я - русский..."
Просто бьют в морду..."
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23.03.2021 03:15 Ответить
На сколенвстане весь конячий МИД- шпионы да филёры. Заниматься непосредственно дипломатией там признак дурного тона.
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23.03.2021 03:21 Ответить
В качестве асимметричного ответа раисся вышлет в Болгарию Киркорова. Пусть страдают.
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23.03.2021 03:32 Ответить
Вестник Стабильности@Vestnik_Stab

Феноменальная история из Страсбурга!

Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.
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23.03.2021 03:35 Ответить
Все кацапскую падаль нужно гнать отовсюду!пусть сидят в своей помойной яме срасеи
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23.03.2021 03:43 Ответить
ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ В БОЛГАРИИ. Высокопоставленные и уважаемые чиновники оказались российскими шпионами, которые похищали документы НАТО с грифом "совершенно секретно"
Успешная спецоперация болгарских спецслужб. Крот был прямо внутри самых высоких кабинетов! Резидент россиян пытался бежать и скрыться в посольстве России, но не успел.
С сентября 2020 года Государственное агентство Национальной безопасности держало под колпаком группу из шести человек, сразу несколько из которых имели доступ к документам с грифом "совершенно секретно"
Спецслужбы установили, что агентурная сеть контролировалась Главным разведывательным управлением России (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстве России в Болгарии.
Все шесть человек задержаны и арестованы судом. Один из подозреваемых дал признательные показания и пошел на сделку со следствием.
Кто входил в группу?
Резидент россиян и руководитель группы шпионов - Иван Илиев и его жена, гражданка России и Болгарии, которая выступала связной и регулярно ходила в посольство под видом рабочих визитов.
Ее муж Илиев - бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии. До 2016 года - один из руководителей болгарской военной разведки. Выпускник разведшколы ГРУ СССР. Впоследствии преподавал болгарским разведчикам предметы "оперативной направленности". Очень уважаемый член общества.
Но, как оказалось, Илиев, по заданию ГРУ России, создавал в Болгарии агентурную сеть и вербовал чиновников, имеющих доступ к секретной информации.
Илиев завербовал:
- Петр Петров, заместитель главы управления бюджета и расходов Министерства обороны Болгарии, полковник (доступ ко всем закупкам МО, основные секреты страны).
При обыске у него нашли документы с грифом НАТО "совершенно секретно". Причем, как пишут болгарские СМИ, этот топ-чиновник с доступом к секретам был на очень хорошем счету, ранее его лично награждал министр обороны и жал ему руку!
- Любомир Медаров, бывший дипломат и разведчик, очень уважаемый человек! Сейчас - глава отдела секретного делопроизводства болгарского парламента. Через него проходило множество секретов страны.
- Также задержан действующий сотрудник разведуправления, отвечавший за разработку мер противодействия "гибридным угрозам и рискам", в том числе со стороны России. То есть российским кротом оказался человек, который вроде бы должен был противодействовать России! Вот же неожиданность!
- Также задержан еще один сотрудник разведуправления, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Опытный ветеран, уважаемый человек!
Решение задержать группу было принято спецслужбами, когда российская группа могла нанести непоправимый вред национальным интересам страны, когда безопасно следить и вести их стало невозможно.
Задержания прошли в южных кварталах Софии и Пернике. Когда один из членов группы пытался сбежать, МВД перекрыла трассы и ввела массовый паспортный контроль.
Интересна роль жены Илиева. То есть - вот российский резидент. А вот его супруга. Может ли жена не знать, чем занимается муж? Теоретически да. Но не в этом случае. Это современная "Радистка Кэт", которая осознанно выполняла роль предателя-шпиона. Ходила в посольство. Передавала данные. Работала на Россию. Жена предателя страны тоже оказалась предателем! Надо же!
В качестве доказательства власти страны опубликовали прослушку за шпионами, где они обсуждают работу на россиян и денежное вознаграждение. Муж и жена обсуждают, где и как будут хранить взятки.
При этом Илиев учил своих подопечных шпионскому мастерству, постоянно тренировал их правильно похищать секреты своей страны.
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что россияне собирали информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавали сведения в Россию.
Шпионы также собирали информацию о координационном центре НАТО в Варне (задачи, планы развития, финансирование), информацию по операциям НАТО (планы, задачи, финансирование, результаты), а также решения, принятые в различных комитетах НАТО.
Премьер-министр страны пообещал в ближайшее время выслать российских дипломатов - кураторов разоблаченной сети.
Просто невероятно! Такая группа шпионов в сердце страны - в ключевых органах власти с доступом к секретам.
Все считали их порядочными людьми, ветеранами, преподавателями, полковниками, честными женами и мужьями. Им выдавали награды, жали руки. Но оказалось, что это российские шпионы.
Поздравляю спецслужбы Болгарии! Надо иметь смелость искать шпионов среди ключевых лиц. Не прятать голову в песок, потому что это "уважаемый человек", а делать свою работу.
Кое-кому надо поучиться.
https://www.liga.net/world/opinion/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-moskva-zaverbovala-srazu-tseluyu-semyu https://www.liga.net/…/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-mo…
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23.03.2021 03:54 Ответить
Пьётр напрягся.
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23.03.2021 07:38 Ответить
От же тепер "напряг" для російських "авторів сценарію" для ТБ: в авральному режимі випустити передачі, де розповідається, що болгари -ніяки нє "православниє братушки", а завжди були гнилими запроданцями, підтримали нацистську Німеччину, не віддячили за Шипку, і ніяку азбуку Кирило з Мефодієм не створювали.
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23.03.2021 05:06 Ответить
Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 7097
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23.03.2021 05:22 Ответить
Игорь Изинский

