Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ

Австрийские власти впервые в истории объявили персоной нон грата российского дипломата. До 1 сентября он обязан покинуть страну.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Имя дипломата не называют. По данным издания, он несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.

На суде этот австрийский гражданин назвал дипломата своим куратором. Россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

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Kronen Zeitung напоминает, что ранее ряд государств стал жестче реагировать на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета": так, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.