Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ
Австрійська влада вперше в історії оголосила персоною нон ґрата російського дипломата. До 1 вересня він зобов'язаний залишити країну.
Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ім'я дипломата не називають. За даними видання, він кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії.
На суді цей австрійський громадянин назвав дипломата своїм куратором. Росіянин відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.
Kronen Zeitung нагадує, що раніше низка держав почали жорсткіше реагувати на "російське шпигунство під прикриттям дипломатичного імунітету": так, російських дипломатів висилали Словаччина і Норвегія, Москва у відповідь здійснювала аналогічні кроки.
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Когда все страны организовали высылку дипломатов из-за отравления Скрипалей, Украина была одна из самых активных. Выслала 13 раша-агентов.
забыл об этом - было за Скрипалей, а за Крым и Донбасс не выслала..
Можна починати із Банкової і ВР !
выслать человека из уютной, зажиточной, демократичной Австрии, в античеловеческие расиянские ***** это нелюдская жестокость!!!.. фошизды!!!
Господа Народ.В сентябре 1939 года рюсскае быдло напало на ПОЛЬШУ....,скажите что мне делать?Защитить Финляндию... или сдаться рюсским каздлам?
Что выбрал маршал МАННЕРГЕЙМ знает весь МИР......что выбрали вы? Зеленского? стану на колени?НУ НУ...73 % вас....
как это так... Гитлер напал внезапно и вираломно на быдло 22 июня?
Ну, всё - пропала резидентура... Австрия может спать спокойно.