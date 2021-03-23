Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей "очередным безосновательным демаршем" и заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога ".
19 марта в Софии задержали нескольких человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержание провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".
Двое задержанных - офицеры болгарской армии, один - бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой - ГРУ. Всего обвинения выдвинуты шести подозреваемым, в частности жене вероятного резидента российской разведки.
Одной из задач задержанных был сбор информации внутри министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, считал деньги, вероятно полученные от вербовщика, непосредственно за рабочим столом.
С октября 2019 г. МИД Болгарии выслало из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.
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Звучало гордо...
Теперь за "я - русский..."
Просто бьют в морду..."
Феноменальная история из Страсбурга!
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.
Успешная спецоперация болгарских спецслужб. Крот был прямо внутри самых высоких кабинетов! Резидент россиян пытался бежать и скрыться в посольстве России, но не успел.
С сентября 2020 года Государственное агентство Национальной безопасности держало под колпаком группу из шести человек, сразу несколько из которых имели доступ к документам с грифом "совершенно секретно"
Спецслужбы установили, что агентурная сеть контролировалась Главным разведывательным управлением России (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстве России в Болгарии.
Все шесть человек задержаны и арестованы судом. Один из подозреваемых дал признательные показания и пошел на сделку со следствием.
Кто входил в группу?
Резидент россиян и руководитель группы шпионов - Иван Илиев и его жена, гражданка России и Болгарии, которая выступала связной и регулярно ходила в посольство под видом рабочих визитов.
Ее муж Илиев - бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии. До 2016 года - один из руководителей болгарской военной разведки. Выпускник разведшколы ГРУ СССР. Впоследствии преподавал болгарским разведчикам предметы "оперативной направленности". Очень уважаемый член общества.
Но, как оказалось, Илиев, по заданию ГРУ России, создавал в Болгарии агентурную сеть и вербовал чиновников, имеющих доступ к секретной информации.
Илиев завербовал:
- Петр Петров, заместитель главы управления бюджета и расходов Министерства обороны Болгарии, полковник (доступ ко всем закупкам МО, основные секреты страны).
При обыске у него нашли документы с грифом НАТО "совершенно секретно". Причем, как пишут болгарские СМИ, этот топ-чиновник с доступом к секретам был на очень хорошем счету, ранее его лично награждал министр обороны и жал ему руку!
- Любомир Медаров, бывший дипломат и разведчик, очень уважаемый человек! Сейчас - глава отдела секретного делопроизводства болгарского парламента. Через него проходило множество секретов страны.
- Также задержан действующий сотрудник разведуправления, отвечавший за разработку мер противодействия "гибридным угрозам и рискам", в том числе со стороны России. То есть российским кротом оказался человек, который вроде бы должен был противодействовать России! Вот же неожиданность!
- Также задержан еще один сотрудник разведуправления, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Опытный ветеран, уважаемый человек!
Решение задержать группу было принято спецслужбами, когда российская группа могла нанести непоправимый вред национальным интересам страны, когда безопасно следить и вести их стало невозможно.
Задержания прошли в южных кварталах Софии и Пернике. Когда один из членов группы пытался сбежать, МВД перекрыла трассы и ввела массовый паспортный контроль.
Интересна роль жены Илиева. То есть - вот российский резидент. А вот его супруга. Может ли жена не знать, чем занимается муж? Теоретически да. Но не в этом случае. Это современная "Радистка Кэт", которая осознанно выполняла роль предателя-шпиона. Ходила в посольство. Передавала данные. Работала на Россию. Жена предателя страны тоже оказалась предателем! Надо же!
В качестве доказательства власти страны опубликовали прослушку за шпионами, где они обсуждают работу на россиян и денежное вознаграждение. Муж и жена обсуждают, где и как будут хранить взятки.
При этом Илиев учил своих подопечных шпионскому мастерству, постоянно тренировал их правильно похищать секреты своей страны.
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что россияне собирали информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавали сведения в Россию.
Шпионы также собирали информацию о координационном центре НАТО в Варне (задачи, планы развития, финансирование), информацию по операциям НАТО (планы, задачи, финансирование, результаты), а также решения, принятые в различных комитетах НАТО.
Премьер-министр страны пообещал в ближайшее время выслать российских дипломатов - кураторов разоблаченной сети.
Просто невероятно! Такая группа шпионов в сердце страны - в ключевых органах власти с доступом к секретам.
Все считали их порядочными людьми, ветеранами, преподавателями, полковниками, честными женами и мужьями. Им выдавали награды, жали руки. Но оказалось, что это российские шпионы.
Поздравляю спецслужбы Болгарии! Надо иметь смелость искать шпионов среди ключевых лиц. Не прятать голову в песок, потому что это "уважаемый человек", а делать свою работу.
Кое-кому надо поучиться.
https://www.liga.net/world/opinion/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-moskva-zaverbovala-srazu-tseluyu-semyu https://www.liga.net/…/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-mo…
скрепы не пропьёш!
Русские не разведчики
Они три-два-расы
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