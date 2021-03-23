Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство
Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох дипломатів з Росії персонами нон грата і дало їм 72 години на те, щоб покинути країну
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
22 березня прокуратура Болгарії повідомила, що двоє російських дипломатів вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.
У посольстві Росії в Софії назвали рішення болгарської влади "черговим безпідставним демаршем" і заявили, що це не сприятиме подальшому вибудовуванню конструктивного російсько-болгарського діалогу".
19 березня у Софії затримали кількох людей, громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Затримання провело контррозвідувальне державне агентство "Національна безпека".
Двоє затриманих – офіцери болгарської армії, один – колишній співробітник контррозвідки, повідомив на пресконференції представник прокуратури. За версією слідства, вони були завербовані російською військовою розвідкою – ГРУ. Всього звинувачення висунуті шести підозрюваним, зокрема дружині ймовірного резидента російської розвідки.
Одним із завдань затриманих був збір інформації всередині будівлі міністерства на теми Сирії, Нагірного Карабаху та України. Один із затриманих, службовець в підрозділі військової розвідки болгарського міністерства оборони, перераховував гроші, ймовірно отримані від вербувальника, безпосередньо за робочим столом.
З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислало з країни вісім російських дипломатів (з урахуванням двох осіб, оголошених персонами нон ґрата 22 березня). Всіх їх підозрювали у шпигунстві.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/i/status/1374121145629298688
Звучало гордо...
Теперь за "я - русский..."
Просто бьют в морду..."
Феноменальная история из Страсбурга!
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства.
Успешная спецоперация болгарских спецслужб. Крот был прямо внутри самых высоких кабинетов! Резидент россиян пытался бежать и скрыться в посольстве России, но не успел.
С сентября 2020 года Государственное агентство Национальной безопасности держало под колпаком группу из шести человек, сразу несколько из которых имели доступ к документам с грифом "совершенно секретно"
Спецслужбы установили, что агентурная сеть контролировалась Главным разведывательным управлением России (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстве России в Болгарии.
Все шесть человек задержаны и арестованы судом. Один из подозреваемых дал признательные показания и пошел на сделку со следствием.
Кто входил в группу?
Резидент россиян и руководитель группы шпионов - Иван Илиев и его жена, гражданка России и Болгарии, которая выступала связной и регулярно ходила в посольство под видом рабочих визитов.
Ее муж Илиев - бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии. До 2016 года - один из руководителей болгарской военной разведки. Выпускник разведшколы ГРУ СССР. Впоследствии преподавал болгарским разведчикам предметы "оперативной направленности". Очень уважаемый член общества.
Но, как оказалось, Илиев, по заданию ГРУ России, создавал в Болгарии агентурную сеть и вербовал чиновников, имеющих доступ к секретной информации.
Илиев завербовал:
- Петр Петров, заместитель главы управления бюджета и расходов Министерства обороны Болгарии, полковник (доступ ко всем закупкам МО, основные секреты страны).
При обыске у него нашли документы с грифом НАТО "совершенно секретно". Причем, как пишут болгарские СМИ, этот топ-чиновник с доступом к секретам был на очень хорошем счету, ранее его лично награждал министр обороны и жал ему руку!
- Любомир Медаров, бывший дипломат и разведчик, очень уважаемый человек! Сейчас - глава отдела секретного делопроизводства болгарского парламента. Через него проходило множество секретов страны.
- Также задержан действующий сотрудник разведуправления, отвечавший за разработку мер противодействия "гибридным угрозам и рискам", в том числе со стороны России. То есть российским кротом оказался человек, который вроде бы должен был противодействовать России! Вот же неожиданность!
- Также задержан еще один сотрудник разведуправления, неоднократно входивший в состав болгарских военных контингентов за границей. Опытный ветеран, уважаемый человек!
Решение задержать группу было принято спецслужбами, когда российская группа могла нанести непоправимый вред национальным интересам страны, когда безопасно следить и вести их стало невозможно.
Задержания прошли в южных кварталах Софии и Пернике. Когда один из членов группы пытался сбежать, МВД перекрыла трассы и ввела массовый паспортный контроль.
Интересна роль жены Илиева. То есть - вот российский резидент. А вот его супруга. Может ли жена не знать, чем занимается муж? Теоретически да. Но не в этом случае. Это современная "Радистка Кэт", которая осознанно выполняла роль предателя-шпиона. Ходила в посольство. Передавала данные. Работала на Россию. Жена предателя страны тоже оказалась предателем! Надо же!
В качестве доказательства власти страны опубликовали прослушку за шпионами, где они обсуждают работу на россиян и денежное вознаграждение. Муж и жена обсуждают, где и как будут хранить взятки.
При этом Илиев учил своих подопечных шпионскому мастерству, постоянно тренировал их правильно похищать секреты своей страны.
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что россияне собирали информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавали сведения в Россию.
Шпионы также собирали информацию о координационном центре НАТО в Варне (задачи, планы развития, финансирование), информацию по операциям НАТО (планы, задачи, финансирование, результаты), а также решения, принятые в различных комитетах НАТО.
Премьер-министр страны пообещал в ближайшее время выслать российских дипломатов - кураторов разоблаченной сети.
Просто невероятно! Такая группа шпионов в сердце страны - в ключевых органах власти с доступом к секретам.
Все считали их порядочными людьми, ветеранами, преподавателями, полковниками, честными женами и мужьями. Им выдавали награды, жали руки. Но оказалось, что это российские шпионы.
Поздравляю спецслужбы Болгарии! Надо иметь смелость искать шпионов среди ключевых лиц. Не прятать голову в песок, потому что это "уважаемый человек", а делать свою работу.
Кое-кому надо поучиться.
https://www.liga.net/world/opinion/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-moskva-zaverbovala-srazu-tseluyu-semyu https://www.liga.net/…/shpionskiy-skandal-v-bolgarii-kak-mo…
скрепы не пропьёш!
Русские не разведчики
Они три-два-расы
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