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Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ

Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ

Австрийские власти впервые в истории объявили персоной нон грата российского дипломата. До 1 сентября он обязан покинуть страну.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Имя дипломата не называют. По данным издания, он несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

На суде этот австрийский гражданин назвал дипломата своим куратором. Россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Kronen Zeitung напоминает, что ранее ряд государств стал жестче реагировать на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета": так, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.

Автор: 

Австрия (807) дипломатия (1462) россия (95352) шпионаж (1379) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+13
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8310
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24.08.2020 12:52
+12
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8009Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 4481Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 9037
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24.08.2020 12:43
+11
На бутылку его перед высылкой.
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24.08.2020 12:37
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На бутылку его перед высылкой.
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24.08.2020 12:37 Ответить
Так тепер треба перенести перемовини з росією у Відень?
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24.08.2020 12:40 Ответить
А так целовались, так целовались, а в итоге рос шпийоны победили австрийское жлобство!
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24.08.2020 12:42 Ответить
Австрія - улюблене тирло всіх розвідок світу, це їх "пісочниця"...
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24.08.2020 12:54 Ответить
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8009Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 4481Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 9037
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24.08.2020 12:43 Ответить
Дійсно, що росія є спонсор цього тероризму.
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24.08.2020 12:47 Ответить
Та там на какого дипломата из рос.. не ткни, можете смело высылать
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24.08.2020 12:44 Ответить
а Украина за все время войны не выслала ни одного дипломата РФ..
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24.08.2020 12:45 Ответить
Вы распространяете неправду.
Когда все страны организовали высылку дипломатов из-за отравления Скрипалей, Украина была одна из самых активных. Выслала 13 раша-агентов.
Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 107
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24.08.2020 14:22 Ответить
https://censor.net/user/92387 - ах да..

забыл об этом - было за Скрипалей, а за Крым и Донбасс не выслала..
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24.08.2020 15:30 Ответить
Мені навіть страшно уявити , скільки шпіонів із мокшандіі у нас в Украіні !
Можна починати із Банкової і ВР !
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24.08.2020 12:46 Ответить
Пальчевский, когда-то баллотировался в госдуму
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24.08.2020 12:51 Ответить
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 2342
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24.08.2020 12:49 Ответить
Депортируйте всех ватоцефалов на расеюшку,не промахнетесь !
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24.08.2020 12:52 Ответить
Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ - Цензор.НЕТ 8310
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24.08.2020 12:52 Ответить
это акт нечеловеческой жестокости!!!
выслать человека из уютной, зажиточной, демократичной Австрии, в античеловеческие расиянские ***** это нелюдская жестокость!!!.. фошизды!!!
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24.08.2020 12:56 Ответить
тоже странно об этом слышать! евротолерасты должны были отправить этого узкого в какой-нибудь высокогорный австрийский семизвёздочный дурдом, чтобы провести серию экспериментов и понять, почему это существо так хочет в расеянские *****, вместо того, чтобы сразу сдасться
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24.08.2020 14:13 Ответить
Финляндия.30 ноября 1939 года.Маршал Маннергейм обращается к ФИНСКОМУ Народу...
Господа Народ.В сентябре 1939 года рюсскае быдло напало на ПОЛЬШУ....,скажите что мне делать?Защитить Финляндию... или сдаться рюсским каздлам?
Что выбрал маршал МАННЕРГЕЙМ знает весь МИР......что выбрали вы? Зеленского? стану на колени?НУ НУ...73 % вас....
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24.08.2020 13:05 Ответить
значит, американцы не смогли перевербовать разведчика... в итоге - месть... высылка... а завербовали бы, смотришь и работал бы еще...
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24.08.2020 13:09 Ответить
Разведка СССРа дохлого самая ТУПАя...в МИРЕ.. где ШТИРЛИЦ???
как это так... Гитлер напал внезапно и вираломно на быдло 22 июня?
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24.08.2020 13:12 Ответить
т.е. высылает роSSийского шпиона за "дипломатство"...
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24.08.2020 13:20 Ответить
Штирлицов плешивого МУДАКА кремля ловят по всему Миру...виноваты ЭРДОГАН Порошенко Черногория,Греция..Британия Германия и США...и принц саудитов САЛМАН....догадайтесь почему...с одного раза...
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24.08.2020 13:22 Ответить
Австрія висилає російського дипломата за шпигунство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2675
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24.08.2020 13:34 Ответить
https://youtu.be/hjUyGfNWM6o
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24.08.2020 13:50 Ответить
Це ж ЯК треба було дістати тиху Австрію, яка після 2-ї світової війни завжди була по вуха насичена росіянськими шпигунами, емігрантами-ватою та совкодрочерами.
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24.08.2020 13:57 Ответить
может он хреново работал? поэтому продажная австрийская верхушка его и отправила домой, в расейские *****?
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24.08.2020 14:14 Ответить
А че мимо виселицы?
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24.08.2020 14:33 Ответить
Впервые в истории объявили персоной нон грата одного российского дипломата.
Ну, всё - пропала резидентура... Австрия может спать спокойно.
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24.08.2020 16:15 Ответить
яка неспод1ванка
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25.08.2020 16:17 Ответить
 
 