Норвегия депортирует российского дипломата за шпионаж

МИД Норвегии объявило о депортации сотрудника российского посольства после ареста сотрудника нефтегазовой компании, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Норвежские власти решили не обнародовать имя российского дипломата, но сообщили, что он работал в департаменте торговли российского посольства в Осло.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций министерства иностранных дел Норвегии Труде Маасайде, причиной депортации россиянина стали его регулярные встречи с подозреваемым в шпионаже.

"Решение депортировать российского дипломата было принято потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", - пояснила Маасайде.

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Напоминаем, в субботу 17 августа норвежская полиция арестовала Харшарна Сингха Татгара во время встречи с сотрудником российского посольства в одной из пиццерий Осло. Уроженца Индии, проживающего в Норвегии с 1997 и работающего в нефтегазовом отделе DNV GL, обвиняют по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии - "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере".