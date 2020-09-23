Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж

Министерство иностранных дел Болгарии дало двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну после того, как прокуратура обвинила их в причастности к шпионажу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель министерства сообщил, что об этом было проинформировали посольство России в Софии.

Прокуратура Болгарии сообщила, что два дипломата пытались получить секретную информацию о планах модернизации армии и обслуживание военной техники с 2016 года.

