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Болгарія (768) росія (63589) шпигунство (955)

Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство

Болгарія висилає російського дипломата за шпигунство

Болгарія вирішила вислати російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними болгарського порталу Novinite, дипломата підозрюють у шпигунстві.

У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянинові, який мав доступ до такої інформації.

Інформацію та доказ у справі в МЗС передав генпрокурор Болгарії Іван Гешев.

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Зі свого боку, МЗС Болгарії повідомило на своєму сайті, що оголосило російського дипломата персоною нон ґрата і дало йому 72 години на те, щоб залишити країну.

Нинішній шпигунський скандал - не перший у відносинах між Москвою і Софією в цьому році. У вересні МЗС Болгарії оголосило персонами нон ґрата двох співробітників російського посольства, стосовно яких Софія висунула звинувачення у шпигунстві.

Наприкінці січня, за повідомленнями болгарських ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила двох дипломатів із РФ, що займалися, за даними Софії, шпигунством. При цьому болгарська судова влада пояснила, що обоє мали дипломатичну недоторканність, тому пред'явити їм звинувачення не було можливим.
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Топ коментарі
+5
Фуйлу ще плюха прилетіла, "В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы."
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18.12.2020 17:55
+2
Может сделают правильный вывод ?
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18.12.2020 17:35
+2
Пендалями выгнать....
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18.12.2020 18:42
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Может сделают правильный вывод ?
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18.12.2020 17:35 Відповісти
Гыгыгы. Это же Европа.

17 декабря 2020 12:06

Болгария построила свой участок газопровода "Турецкий поток"

Строительство болгарского участка газопровода "Турецкий поток" завершено, участок под названием "Балканский поток" готовят к запуску. Заказчиком строительства выступает компания "Булгартрансгаз".
Государственная комиссия ведет приемку газопровода, после чего болгарские власти выдадут разрешение на эксплуатацию "Балканского потока".
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18.12.2020 17:48 Відповісти
Для Америки показуха со шпионами, а для себя любимых российский газ.
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18.12.2020 17:50 Відповісти
Болгари не беруть російський газ, вони беруть з історичної батьківщини, татарський газ.
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18.12.2020 17:54 Відповісти
а по душам поговорить в подвальчике?
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18.12.2020 17:38 Відповісти
а шо там былгары про алешу душевно так напевали в советские времена?
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18.12.2020 17:47 Відповісти
Фуйлу ще плюха прилетіла, "В довесок к двухгодичной дисквалификации России на проведение и участие в международных спортивных состязаниях, введенных по итогам бесконечных допинговых скандалов, введен и еще один особо унизительный запрет: спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации. Помимо президента России, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы."
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18.12.2020 17:55 Відповісти
повесить его надо было а не высылать.на вопрос как же так ответить чисто попутински-он повесился
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18.12.2020 18:04 Відповісти
Нехай щастить))
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18.12.2020 18:07 Відповісти
Это махровая русофобия. Царь русский их спасал от издевательств турок ценой многих в т.ч. украинских жизней, а они добра не помнят. Похоже забыли сапог совецкого солдата из запах новичка. Могут напомнить...
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18.12.2020 18:11 Відповісти
Пендалями выгнать....
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18.12.2020 18:42 Відповісти
зачем высылать... надо вербовать... притом на основе любви к жизни на Земле...
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18.12.2020 19:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 20:13 Відповісти
Вот,не было этого никогда... И вот,опять...
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18.12.2020 21:24 Відповісти
Болгария приняла решение выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. Источник: https://censor.net/ru/n3237848

Це ж наскільки кацапи знахабніли що їх вже братушки висилають з Болгарії
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18.12.2020 22:50 Відповісти
от бендеровцы...
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19.12.2020 01:12 Відповісти
 
 