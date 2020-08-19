Норвегія депортує російського дипломата за шпигунство

МЗС Норвегії оголосив про депортацію співробітника російського посольства після арешту співробітника нафтогазової компанії, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Норвезька влада вирішила не оприлюднювати ім'я російського дипломата, але повідомила, що він працював у департаменті торгівлі російського посольства в Осло.

Як повідомила начальниця відділу комунікацій міністерства закордонних справ Норвегії Труде Маасайде, причиною депортації росіянина стали його регулярні зустрічі з підозрюваним у шпигунстві Харшарном Сінгхом Татгаром.

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"Рішення депортувати російського дипломата було прийнято тому, що він виконував дії, несумісні з його роллю та статусом дипломата", – пояснила Маасайде.

Нагадуємо, в суботу 17 серпня норвезька поліція арештувала Харшарна Сінгха Татгара під час зустрічі зі співробітником російського посольства в одній з піцерій Осло. Уродженця Індії, що проживає у Норвегії з 1997 та працює у нафтогазовому відділі DNV GL, звинувачують за статтями 123 і 124 Кримінального кодексу Норвегії – "розголошення державної таємниці" і "розголошення державної таємниці в особливо великому обсязі".