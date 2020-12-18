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Болгария (647) россия (93011) шпионаж (1350)

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария приняла решение выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным болгарского портала Novinite, дипломата подозревают в шпионаже.

В болгарской прокуратуре установили, что дипломат с 2017 года, в частности, собирал информацию об американских военнослужащих, участвовавших в учениях в Болгарии. По версии следствия, россиянин обещал денежное вознаграждение болгарскому гражданину, имевшему доступ к такой информации.

Информацию и доказательство по делу в МИД передал генпрокурор Болгарии Иван Гешев.

Со своей стороны, МИД Болгарии сообщил на своем сайте, что объявил российского дипломата персона нон-грата и дал ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Нынешний шпионский скандал - не первый в отношениях между Москвой и Софией в этом году. В сентябре МИД Болгарии объявил персона нон-грата двоих сотрудников российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже.

В конце января, по сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что оба обладали дипломатической неприкосновенностью, поэтому предъявить им обвинения не представлялось возможным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

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Топ комментарии
+5
Фуйлу ще плюха прилетіла, "В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы."
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18.12.2020 17:55
+2
Может сделают правильный вывод ?
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18.12.2020 17:35
+2
Пендалями выгнать....
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18.12.2020 18:42
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Может сделают правильный вывод ?
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18.12.2020 17:35 Ответить
Гыгыгы. Это же Европа.

17 декабря 2020 12:06

Болгария построила свой участок газопровода "Турецкий поток"

Строительство болгарского участка газопровода "Турецкий поток" завершено, участок под названием "Балканский поток" готовят к запуску. Заказчиком строительства выступает компания "Булгартрансгаз".
Государственная комиссия ведет приемку газопровода, после чего болгарские власти выдадут разрешение на эксплуатацию "Балканского потока".
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18.12.2020 17:48 Ответить
Для Америки показуха со шпионами, а для себя любимых российский газ.
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18.12.2020 17:50 Ответить
Болгари не беруть російський газ, вони беруть з історичної батьківщини, татарський газ.
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18.12.2020 17:54 Ответить
а по душам поговорить в подвальчике?
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18.12.2020 17:38 Ответить
а шо там былгары про алешу душевно так напевали в советские времена?
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18.12.2020 17:47 Ответить
Фуйлу ще плюха прилетіла, "В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы."
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18.12.2020 17:55 Ответить
повесить его надо было а не высылать.на вопрос как же так ответить чисто попутински-он повесился
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18.12.2020 18:04 Ответить
Нехай щастить))
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18.12.2020 18:07 Ответить
Это махровая русофобия. Царь русский их спасал от издевательств турок ценой многих в т.ч. украинских жизней, а они добра не помнят. Похоже забыли сапог совецкого солдата из запах новичка. Могут напомнить...
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18.12.2020 18:11 Ответить
Пендалями выгнать....
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18.12.2020 18:42 Ответить
зачем высылать... надо вербовать... притом на основе любви к жизни на Земле...
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18.12.2020 19:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 20:13 Ответить
Вот,не было этого никогда... И вот,опять...
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18.12.2020 21:24 Ответить
Болгария приняла решение выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. Источник: https://censor.net/ru/n3237848

Це ж наскільки кацапи знахабніли що їх вже братушки висилають з Болгарії
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18.12.2020 22:50 Ответить
от бендеровцы...
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19.12.2020 01:12 Ответить
 
 