Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство

Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство

Міністерство закордонних справ Болгарії дало двом російським дипломатам 72 години на те, щоб залишити країну після того, як прокуратура звинуватила їх у причетності до шпигунства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Представник міністерства повідомив, що про це було поінформовано посольство Росії в Софії.

Прокуратура Болгарії повідомила, що два дипломати намагалися отримати секретну інформацію про плани модернізації армії та обслуговування військової техніки з 2016 року.

Болгарія (797) росія (67259) шпигунство (1047) дипломати (572)
+10
Хорошая новость!
23.09.2020 19:55 Відповісти
+10
Уже даже Болгарию мордва достала.
23.09.2020 19:58 Відповісти
+9
засРашка в свому репертуарі - специ тільки в шпіонажі та пропаганді, а навколо все в крові та бескінечних війнах...
23.09.2020 19:59 Відповісти
Петрова и Башарова?
23.09.2020 19:54 Відповісти
Кацапи навіть болгарських братушок легко налаштували проти себе... Це ж треба так вміти!..
23.09.2020 20:26 Відповісти
23.09.2020 19:55 Відповісти
Абсолютно логичное поведение фашиствующей бесноватой Раши...
23.09.2020 19:57 Відповісти
23.09.2020 19:58 Відповісти
23.09.2020 19:59 Відповісти
Братішки????
23.09.2020 19:59 Відповісти
Еще одни славянские братья поняли , что Раша это не славяне а монголы ( как минимум на 80% генетики)
23.09.2020 20:00 Відповісти
вот, зря ви монголов обижаете.
23.09.2020 20:03 Відповісти
Согласен.. Метисы получившиеся в итоге скрещения оказались хуже первоначальных народов.
23.09.2020 20:08 Відповісти
Всего двух? Скромные братушки.
23.09.2020 20:03 Відповісти
Болгаркой покоцать тех д *********..
23.09.2020 20:04 Відповісти
Это не важно...)
23.09.2020 20:31 Відповісти
Алёшу тоже желательно.
23.09.2020 20:05 Відповісти
Приедут другие два вместо них. И будут делать тоже самое.. Так и будут по кругу?
23.09.2020 20:05 Відповісти
https://m.lenta.ru/news/2020/09/23/libya/amp/ В Ливии упал вертолет с ихтамнетами.
23.09.2020 20:11 Відповісти
Вже всі їм побажали всього найкращого Васько.
23.09.2020 20:14 Відповісти
Кожному фрагменту? Там розкиданий фарш.
23.09.2020 21:08 Відповісти
похєр на той фарш. хоча там скоріше гімно.
23.09.2020 21:14 Відповісти
завтра машка-рашкина захерова проспится-вспучится и когонить вышлет в ответ ...
23.09.2020 20:14 Відповісти
Жаль , шо Болгария не в Нато .
23.09.2020 20:22 Відповісти
Вибачаюсь перед Болгарами , Болгарія - в НАТО з 29 березня 2004 року !!
23.09.2020 20:29 Відповісти
Братушки.
23.09.2020 20:58 Відповісти
Братушки-русофоби.
23.09.2020 21:05 Відповісти
бандеровцы они
24.09.2020 00:18 Відповісти
Насрать в гостях, древняя кацапская традиция.
23.09.2020 21:23 Відповісти
Недавно словаки выгнали Мавзолейных хмырей,сегодня Болгария...завтра Украина...,у нас 500 КГБшных Хмырей Путлера...это мало.... Черногория выгнала 7 хмырей Путлера и переворот закончился...
23.09.2020 21:32 Відповісти
23.09.2020 22:06 Відповісти
каждые полгода Болгария высылает козломордых шпиёнов... так скоро один посол пряный останется...
23.09.2020 22:09 Відповісти
Как феодализм проиграл буржуазии, так Лукашенко и ХЛО, проиграют новому молодому поколению с айфонами, и бизнесу который их кормит
23.09.2020 23:13 Відповісти
шо, опять?
24.09.2020 00:19 Відповісти
КАК ШАВОК ПОДЗАБОРНЫХ ))))))))))))))))
24.09.2020 04:22 Відповісти
24.09.2020 09:20 Відповісти
ЗасРашка 2014

Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
25.09.2020 07:37 Відповісти
25.09.2020 07:39 Відповісти
 
 