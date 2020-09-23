Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж
Министерство иностранных дел Болгарии дало двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну после того, как прокуратура обвинила их в причастности к шпионажу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Представитель министерства сообщил, что об этом было проинформировали посольство России в Софии.
Прокуратура Болгарии сообщила, что два дипломата пытались получить секретную информацию о планах модернизации армии и обслуживание военной техники с 2016 года.
Топ комментарии
+10 Pyter Garin
показать весь комментарий23.09.2020 19:55 Ответить Ссылка
+10 Татьяна Лайф
показать весь комментарий23.09.2020 19:58 Ответить Ссылка
+9 OLGA #439176
показать весь комментарий23.09.2020 19:59 Ответить Ссылка
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.
ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро