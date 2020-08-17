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У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги

У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги

Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної ваги. Чоловік визнає це, але наполягає, що в повідомленнях немає будь-яких конфіденційних відомостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Aftenposten з посиланням на представників спецслужб.

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними силовиків, у нього були контакти і з представниками норвезької оборонної промисловості.

Затриманому 50 років і він громадянин Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

"Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам", - йдеться в повідомленні відомства. Зі свого боку, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють в передачі інформації російській стороні.

"Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими і російськими розвідниками проводилися зустрічі", - повідомив представник спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії російського дипломата зловили при спробі купити патрони для снайперських гвинтівок

Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що в повідомленнях не містилося жодних конфіденційних відомостей. Проте звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії "розголошення державної таємниці". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

В Чехии российского дипломата поймали при попытке купить патроны для снайперских винтовок

Норвегія (798) росія (66502) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+12
Отправить жить на паРашку...пусть прозреет...
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17.08.2020 23:17 Відповісти
+11
Расстрелять!
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17.08.2020 23:13 Відповісти
+5
сначала деньги не пахнут, а потом от них воняет жареным. Правда же, журнашлюшки "схем"?
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17.08.2020 23:14 Відповісти
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Расстрелять!
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17.08.2020 23:13 Відповісти
Отправить жить на паРашку...пусть прозреет...
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17.08.2020 23:17 Відповісти
То что вы сказали для него рай ведь он работал на них и будет чухать себя как любой преданный ********** чинуша где нибудь в окрестностях проживания яныка
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17.08.2020 23:29 Відповісти
ну и пофиг, пусть рабы содержит ещё одного нахлебника.
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17.08.2020 23:59 Відповісти
https://censor.net/user/370605 СЧИТАЕТ, ЧТО НАДО

Расстрелять! Так было бы точно вернее и на одного нахлебника меньше
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18.08.2020 00:09 Відповісти
Думаю лишение гражданства и выдача в парашу
Худшее наказание, в тюрьме Норвегии покруче, чем
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18.08.2020 08:54 Відповісти
Да этот шпион руснявого происхождения: в сообщении полиции сказано, что он НЕ норвежец, а родился в "другой стране", но со временем поле длительного проживания получил гражданство. Скорее всего айтишник из РФ, выехавший в Норвегию в конце 1990-х гг.
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18.08.2020 03:31 Відповісти
Не айтишник
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18.08.2020 08:55 Відповісти
согласно Конституции Норвегии и Закона о гражданстве Гражданин Норвегии НЕ рожденный в Норвегии но получивший Гражданство Норвегии может быть лишен Гражданства по основаниям (шпионаж) есть как основание.. дебил променять Норвегию на Нью Парашинск в таежном районе Жопинского Края Вяликой Сыбыру...
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18.08.2020 08:22 Відповісти
Так хитрый кацап расчитывает в Норвежской
тюрьме отдыхать, не хочет в парашу
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18.08.2020 08:57 Відповісти
сначала деньги не пахнут, а потом от них воняет жареным. Правда же, журнашлюшки "схем"?
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17.08.2020 23:14 Відповісти
У вас руки в керосине.
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18.08.2020 00:39 Відповісти
ммм, вообще-то, нет.
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18.08.2020 00:46 Відповісти
Так какие обвинения против журналистов ?
Или вы кацапчик ?
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18.08.2020 08:58 Відповісти
слили непроверенные данные в разгар выборов. Воняло заказухой, или вы зебильчик?
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19.08.2020 09:57 Відповісти
Вріжте йому орла.

В Норвегии задержали шпиона, который передавал России данные государственной важности - Цензор.НЕТ 279
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17.08.2020 23:14 Відповісти
Жесть, что за чернуха. Фу
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17.08.2020 23:18 Відповісти
«Кровавый орёл» (швед. blodörn, норв. и дат. blodørn) - легендарная казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев и вытаскивали наружу лёгкие. Дыхание при вскрытой грудной клетке невозможно. Причиной скорой смерти в этом случае должен был бы стать также травматический шок либо пневмоторакс.
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17.08.2020 23:23 Відповісти
лёгкая смерть т.к. мгновенная. Были тогда казни куда извращенней,например, клетка с пустым дном на животе человека, наполненная крысами.Но и это еще не самое худшее.
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17.08.2020 23:34 Відповісти
в смысле лёгкая? )))
ты представляешь себе, пока тебе все рёбра повытаскививают в виде крыльев какие ты ощущения испытаешь? )))
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17.08.2020 23:48 Відповісти
после вытаскивания первого, для 90% людей уже наступит, а у "крепких" наступит обморок(и потом тоже смерть, но уже под "наркозом").
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17.08.2020 23:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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18.08.2020 09:01 Відповісти
Сериале "Викинги" показана. Жесть.
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17.08.2020 23:54 Відповісти
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 815
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17.08.2020 23:52 Відповісти
Иногда придурашеные ************ утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? . .. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?... .. . ДА ! .. А с кем они будут воевать в Беларуси.. ??? - - - С Китаем ?? - -
- А главное.. . 7 лет в НЭтЕ утверждают - что после Беларуси - будет Казахстан......
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17.08.2020 23:18 Відповісти
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 8177h
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17.08.2020 23:25 Відповісти
Чий прерклад "державної ваги"? Або я туплю?
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17.08.2020 23:26 Відповісти
Нє, таки зрада..))
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17.08.2020 23:38 Відповісти
Яка зрада? Верховна?
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17.08.2020 23:44 Відповісти
Це борошна машинного перекладу.
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18.08.2020 00:02 Відповісти
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ce-pytannya-derzhavnoyi-vagy Ну, ваш Порошенко так каже. Навіщо ви так його присоромили?!
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18.08.2020 04:25 Відповісти
Ну то таке... Буває.
У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 2095
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18.08.2020 04:30 Відповісти
В судостронии...¿?
Пацталом!!
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17.08.2020 23:35 Відповісти
А называли сериал "Оккупированные" из области фантастики...У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги - Цензор.НЕТ 4315
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17.08.2020 23:36 Відповісти
А у нас такие в "офисе" "президента" работают спокойно и в "слуге" народа и в меры Киева выдвигаются кандидатами. Украинцы всех приютят. Добрые люди.
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17.08.2020 23:55 Відповісти
и пусть сидит 15 лет, выйдёт из тюрми и пусть ходит куда глаза показывает.
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17.08.2020 23:56 Відповісти
Кравчук отправил личные дела агентов КГБ из Киева в Москву. Теперь они на территории Украины служат россии. Украинцы выбрали Кравчука своим президентом.
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18.08.2020 01:32 Відповісти
 
 