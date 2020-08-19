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Норвегія депортує російського дипломата за шпигунство

Норвегія депортує російського дипломата за шпигунство

МЗС Норвегії оголосив про депортацію співробітника російського посольства після арешту співробітника нафтогазової компанії, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Норвезька влада вирішила не оприлюднювати ім'я російського дипломата, але повідомила, що він працював у департаменті торгівлі російського посольства в Осло.

Як повідомила начальниця відділу комунікацій міністерства закордонних справ Норвегії Труде Маасайде, причиною депортації росіянина стали його регулярні зустрічі з підозрюваним у шпигунстві Харшарном Сінгхом Татгаром.

Також читайте: У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги

"Рішення депортувати російського дипломата було прийнято тому, що він виконував дії, несумісні з його роллю та статусом дипломата", – пояснила Маасайде.

Нагадуємо, в суботу 17 серпня норвезька поліція арештувала Харшарна Сінгха Татгара під час зустрічі зі співробітником російського посольства в одній з піцерій Осло. Уродженця Індії, що проживає у Норвегії з 1997 та працює у нафтогазовому відділі DNV GL, звинувачують за статтями 123 і 124 Кримінального кодексу Норвегії – "розголошення державної таємниці" і "розголошення державної таємниці в особливо великому обсязі".

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Норвегія (798) росія (66520) шпигунство (1023) дипломати (571)


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u nas v LV tolko shto odnovo posadili na 15 let.
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19.08.2020 16:29 Відповісти
Тоесть самое большое наказание для шпиона ето депортация? А Рашка отпустила бы шпиона запросто так? Далеко зайдете...
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19.08.2020 16:34 Відповісти
Алекс, внимательно читайте. У клиента - дипломатическое прикрытие. Так что только депортация.
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19.08.2020 16:40 Відповісти
...норвежская полиция арестовала Харшарна Сингха Татгара во время https://censor.net/news/3214327/v_norvegii_zaderjali_shpiona_kotoryyi_peredaval_rossii_dannye_gosudarstvennoyi_vajnosti в одной из пиццерий Осло. Уроженца Индии, проживающего в Норвегии с 1997 и работающего в нефтегазовом отделе DNV GL, обвиняют по статьям 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии - "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере"

Бл22ский цыга., Его можно сказать, на помойке нашли, а он, ****, презлым отплатил за предобрейшее. Повинен смерти! (с)
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19.08.2020 16:38 Відповісти
А от у їх славних предків- вікінгів була така страта: кривавий орел називається.Подробиці наводити не буду.Кому цікаво,той ознайомиться. Але саме вона дуже підходить для кацапських ублюдків.
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19.08.2020 16:45 Відповісти
 
 