У Норвегії затримали шпигуна, який передавав Росії дані державної ваги

Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної ваги. Чоловік визнає це, але наполягає, що в повідомленнях немає будь-яких конфіденційних відомостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Aftenposten з посиланням на представників спецслужб.

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними силовиків, у нього були контакти і з представниками норвезької оборонної промисловості.

Затриманому 50 років і він громадянин Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

"Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам", - йдеться в повідомленні відомства. Зі свого боку, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють в передачі інформації російській стороні.

"Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими і російськими розвідниками проводилися зустрічі", - повідомив представник спецслужби.

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Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що в повідомленнях не містилося жодних конфіденційних відомостей. Проте звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії "розголошення державної таємниці". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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