скрепы не пропьёш!

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 76
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23.03.2021 05:24 Ответить
Это фото давно уже знаменитый американский фейк. Кажется только в Украине об этом не знают. Ни одна деталь формы "солдата" не настоящая. Смешная пилотка, короткие сапоги, непонятный кусок брезента вместо скрутки.
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23.03.2021 06:13 Ответить
Да,да. Всё вокруг-фейк. Главное,не забывай принимать успокаивающее.
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23.03.2021 06:39 Ответить
Прямо за поддельным солдатиком стоит человек в американской форме. Как он там оказался.
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23.03.2021 06:43 Ответить
Да. Это Аллен Даллес. И он снимает фейк😮😆
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23.03.2021 06:51 Ответить
Может фотограф он и неплохой, но реквизит у него никудышный. Да и постановка кадра слишком нарочитая. Посмотрите на эту массовку.)

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 2173
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23.03.2021 06:54 Ответить
Чертов фотограф. Своим фейком он так и Жукова оправдает с его вагонами награбленого.
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23.03.2021 07:36 Ответить
Обманывать в любом случае нехорошо. Будь ты трижды заслуженным.
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23.03.2021 09:19 Ответить
В массовке мужик с волосатыми ногами переодевшийся женщиной.
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23.03.2021 06:31 Ответить
На Донбасе ещё хуже было и есть !
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23.03.2021 06:33 Ответить
Хватит дурачить народные массы
Русские не разведчики
Они три-два-расы
Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 6439
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23.03.2021 05:34 Ответить
Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 4909
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23.03.2021 06:07 Ответить
На судилище в Ростові-на-Дону окупанти призначили проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходько 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Я б хотів процитувати слова кримчанина перед винесенням вироку: "В окупованому Криму я завадив путину. Мене заарештували, щоб не псувати картинку загального благополуччя. Шляхом фальсифікації з боку продажних шакалів я став терористом, адже у путина був в НКВД батько. Не важко здогадатися, звідки коріння перейшли. Чому путін - замовник? Про це б міг розповісти слідчий Романець. Мені ця мразь боягузлива тоді на питання, кому я перешкодив, показала пальцем вгору. Я кажу: «Аксьонову?». А він каже, мовляв, немає, вище. Сильно відомий став. До мене журналісти приїжджали, знімали репортаж ... Прийдуть порядні люди і зажадають на шибеницю вашу скаженого собаку, путина вашого. За військові злочини та інші гидоти щодо сусідніх країн.Але прошу врахувати, що і про вас не забудуть. Звертаюся до судді. Ви теж літня людина. Я вас попереджаю, що проти мене вчинено злочин, який обов'язково буде покарано. З вашим професійним досвідом ви розумієте, що робите вигляд, що не розумієте, що тут відбувається. Вибір за вами. Рано чи пізно за все доведеться платити ". Після винесення вироку Олег Приходько емоційно виголосив: "Я хочу, щоб ви всі померли. Тоді на українсько-китайських кордоні все буде добре ".

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 7654

..
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23.03.2021 06:26 Ответить
"Белеет ли в поле параша..." Похоже, что Алёшам здесь уже не рады.
Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж - Цензор.НЕТ 4336
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23.03.2021 06:50 Ответить
В Болгарии кацев- более чем до хрена! По крайней мере- в Варне. У них там бизнес, жилье, какие-то фирмы и фирмочки. Наши тоже есть, но значительно менее. Где-то в 2009-м я там на ремонте стоял полтора месяца, так повторюсь: они там везде.
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23.03.2021 06:54 Ответить
Вернутся в родную говень.
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23.03.2021 09:45 Ответить
Одной из задач задержанных был сбор информации внутри министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, считал деньги, вероятно полученные от вербовщика, непосредственно за рабочим столом. - однако крутые обвинения ))))
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23.03.2021 10:28 Ответить
Ждёмс когда Нигерия вышлет кацапских ублюдков за шпионаж)
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23.03.2021 11:04 Ответить
 
 