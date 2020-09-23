Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство
Міністерство закордонних справ Болгарії дало двом російським дипломатам 72 години на те, щоб залишити країну після того, як прокуратура звинуватила їх у причетності до шпигунства.
Радіо Свобода
Представник міністерства повідомив, що про це було поінформовано посольство Росії в Софії.
Прокуратура Болгарії повідомила, що два дипломати намагалися отримати секретну інформацію про плани модернізації армії та обслуговування військової техніки з 2016 року.
