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Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ

Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ

Австрійська влада вперше в історії оголосила персоною нон ґрата російського дипломата. До 1 вересня він зобов'язаний залишити країну.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ім'я дипломата не називають. За даними видання, він кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері і шпигував на користь Росії.

На суді цей австрійський громадянин назвав дипломата своїм куратором. Росіянин відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.

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Kronen Zeitung нагадує, що раніше низка держав почали жорсткіше реагувати на "російське шпигунство під прикриттям дипломатичного імунітету": так, російських дипломатів висилали Словаччина і Норвегія, Москва у відповідь здійснювала аналогічні кроки.

Автор: 

Австрія (958) дипломатія (710) росія (64911) шпигунство (984) дипломати (565)


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Топ коментарі
+13
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8310
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24.08.2020 12:52
+12
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8009Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 4481Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 9037
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24.08.2020 12:43
+11
На бутылку его перед высылкой.
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24.08.2020 12:37
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На бутылку его перед высылкой.
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24.08.2020 12:37 Відповісти
Так тепер треба перенести перемовини з росією у Відень?
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24.08.2020 12:40 Відповісти
А так целовались, так целовались, а в итоге рос шпийоны победили австрийское жлобство!
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24.08.2020 12:42 Відповісти
Австрія - улюблене тирло всіх розвідок світу, це їх "пісочниця"...
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24.08.2020 12:54 Відповісти
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8009Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 4481Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 9037
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24.08.2020 12:43 Відповісти
Дійсно, що росія є спонсор цього тероризму.
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24.08.2020 12:47 Відповісти
Та там на какого дипломата из рос.. не ткни, можете смело высылать
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24.08.2020 12:44 Відповісти
а Украина за все время войны не выслала ни одного дипломата РФ..
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24.08.2020 12:45 Відповісти
Вы распространяете неправду.
Когда все страны организовали высылку дипломатов из-за отравления Скрипалей, Украина была одна из самых активных. Выслала 13 раша-агентов.
Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 107
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24.08.2020 14:22 Відповісти
https://censor.net/user/92387 - ах да..

забыл об этом - было за Скрипалей, а за Крым и Донбасс не выслала..
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24.08.2020 15:30 Відповісти
Мені навіть страшно уявити , скільки шпіонів із мокшандіі у нас в Украіні !
Можна починати із Банкової і ВР !
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24.08.2020 12:46 Відповісти
Пальчевский, когда-то баллотировался в госдуму
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24.08.2020 12:51 Відповісти
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 2342
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24.08.2020 12:49 Відповісти
Депортируйте всех ватоцефалов на расеюшку,не промахнетесь !
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24.08.2020 12:52 Відповісти
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8310
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24.08.2020 12:52 Відповісти
это акт нечеловеческой жестокости!!!
выслать человека из уютной, зажиточной, демократичной Австрии, в античеловеческие расиянские ***** это нелюдская жестокость!!!.. фошизды!!!
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24.08.2020 12:56 Відповісти
тоже странно об этом слышать! евротолерасты должны были отправить этого узкого в какой-нибудь высокогорный австрийский семизвёздочный дурдом, чтобы провести серию экспериментов и понять, почему это существо так хочет в расеянские *****, вместо того, чтобы сразу сдасться
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24.08.2020 14:13 Відповісти
Финляндия.30 ноября 1939 года.Маршал Маннергейм обращается к ФИНСКОМУ Народу...
Господа Народ.В сентябре 1939 года рюсскае быдло напало на ПОЛЬШУ....,скажите что мне делать?Защитить Финляндию... или сдаться рюсским каздлам?
Что выбрал маршал МАННЕРГЕЙМ знает весь МИР......что выбрали вы? Зеленского? стану на колени?НУ НУ...73 % вас....
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24.08.2020 13:05 Відповісти
значит, американцы не смогли перевербовать разведчика... в итоге - месть... высылка... а завербовали бы, смотришь и работал бы еще...
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24.08.2020 13:09 Відповісти
Разведка СССРа дохлого самая ТУПАя...в МИРЕ.. где ШТИРЛИЦ???
как это так... Гитлер напал внезапно и вираломно на быдло 22 июня?
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24.08.2020 13:12 Відповісти
т.е. высылает роSSийского шпиона за "дипломатство"...
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24.08.2020 13:20 Відповісти
Штирлицов плешивого МУДАКА кремля ловят по всему Миру...виноваты ЭРДОГАН Порошенко Черногория,Греция..Британия Германия и США...и принц саудитов САЛМАН....догадайтесь почему...с одного раза...
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24.08.2020 13:22 Відповісти
Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2675
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24.08.2020 13:34 Відповісти
https://youtu.be/hjUyGfNWM6o
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24.08.2020 13:50 Відповісти
Це ж ЯК треба було дістати тиху Австрію, яка після 2-ї світової війни завжди була по вуха насичена росіянськими шпигунами, емігрантами-ватою та совкодрочерами.
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24.08.2020 13:57 Відповісти
может он хреново работал? поэтому продажная австрийская верхушка его и отправила домой, в расейские *****?
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24.08.2020 14:14 Відповісти
А че мимо виселицы?
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24.08.2020 14:33 Відповісти
Впервые в истории объявили персоной нон грата одного российского дипломата.
Ну, всё - пропала резидентура... Австрия может спать спокойно.
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24.08.2020 16:15 Відповісти
яка неспод1ванка
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25.08.2020 16:17 Відповісти
 
 