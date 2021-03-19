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Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Кількох співробітників болгарської військової розвідки, затриманих у межах спецоперації напередодні в Софії, взято під арешт за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила на брифінгу в п'ятницю представниця генерального прокурора Болгарії Сійка Мілева.

Вона зазначила, що керував групою колишній високопоставлений співробітник болгарської військової розвідки, до завдань якого входило створення агентурної мережі. Він вербував осіб, які мали доступ до інформації, що стосується Болгарії, ЄС та НАТО.

За словами Мілевої, які наводить болгарське телебачення, до цієї групи входила й дружина військового розвідника, яка, крім болгарського, має російське громадянство. Вона, як стверджує представник генпрокурора Болгарії, відігравала роль посередниці між резидентом і співробітниками російського посольства в Болгарії. Болгарська генпрокуратура має записи її розмов із резидентом, задокументовано і відвідування нею посольства.

Інші учасники групи - один представник міноборони Болгарії і троє нинішніх та колишніх співробітників військової розвідки збирали і надавали резидентові конфіденційну інформацію, заявила болгарська прокуратура.

Кількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, затримано в Софії і Перніку напередодні. Операцію здійснили співробітники державного агентства національної безпеки Болгарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини

Автор: 

Болгарія (783) розвідка (3858) росія (65098) шпигунство (990)


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Топ коментарі
+25
супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство

чТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
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19.03.2021 13:30
+16
Коли вже в Україні почнуть заарештовувати російських агентів?
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19.03.2021 13:46
+13
Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 9131
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19.03.2021 13:35
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супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство

чТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
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19.03.2021 13:30 Відповісти
дави русню...))))
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19.03.2021 13:32 Відповісти
Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 9131
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19.03.2021 13:35 Відповісти
Это просто русофобия какая-то
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19.03.2021 13:37 Відповісти

Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Цензор.НЕТ 7727
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19.03.2021 13:44 Відповісти
курица не птица -Болгария не заграница .. это российская поговорочка в действии?
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19.03.2021 13:38 Відповісти
Ну не скажи, Болгария, как 15 лет в НАТО и более 10 лет в ЕС. Курс лева стабилен и жестко привязан к евро 20 лет.
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21.03.2021 14:09 Відповісти
ну Украина 7лет уже отбивается от рашистской агрессии, а они говорят что мы Адин народ
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21.03.2021 14:25 Відповісти
Там всю Болгарию надо арестовывать. Был там на реабилитации, так просто прозрел - процентов 80 населения тупо дрочит на путЕна.
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19.03.2021 13:41 Відповісти
Я там тоже не раз бывал. Действительно, 80% населения (или скорее 73%) там тупое быдло, которое любит хорошо и много пожрать, как следует выпить и не думать, откуда это берётся. Правда, и мне болгарская кухня нравится, но я себе такое могу 2 недели в году позволить (на большее нет времени), а они хотят постоянно и на шару. Так вот, мне кажется, что пожрать и выпить они любят даже больше, чем }{уйло.
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19.03.2021 13:46 Відповісти
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19.03.2021 14:04 Відповісти
80% кіркорових?
Насправді болгари - народ з Нижнього Уралу. Їх там урки зірвали з місця і вони домандрували до Балкан.
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19.03.2021 14:34 Відповісти
З нижнього уралу - то є угорці, хоча й ці, пуйлоголові, якось до Європи прорвалися!) Спонсор пересування - філя кєркорян!)))
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19.03.2021 16:09 Відповісти
Надеюсь, Христо Грозева хорошо охраняют? А то разные парашники вместе с Елдаками из ОПЗЕ на него давно батон крошат.
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19.03.2021 13:42 Відповісти
Коли вже в Україні почнуть заарештовувати російських агентів?
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19.03.2021 13:46 Відповісти
Сподіваюся, після виходу розслідування Беллінгкет (до речі, це болгари - соупадєніє?) нам наші американські партнери натякнуть, що пора кацапську п'яту колону на нари...
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19.03.2021 13:49 Відповісти
...коли від російських агентів вичистять фСБ(у) та СЗР.
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19.03.2021 13:50 Відповісти
давно это делают
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19.03.2021 14:05 Відповісти
А що, єрмак і зеля вже сидять?
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19.03.2021 14:09 Відповісти
ну, насчет Ермака и Зели еще нужно доказать.
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19.03.2021 14:19 Відповісти
Кого заарештували як російського агента при владі Зеленського?)
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19.03.2021 14:36 Відповісти
скільки вакансій буде...
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19.03.2021 14:08 Відповісти
когда ты флаг на украинский поменяешь
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19.03.2021 14:17 Відповісти
Их «янелох « правой рукой в офис назначает и посвящает в гос.тайны
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19.03.2021 15:18 Відповісти
Чувак , ну ти б хотів чпокнути вєнєдіктову? Отожжж... От як захочеш - одразу... А болгарська прозекуторша нічогенька...
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19.03.2021 19:58 Відповісти
Якби в нас почали масові арешти, то зникла би більша частина влади, чиновників, суддів, діячів масмедіа .
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19.03.2021 13:48 Відповісти
Ну це можна було робити в 2014... За прикладом Гуантанамо, куди без суду саджали...
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19.03.2021 14:12 Відповісти
Не можна було. Від нас вимагали демократії ті, без чиєї допомоги ми би не вистояли проти Кремля.
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19.03.2021 14:15 Відповісти
Мабуть Єрмака там в ОП нема.
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19.03.2021 14:08 Відповісти
У нас с этим похуже дела... Тут нужно арестовывать Зеленского вместе с ОП. Но вода камень точит, а грязь смывает. Смоет и их.
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19.03.2021 14:22 Відповісти
Нам це не загрожує. В нас през - російський шпигун
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19.03.2021 14:25 Відповісти
Але полювання вже почалося. Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Цензор.НЕТ 2345
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19.03.2021 17:10 Відповісти
зря арестовывают
сразу в расход
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19.03.2021 15:04 Відповісти
Зато в Украине таким полная лафа
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19.03.2021 15:08 Відповісти
 
 