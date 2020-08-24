Австрия высылает российского дипломата за шпионаж, - СМИ
Австрийские власти впервые в истории объявили персоной нон грата российского дипломата. До 1 сентября он обязан покинуть страну.
Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Имя дипломата не называют. По данным издания, он несколько лет взаимодействовал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.
На суде этот австрийский гражданин назвал дипломата своим куратором. Россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.
Читайте на Цензор.НЕТ: Бывшего американского спецназовца Деббинса арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Kronen Zeitung напоминает, что ранее ряд государств стал жестче реагировать на "российский шпионаж под прикрытием дипломатического иммунитета": так, российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия, Москва в ответ предпринимала аналогичные шаги.
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Когда все страны организовали высылку дипломатов из-за отравления Скрипалей, Украина была одна из самых активных. Выслала 13 раша-агентов.
забыл об этом - было за Скрипалей, а за Крым и Донбасс не выслала..
Можна починати із Банкової і ВР !
выслать человека из уютной, зажиточной, демократичной Австрии, в античеловеческие расиянские ***** это нелюдская жестокость!!!.. фошизды!!!
Господа Народ.В сентябре 1939 года рюсскае быдло напало на ПОЛЬШУ....,скажите что мне делать?Защитить Финляндию... или сдаться рюсским каздлам?
Что выбрал маршал МАННЕРГЕЙМ знает весь МИР......что выбрали вы? Зеленского? стану на колени?НУ НУ...73 % вас....
как это так... Гитлер напал внезапно и вираломно на быдло 22 июня?
Ну, всё - пропала резидентура... Австрия может спать спокойно.