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Норвегия депортирует российского дипломата за шпионаж

Норвегия депортирует российского дипломата за шпионаж

МИД Норвегии объявило о депортации сотрудника российского посольства после ареста сотрудника нефтегазовой компании, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Норвежские власти решили не обнародовать имя российского дипломата, но сообщили, что он работал в департаменте торговли российского посольства в Осло.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии Труде Маасайде, причиной депортации россиянина стали его регулярные встречи с подозреваемым в шпионаже.

"Решение депортировать российского дипломата было принято потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", - пояснила Маасайде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии российского дипломата поймали при попытке купить патроны для снайперских винтовок

Напоминаем, в субботу 17 августа норвежская полиция арестовала Харшарна Сингха Татгара во время встречи с сотрудником российского посольства в одной из пиццерий Осло. Уроженца Индии, проживающего в Норвегии с 1997 и работающего в нефтегазовом отделе DNV GL, обвиняют по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии - "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".

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Норвегия (724) россия (96481) шпионаж (1418) дипломаты (641)


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u nas v LV tolko shto odnovo posadili na 15 let.
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19.08.2020 16:29 Ответить
Тоесть самое большое наказание для шпиона ето депортация? А Рашка отпустила бы шпиона запросто так? Далеко зайдете...
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19.08.2020 16:34 Ответить
Алекс, внимательно читайте. У клиента - дипломатическое прикрытие. Так что только депортация.
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19.08.2020 16:40 Ответить
...норвежская полиция арестовала Харшарна Сингха Татгара во время https://censor.net/news/3214327/v_norvegii_zaderjali_shpiona_kotoryyi_peredaval_rossii_dannye_gosudarstvennoyi_vajnosti в одной из пиццерий Осло. Уроженца Индии, проживающего в Норвегии с 1997 и работающего в нефтегазовом отделе DNV GL, обвиняют по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии - "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере"

Бл22ский цыга., Его можно сказать, на помойке нашли, а он, ****, презлым отплатил за предобрейшее. Повинен смерти! (с)
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19.08.2020 16:38 Ответить
А от у їх славних предків- вікінгів була така страта: кривавий орел називається.Подробиці наводити не буду.Кому цікаво,той ознайомиться. Але саме вона дуже підходить для кацапських ублюдків.
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19.08.2020 16:45 Ответить
 
 