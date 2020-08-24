Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ

Австрійська влада вперше в історії оголосила персоною нон ґрата російського дипломата. До 1 вересня він зобов'язаний залишити країну.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ім'я дипломата не називають. За даними видання, він кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії.

На суді цей австрійський громадянин назвав дипломата своїм куратором. Росіянин відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.

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Kronen Zeitung нагадує, що раніше низка держав почали жорсткіше реагувати на "російське шпигунство під прикриттям дипломатичного імунітету": так, російських дипломатів висилали Словаччина і Норвегія, Москва у відповідь здійснювала аналогічні кроки.