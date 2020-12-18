Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария приняла решение выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным болгарского портала Novinite, дипломата подозревают в шпионаже.

В болгарской прокуратуре установили, что дипломат с 2017 года, в частности, собирал информацию об американских военнослужащих, участвовавших в учениях в Болгарии. По версии следствия, россиянин обещал денежное вознаграждение болгарскому гражданину, имевшему доступ к такой информации.

Информацию и доказательство по делу в МИД передал генпрокурор Болгарии Иван Гешев.

Со своей стороны, МИД Болгарии сообщил на своем сайте, что объявил российского дипломата персона нон-грата и дал ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Нынешний шпионский скандал - не первый в отношениях между Москвой и Софией в этом году. В сентябре МИД Болгарии объявил персона нон-грата двоих сотрудников российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже.

В конце января, по сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что оба обладали дипломатической неприкосновенностью, поэтому предъявить им обвинения не представлялось возможным.

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