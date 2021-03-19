Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Кількох співробітників болгарської військової розвідки, затриманих у межах спецоперації напередодні в Софії, взято під арешт за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила на брифінгу в п'ятницю представниця генерального прокурора Болгарії Сійка Мілева.

Вона зазначила, що керував групою колишній високопоставлений співробітник болгарської військової розвідки, до завдань якого входило створення агентурної мережі. Він вербував осіб, які мали доступ до інформації, що стосується Болгарії, ЄС та НАТО.

За словами Мілевої, які наводить болгарське телебачення, до цієї групи входила й дружина військового розвідника, яка, крім болгарського, має російське громадянство. Вона, як стверджує представник генпрокурора Болгарії, відігравала роль посередниці між резидентом і співробітниками російського посольства в Болгарії. Болгарська генпрокуратура має записи її розмов із резидентом, задокументовано і відвідування нею посольства.

Інші учасники групи - один представник міноборони Болгарії і троє нинішніх та колишніх співробітників військової розвідки збирали і надавали резидентові конфіденційну інформацію, заявила болгарська прокуратура.

Кількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, затримано в Софії і Перніку напередодні. Операцію здійснили співробітники державного агентства національної безпеки Болгарії.

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