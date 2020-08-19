Норвегия депортирует российского дипломата за шпионаж
МИД Норвегии объявило о депортации сотрудника российского посольства после ареста сотрудника нефтегазовой компании, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Норвежские власти решили не обнародовать имя российского дипломата, но сообщили, что он работал в департаменте торговли российского посольства в Осло.
Как сообщила начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии Труде Маасайде, причиной депортации россиянина стали его регулярные встречи с подозреваемым в шпионаже.
"Решение депортировать российского дипломата было принято потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", - пояснила Маасайде.
Напоминаем, в субботу 17 августа норвежская полиция арестовала Харшарна Сингха Татгара во время встречи с сотрудником российского посольства в одной из пиццерий Осло. Уроженца Индии, проживающего в Норвегии с 1997 и работающего в нефтегазовом отделе DNV GL, обвиняют по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии - "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".
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Бл22ский цыга., Его можно сказать, на помойке нашли, а он, ****, презлым отплатил за предобрейшее. Повинен смерти! (с)