РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости
2 829 39

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Министерство иностранных дел Болгарии дало двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну после того, как прокуратура обвинила их в причастности к шпионажу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель министерства сообщил, что об этом было проинформировали посольство России в Софии.

Прокуратура Болгарии сообщила, что два дипломата пытались получить секретную информацию о планах модернизации армии и обслуживание военной техники с 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия депортирует российского дипломата за шпионаж

Автор: 

Болгария (666) россия (96917) шпионаж (1442) дипломаты (642)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Хорошая новость!
показать весь комментарий
23.09.2020 19:55 Ответить
+10
Уже даже Болгарию мордва достала.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:58 Ответить
+9
засРашка в свому репертуарі - специ тільки в шпіонажі та пропаганді, а навколо все в крові та бескінечних війнах...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петрова и Башарова?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:54 Ответить
Кацапи навіть болгарських братушок легко налаштували проти себе... Це ж треба так вміти!..
показать весь комментарий
23.09.2020 20:26 Ответить
Хорошая новость!
показать весь комментарий
23.09.2020 19:55 Ответить
Абсолютно логичное поведение фашиствующей бесноватой Раши...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:57 Ответить
Уже даже Болгарию мордва достала.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:58 Ответить
засРашка в свому репертуарі - специ тільки в шпіонажі та пропаганді, а навколо все в крові та бескінечних війнах...
показать весь комментарий
23.09.2020 19:59 Ответить
Братішки????
показать весь комментарий
23.09.2020 19:59 Ответить
Еще одни славянские братья поняли , что Раша это не славяне а монголы ( как минимум на 80% генетики)
показать весь комментарий
23.09.2020 20:00 Ответить
вот, зря ви монголов обижаете.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:03 Ответить
Согласен.. Метисы получившиеся в итоге скрещения оказались хуже первоначальных народов.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:08 Ответить
Всего двух? Скромные братушки.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:03 Ответить
Болгаркой покоцать тех д *********..
показать весь комментарий
23.09.2020 20:04 Ответить
Это не важно...)
показать весь комментарий
23.09.2020 20:31 Ответить
Алёшу тоже желательно.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:05 Ответить
Приедут другие два вместо них. И будут делать тоже самое.. Так и будут по кругу?
показать весь комментарий
23.09.2020 20:05 Ответить
https://m.lenta.ru/news/2020/09/23/libya/amp/ В Ливии упал вертолет с ихтамнетами.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:11 Ответить
Вже всі їм побажали всього найкращого Васько.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:14 Ответить
Кожному фрагменту? Там розкиданий фарш.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:08 Ответить
похєр на той фарш. хоча там скоріше гімно.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:14 Ответить
завтра машка-рашкина захерова проспится-вспучится и когонить вышлет в ответ ...
показать весь комментарий
23.09.2020 20:14 Ответить
Жаль , шо Болгария не в Нато .
показать весь комментарий
23.09.2020 20:22 Ответить
Вибачаюсь перед Болгарами , Болгарія - в НАТО з 29 березня 2004 року !!
показать весь комментарий
23.09.2020 20:29 Ответить
Братушки.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:58 Ответить
Братушки-русофоби.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:05 Ответить
бандеровцы они
показать весь комментарий
24.09.2020 00:18 Ответить
Насрать в гостях, древняя кацапская традиция.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:23 Ответить
Недавно словаки выгнали Мавзолейных хмырей,сегодня Болгария...завтра Украина...,у нас 500 КГБшных Хмырей Путлера...это мало.... Черногория выгнала 7 хмырей Путлера и переворот закончился...
показать весь комментарий
23.09.2020 21:32 Ответить
Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство - Цензор.НЕТ 3196
показать весь комментарий
23.09.2020 22:06 Ответить
каждые полгода Болгария высылает козломордых шпиёнов... так скоро один посол пряный останется...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:09 Ответить
Как феодализм проиграл буржуазии, так Лукашенко и ХЛО, проиграют новому молодому поколению с айфонами, и бизнесу который их кормит
показать весь комментарий
23.09.2020 23:13 Ответить
шо, опять?
показать весь комментарий
24.09.2020 00:19 Ответить
КАК ШАВОК ПОДЗАБОРНЫХ ))))))))))))))))
показать весь комментарий
24.09.2020 04:22 Ответить
Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство - Цензор.НЕТ 5636
показать весь комментарий
24.09.2020 09:20 Ответить
ЗасРашка 2014

Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
показать весь комментарий
25.09.2020 07:37 Ответить
Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
25.09.2020 07:39 Ответить
 
 